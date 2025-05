عطل فى «يوتيوب» يؤثر على مئات الآلاف حول العالم

أعلنت يوتيوب عن حدوث عطل في خدماتها وأنها تعكف على إصلاح ذلك العطل فيما أشار موقع داون ديتيكتور الذي يرصد أعطال خدمات الإنترنت إن العطل أثر على قرابة 250 ألف مستخدم.

وقالت الشركة في تغريدة على موقع «تويتر»، «فريقنا على علم بالمشكلة ويعمل على إصلاحها. سنوافيكم هنا بأي تطورات».

If you’re having trouble watching videos on YouTube right now, you’re not alone – our team is aware of the issue and working on a fix. We’ll follow up here with any updates.

— TeamYouTube (@TeamYouTube) November 12, 2020