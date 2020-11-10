ثلاث أولويات في اعتبار كبار المسؤولين الماليين في الشرق الأوسط بعد الإغلاق

يجد كبار المسؤولين الماليين وغيرهم من قادة المالية في مختلف المنشآت أنفسهم في مواجهة فترة صعبة في ظلّ بدء عودة كثير من دول العالم إلى بعض مظاهر الحياة الطبيعة. وتتمثل الصعوبات التي تواجه قادة المالية بالتزامن مع إعادة فتح القطاعات الاقتصادية، في إدارة الإنفاق ضمن بيئات تشغيلية شهدت تحولات جذرية؛ بينها الترتيبات المتعلقة بالعمل عن بُعد، وضمان سلامة المسافرين من رجال الأعمال، والاعتماد على العمليات اليدوية.

في اجتماع استضافته حديثًا شركة “إس إيه بي كونكر”، تبادل مسؤولون ماليون كبار الأفكار والرؤى المتعمقة حيال الأولويات التي ينبغي المسارعة إلى أخذها في الاعتبار فيما يتعلّق بإدارة الإنفاق، في ظلّ تسارع وتيرة الأعمال مرة أخرى. وقد ظهرت خلال النقاشات ثلاث أولويات للمسؤولين الماليين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تعزيز الكفاءة عبر العمليات الآلية

60 بالمئة من الحضور المشاركين في الاجتماع ذكروا أنهم يديرون عمليات شبه آلية، لكن 90 بالمئة قالوا إن ثمّة مجالًا للتحسين، لا سيما فيما يتعلق بالسياسات المؤسسية وسياسات الامتثال.

إن أتمتة بعض عمليات إدارة النفقات، أو جميعها، كفيل بدعم سياسات الامتثال. وفي إحدى الدراسات، قال 68 بالمئة من قادة المالية إنهم غير واثقين من امتثال الموظفين للسياسات المؤسسية المتعلقة بالسفر والإنفاق. لقد وُجد أن العمليات اليدوية القائمة على جداول البيانات تتسم بانعدام الكفاءة، بل إنها قد تُحدث تأثيرًا سلبيًا على الإنتاجية التجارية ونمو الأعمال.

إن الدراسات أظهرت أن 41 بالمئة من المنشآت تعتمد على الإجراءات الورقية في إنجاز عمليات الإنفاق، وأن 26 بالمئة منها تستخدم جداول البيانات لإدارة نفقاتها، في حين أن ما يقرب من ثلاثة أرباعها لا تستخدم أية أنظمة مؤتمتة في إدارة النفقات. إن معالجة هذه المسألة يجب أن تتمّ على وجه السرعة إذا ما أراد المسؤولون الماليون الحفاظ على مصاريف الشركة خلال الأشهر القادمة.

تمكين العمل الفعال عن بعد

مسؤولو الشؤون المالية قالوا إنهم على أتم الاستعداد لتمكين العمل من المنزل، مشيرين إلى أن لديهم أنظمة مناسبة لدعم عمل الموظفين عن بُعد.

كما أن على المنشآت تنفيذ سياسات جديدة خاصة بالإنفاق لتوجيه الموظفين فيما يتعلق بأنواع النفقات، ويشمل ذلك الوصول إلى الإنترنت، والمعدات المكتبية والمكاتب، وغيرها من الإمدادات، إذ إن بوسعهم المطالبة بها باعتبارها مصروفات تجارية.

إن “إس إيه بي كونكر” تقدّم لقادة المالية القدرة على التحكم المركزي في تنفيذ سياسات الإنفاق وضمان تطبيقها. ويمكن للموظفين الذين يستخدمون تطبيقنا الخاص بالأجهزة المحمولة لتقديم طلبات تحصيل المصروفات الحصول على ردود فورية حول شرعية مطالباتهم، ما يحسّن بدوره تجربة الموظف.

سلامة المسافرين من رجال الأعمال

توبياس ماير، كبير المسؤولين الماليين لدى “دي إتش إل”، قال إن سلامة الموظفين تمثّل أولى الأولويات لدى منشآتهم مع عودة الموظفين إلى العمل.

إن من الضروري أن تكون المنشآت قادرة على تحديد أماكن موظفيها والتواصل معهم أينما كانوا، وإحضارهم إلى بر الأمان إذا تطلّب الأمر ذلك.

في هذا السياق، نجد خدمة “كونكر لوكيت” Concur Locate من “إس إيه بي كونكر” تقدّم للمنشآت إمكانية التعرّف لحظة بلحظة على أماكن موظفيها المسافرين، وتفتح قناة اتصال فوري مباشر في حالات الطوارئ، ما يسمح لها بجلب الموظفين إلى بر الأمان بسرعة وكفاءة.

مزيد من المعلومات عن “إس إيه بي كونكر” متاح عبر الموقع www.concur.ae.