تسخير التقنيات الذكية لتعزيز صناعة البناء وقطاع التنمية الحضرية

تولّد صناعة البناء حالياً ما يقدر بنحو 30% من النفايات الصلبة في العالم. ويرجع جزء كبير منه إلى أساليب البناء التقليدية التي تخلق عدم كفاءة في سير العمل وثغرات الاتصال والأنظمة والعمليات التي عفا عليها الزمن.

وفي الوقت الذي تقدر فيه قيمة سوق البناء في دولة الإمارات بأكثر من تريليون دولار، منها أكثر من 400 مليار دولار في مشاريع قيد الإنشاء حالياً، فمن غير المتوقع أن يتغير مستوى الطلب. ووفقاً للأرقام الصادرة عن مركز أبو ظبي للإحصاء، تم تشييد 3566 مبنى في العاصمة الإماراتية في عام 2018 وحده بمتوسط 297.1 مبنى شهرياً، وحوالي 9.7 مبنى في اليوم.

وفقاً لأبحاث شركة (GlobalData) سجّل قطاع البناء في دولة الإمارات نمواً بنسبة 3.3% في العام 2019. وكان من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم في عام 2020 قبل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 4.3% مدفوعاً بشكل عام بمجموعة من المبادرات الحكومية إلا أن جائحة كوفيد-19 كان لها تأثير واضح في هذا الصدد، تزامناً مع انخفاض أسعار النفط. لذا، من المتوقع أن يتقلص النمو إلى 1.9% هذا العام، على أن يرتفع إلى 3.8% عام 2021».

كما أشارت بعض أبحاث السوق إلى أنه من المتوقع أن تنمو سوق الإنشاءات المعيارية العالمية (المباني التي تعتمد على مواد جاهزة تم تجميعها مسبقاً في المصانع وليس على أرض المشروع) من 82.3 مليار دولار أمريكي في العام 2020 إلى 108.8 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2025، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.75% خلال الأعوام من 2020 إلى 2025. وقد يرجع هذا النمو إلى عدة عوامل أهما زيادة الحرص على معايير السلامة في منطقة العمل، والحد من التأثيرات البيئية السلبية للمشاريع، والمبادرات الحكومية الداعمة.

ولمجاراة الطلب وتلبية متطلبات الاستدامة مع السماح للمهندسين المعماريين والمصممين بالتعبير عن إبداعهم، تتجه شركات البناء على نحو متزايد إلى التقنيات الذكية الجديدة والناشئة.

وقد ساعدت تقنيات مثل البناء الرقمي من خلال نمذجة معلومات المباني والتصميم التوليدي والتصنيع الإضافي في تطوير مشاريع رائدة مثل متحف اللوفر أبو ظبي ومتحف دبي للمستقبل.

بدوره، قال لؤي دهمش، مدير الأسواق الناشئة في “أوتوديسك” لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والتي توفر البرمجيات والخدمات لصناعة البناء: “تواجه صناعة البناء اليوم تحديات متعددة سواءً كانت تتمثل في استمرارية الأعمال خلا أزمة كوفيد19 أو إكمال المشاريع في الوقت المحدد بدرجة عالية من الجودة. وهنا يكمن التحدي، إلا أنه يشكل فرصة في نفس الوقت. على مدى السنوات العشر الماضية، أدى توهج تكنولوجيا البناء المبتكرة إلى إنشاء مجموعة أدوات جديدة بالكامل لشركات البناء لتكون أكثر كفاءة من أي وقت مضى. ومن شأن أدوات مثل نمذجة معلومات البناء والتصميم التوليدي أن توفر القدرة للشركات على أن تكون أكثر ارتباطاً، مع منح المهندسين المعماريين الثقة اللازمة للإبداع وبالتالي تحسين الكفاءات وتقليل الهدر بشكل كبير”.

وكانت الشركة في طليعة تحول قطاع البناء نحو تقنيات أكثر ذكاءً في بعض أكثر المشاريع البارزة في دولة الإمارات باستخدام مجموعة من الأدوات الذكية.

على سبيل المثال، تسمح نمذجة معلومات الأعمال لشركات البناء بإنشاء وإدارة واستهلاك المعلومات المتعلقة بمشروع البناء، كما تمنح فرق المشروع القدرة على التعاون بسهولة ومشاركة البيانات الدقيقة في الوقت الفعلي، ما من شأنه تقليل التأخير والحد من التكاليف غير الضرورية. وقد تم استخدامه على نطاق واسع في مشاريع بارزة في أبو ظبي مثل متحف اللوفر أبو ظبي، حيث مكّن الفرق من تصميم وتطوير هيكل القبة الفائق الذي يبلغ وزنه 7500 طن بنجاح. وفقاً لمسح Dodge Data & Analytics، يستخدم حوالي نصف مستخدمي نمذجة معلومات الأعمال في الشرق الأوسط أدواته في أكثر من 30% من مشاريعهم، ومن المتوقع أن يتزايد هذا الرقم بشكل كبير في السنوات المقبلة.

فيما يعد التصميم التوليدي عملية استكشاف التصميم حيث تمكّن الحوسبة السحابية من توفير آلاف الحلول لمشكلة هندسية واحدة. يُدخل المصممون أو المهندسون أهدافهم التصميمية في برامج التصميم التوليدية الخاصة، إلى جانب المتطلبات مثل الأداء والمواد وطرق التصنيع وقيود التكلفة، ثم يستكشف البرنامج بدائل التصميم ويولدها بسرعة، إذ يختبر ويتعلم من كل تكرار، بناءً على ما يصلح وما لا يصلح.

شوهدت هذه العملية بشكل أوضح في مشروع “بلانتيشنز” (Plantations) الذي تبلغ مساحته 272 هكتاراً في جبل حفيت، حيث تم استخدام برامج التخطيط الحضري الرقمي مثل ريفيت (Revit) من أوتوديسك و”سيفيل 3 دي”( Civil 3D ) و”إنفرا وركس” Infraworks) ( لإنشاء مجتمع سكني يتضمن مساحات ثقافية وترفيهية. وقد مزج المشروع بين الإرث الفريد للموقع مع تلبية احتياجات سكان العين الحديثة والمتنامية.

ويعد التصنيع الإضافي، المعروف أيضاً باسم الطباعة ثلاثية الأبعاد، عملية تُستخدم لإنشاء كائن مادي أو ثلاثي الأبعاد عن طريق طبقات المواد بناءً على نموذج رقمي. وتسمح التكنولوجيا للمهندسين المعماريين والمصممين بالتعبير عن إبداعاتهم دون قيود طرق البناء التقليدية. وتضطلع دبي بدور رائد في هذا المجال بعد إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد في عام 2016. ونتيجة لذلك، أصبحت دبي اليوم موطناً لأول مكتب بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في العالم ومؤخراً أكبر مبنى بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في العالم.

واختتم دهمش: “في “أوتوديسك”، نلعب دوراً محورياً في دعم قطاع البناء فيما ينتقل نحو مستقبل رقمي. لا تتغير الحاجة إلى المباني الجديدة في أبو ظبي ولكن يأتي معها التحدي ليس فقط لتلبية الطلب ولكن القيام بذلك بشكل أكثر كفاءة وفعالية. يتم بالفعل استخدام التقنيات الجديدة مثل نمذجة معلومات البناء والتصميم التوليدي والتصنيع الإضافي لتحقيق هذه الأهداف في قطاع البناء في دولة الإمارات والتي من المقرر أن تتسارع في السنوات المقبلة”.