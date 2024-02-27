83 بالمئة من الموظفين في دولة الإمارات يعرضون مؤسساتهم للخطر

زعم تقرير حالة التصيد في نسخته العاشرة للعام 2024؛ الصادر عن شركة بروف بوينت- التي تعمل في مجال أمن المعلومات والامتثال، عن أن 83٪ من الموظفين في دولة الإمارات يضعون مؤسساتهم في خطر، مما يقعها تحت طائلة برامج الفدية أو البرمجيات الخبيثة أو اختراق البيانات أو الخسارة المالية.

تصرفات خطرة يرتكبها الموظفون

إعادة استخدام كلمة مرور ذاتها في أكثر من تطبيق أو خدمة، أو مشاركتها.

تسليم بيانات اعتمادهم (كلمات مرور وغيرها) إلى مصدر غير موثوق به.

الضغط لفتح الروابط من مرسلين غير معروفين.

وفيما انخفضت حالات الهجمات الناجحة عبر البريد الإلكتروني بشكل طفيف على الصعيد العالمي، إلا أنها في ارتفعت في دولة الإمارات (92٪ من المؤسسات المستطلعة في الدولة تعرضت لهجوم ناجح على الأقل في عام 2023 مقارنة بنسبة 86٪ في العام السابق)، كما زاد حجم العواقب السلبية أيضًا بنسبة 44٪ في التقارير المتعلقة بالعقوبات المالية، مثل الغرامات التنظيمية، وزيادة بنسبة 300٪ في التقارير المتعلقة بالضرر الخاص بالسمة.

وسلط التقرير الضوء على تحدي ملموس يتمثل في ان الأفراد يقومون بتصرفات خطرة بسبب نقص المعرفة في مجال أمن المعلومات، وأن التدريب على التوعية الأمنية بمفرده يمكن أن يمنع بشكل كامل السلوكيات غير الآمنة؛ مشيراً إلى وجود تحدي آخر يتمثل في اعتقاد المحترفين في مجال الأمن بأن معظم الموظفين يعلمون أنهم مسؤولون عن حماية المؤسسة، مما يشير إلى وجود فجوة بين قدرات التكنولوجيا الأمنية الفردية وتعليم المستخدمين.

يقدم تقرير حالة التصيّد لهذا العام نظرة شاملة حول المشهد الحالي للتهديد حيث يتم استغلال الذكاء الاصطناعي الإنشائي ورموز الاستجابة السريعة والمصادقة متعددة العوامل (MFA) من قبل الجهات الضارة، استنادًا إلى بيانات تليمتري من بروف بوينت التي تجاوزت 2.8 تريليون بريد إلكتروني تم فحصه عبر أكثر من 230,000 منظمة في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى النتائج من 183 مليون هجوم تصيّد محاكاة تم إرسالها على مدار فترة اثني عشر شهرًا. يفحص التقرير أيضًا آراء 7,500 موظف و 1,050 محترف أمني عبر 15 دولة، مما يظهر كيف تتجسد المواقف تجاه الأمان في السلوك الحقيقي وكيف تجد الجهات الضارة طرقًا جديدة للاستفادة من تفضيلنا للسرعة والسهولة، بالإضافة إلى الوضع الحالي لمبادرات التوعية بالأمان.