أحدث حلول إدارة أصول المشاريع في قمة افتراضية

تنظم شركة إنفور مؤتمرا افتراضيا لحلول إدارة أصول المشاريع يوم 12 نوفمبر، وذلك لمنح المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط الفرصة للتعرف على إمكانيات حلول إدارة أصول المشاريع وقدرتها على تعزيز الكفاءة والمساعدة في عملية التحوّل الرقمي لعملياتها.

وتقول الشركة إن الاهتمام المتزايد بحلول إدارة الأصول يبرز مؤخرا في الدراسات والتقارير التي توقعت أن يصل حجم هذه الأسواق حول العالم إلى قرابة 8,2 مليار دولار بحلول العام 2024، وهو ما يمثل ارتفاعا عن حجم هذه الأسواق في 2019 والتي بلغت 5,1 مليار دولار، وهو ما يمثّل معدّل نمو سنوي تراكمي يصل إلى 10%، وذلك وفقا لما أوردته شركة “ماركتس & ماركتس”.

وفي ظل تعثر اقتصادات عدد من الدول حول العالم بسبب جائحة “كوفيد-19″، فإن المختصين في حلول إدارة أصول المشاريع يعتقدون أن المؤسسات اليوم تولي مزيدا من التركيز على الحلول التي يمكن أن تسهم في تعزيز الكفاءة وتساعد في دفع عملية التحوّل الرقمي قدما.

ومن المنتظر أن يركز المؤتمر الافتراضي لحلول إدارة أصول المشاريع على التوجهات المستقبلية لإدارة هذه الأصول، وسُبل إطالة العمر الافتراضي للأصول، وزيادة الكفاءة التنظيمية، لا سيما في الظروف غير المتوقعة بالاعتماد على حلول إدارة الأصول EAM من “إنفور”.

وسيكون التركيز في هذا الحدث منصب على مختلف قطاعات الصناعة مثل التصنيع، والطاقة، وقطاع الخدمات، والنفط والغاز، وخدمات الإمداد اللوجستي، والإنشاءات، وإدارة المرافق، وقطاع الأدوية والمواد الكيماوية، كما يتضمن جلسات حوار جانبية تتيح لمختلف القطاعات فرصة التعرف على كيفية الاستفادة من هذه الإمكانيات لحلول إدارة الأصول EAM.

وتضم قائمة المتحدثين في هذه القمة كلا من إد أو براين، مدير الأبحاث لدى مجموعة “إيه آر سي” الاستشارية، وراي وانغ، كبير المحللين ومؤسس شركة “كونستيلاشن” للأبحاث، ورومان فلاتشو، مدير وحدة الأعمال للتصنيع الرقمي لدى شركة Capgemini فرنسا.

في الوقت ذاته، تقدم عدة شركات عالمية لمحة عن تجربتها في التحوّل الرقمي بواسطة حلول إدارة الأصول من “إنفور” تضم كلا من CERN، وVestas، وVeolia الدولية، وGSK.

وقال خالد الشامي، رئيس استشارات الحلول لدى “أنفور” في الشرق الأوسط وإفريقيا:” تدرك المؤسسات في مختلف القطاعات الحاجة لتحسين أسلوب إدارة والتحكم بالأصول على مدار دورة حياة هذه الأصول بهدف تحسين الكفاءة، والأداء، والتخطيط الاستراتيجي، لا سيما مع التسارع الذي تسجله هذه التوجهات في ظل الظروف الحالية”. وأضاف:” إننا نتطلع إلى إظهار القيمة غير المسبوقة لحلول إدارة الأصول EAM من “إنفور” ومناقشة المتطلبات الخاصة بالمشاريع التي تمتلك العديد من الأصول بحيث يتسنى لنا مساعدتهم في تعزيز قيمة هذه الأصول والإسراع في تطبيق خطط التحوّل الرقمي لديها”.

كما يتضمن جدول أعمال القمة مداخلات رئيسية من قبل عدد من كبار التنفيذيين لدى “إنفور”، بما فيهم كيفن برايس، المسؤول التقني والخبير الاستراتيجي للمنتجات.

وقد سجلت أعمال “إنفور” معدلات نمو ثابتة في منطقة الشرق الأوسط. وقد نجحت مؤسسات رائدة في المنطقة مثل هيئة الصرف الصحي في رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة مصنع سمرة لمعالجة المياه العادمة في الأردن، في اعتماد هذه الحلول وشهدت أعمالها ارتفاعا كبيرا في مستويات الكفاءة.

وكانت معدلات النمو التي شهدتها أعمال حلول إدارة الأصول EAM من “إنفور” قد دفعت الشركة إلى إطلاق نادي للمستخدمين خاص بمستخدمي حلول إدارة الأصول EAM في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في وقت سابق من العام الجاري.

ومن المقرر أن تقام فعاليات المؤتمر الرقمي لحلول EAM يوم 12 نوفمبر ما بين الساعة الثانية وحتى الساعة الخامسة مساء (بالتوقيت الخليجي القياسي). وبإمكان التنفيذيين الراغبين بالانضمام إلى هذه الفعالية التسجيل من خلال الرابط: https://pages.infor.com/infor-eam-virtual-summit.html