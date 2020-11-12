محرر في الموقع by محرر في الموقع

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Posted inبرمجيات

عطل فى «يوتيوب» يؤثر على مئات الآلاف حول العالم

تعطلت بعض خدمات «يوتيوب» مما رفع معدل الشكاوى من توقفه حول العالم

محرر في الموقع by محرر في الموقع
عطل فى «يوتيوب» يؤثر على مئات الآلاف حول العالم

أعلنت يوتيوب عن حدوث عطل في خدماتها وأنها تعكف على إصلاح ذلك العطل فيما أشار  موقع داون ديتيكتور الذي يرصد أعطال خدمات الإنترنت إن العطل أثر على قرابة 250 ألف مستخدم.

وقالت الشركة في تغريدة على موقع  «تويتر»، «فريقنا على علم بالمشكلة ويعمل على إصلاحها. سنوافيكم هنا بأي تطورات».

ولم تكن عمليات البحث عن تعطل يوتيوب في السعودية كبيرة إذ لم تتجاوز 100 عملية بحث مما يشير إلى تأثر المنطقة بهذا العطل العالمي.

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