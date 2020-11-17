رئيس الأمن الإلكتروني الجديد في تويتر عمل مخترقا للأنظمة الألكترونية

استعانت تويتر الاثنين، بأحد أشهر مخترقيي الأنظمة الإلكترونية في العالم ” بياتر زاتكو ” لتعينه في منصب رئيس الأمن، لمواجهة التهديد المستمر على منصتها للتغريدات ومعالجة الثغرات الأمنية بها.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن زاتكو قوله إنه ينوي “فحص وإعادة النظر في أمن المعلومات على تويتر، وسلامة الموقع”.

وأشرف زاتكو مؤخرًا على الأمن في المدفوعات الإلكترونية “يونيكورن سترايب” فيما برز اسمه مع جماعة كالت اوف ذا ديد كاو Cult of the Dead Cow وكان بين الكبار فيها حين طرحت أدوات اختراق ويندوز لتجبر مايكروسوفت على سد ثغرات نظام تشغيل ويندوز كما طور أدوات اختراق كلمات المرور وأشهرها L0phtCrack بحسب رويترز.

كما عمل في مشاريع خاصة في غوغل، كما أشرف على توزيع المنح لمشاريع الأمن الإلكتروني في وكالة الأبحاث والمشاريع الدفاعية الشهيرة (DARPA) التابعة للبنتاغون.

وبدأت مسيرة زاتكو في التسعينيات، وذاع صيته في أوساط كبار المختصين في القرصنة الإلكترونية ونظم الدفاع التكنولوجية.

وقال دان كوفمان، الذي أشرف على زاتكو في الماضي ويترأس الآن مجموعة المنتجات المتقدمة في شركة غوغل: “لا أعرف ما إذا كان بإمكان أي شخص إصلاح أمان تويتر، لكني أعتقد أن زاتكو يمتلك تلك القدرات”.

ويواجه تويتر العديد من التحديات الأمنية.

ففي يوليو، خدعت مجموعة من المتسللين الشباب الموظفين وحصلوا على حق الوصول إلى الأدوات الداخلية، مما سمح لهم بتغيير إعدادات الحساب ثم التغريد من حسابات المرشح الرئاسي آنذاك جو بايدن، وحتى مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، والرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك.