كيف أشعلت أبل المنافسة في تطبيقات تصميم الأثاث المنزلي

فيما تتصدر أيكيا بتطبيق أيكيا بليس لتصميم الأثاث المنزلي بدأت تطبيقات جديدة مثل كانفاس Canvas (https://canvas.io) لتنافس بقدرات أقوى بالاعتماد على تجهيزات هاتف أيفون برو 12 الذي يتيح توليد ملفات كاد أو رسوم مجسمة خلال ثوان قليلة.

ويعمل كانفاس بأجهزة الهاتف أيفون القديمة مثل أيفون 8 ليقدم صورا ثلاثية الأبعاد لغرف المنزل، لكنه أسرع وبدقة أعلى مع هاتف أيفون 12 برو بفضل جهاز الالتقاط المعروف باسم لايدار Lidar (LiDAR -Light Detection and Ranging)والذي يستخدم بالسيارات ذاتية القيادة.

وسبق لأبل أن طرحت جهاز الالتقاط لايدار في جهاز أي باد هذا العام بميزة أسمتها الواقع المعزز AR(AR-enhanced iPad Pro)، ليتيح ذات القدرات بتطبيق كانفاس كما في الفيديو

وليتيح أيضا ميزة سبر العمق وتمييز المسافة في تفاصيل الصور. ويمكنك أن تقيس طولك أو طول أي شخص من خلال التطبيق الأصلي في أيفون وكذلك أبعاد الغرفة وأطوال الأجسام فيها وفي باقي أرجاء المنزل على سبيل المثال، كما يمكن استخدامه في ألعاب الواقع الافتراضي المعزز.