تطبيق للصور المجسمة والافتراضية يوسع نطاق أعماله في السعودية لبناء عوالم ميتافيرس

أعلن تطبيق 360VUZ، الرائد والخاص بتقديم عروض فيديو حصرية للواقع الافتراضي في 360 درجة، عن توسيع نطاق أعماله في المملكة العربية السعودية، حيث افتتح مقر اكبر له في الرياض مع فريق عمل سعودي استثنائي.

ويهدف 360VUZ الى تطوير الأعمال، وتبني أحدث التقنيات الغامرة، بالاضافة الى عقد شراكات جديدة في المنطقة، وذلك كجزء من خطة النمو الخاصة بالتطبيق لبناء عالم “ميتافيرس” الرقمي، وتوفير محتوى اجتماعي شامل وغامر، وتحقيق رؤية 2030.

وقال خالد زعترة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 360VUZ: “لقد احتل تطبيق 360VUZ المركز الأول على متجر آبل في المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع الماضي، مما يثبت أن المملكة العربية السعودية هي المكان المثالي لتوسيع نطاق أعمالنا والاستمرار في تقديم محتوى اجتماعي غامر لمستخدمينا “.

يمكن تحميل التطبيق عبر الرابط التالي : www.360VUZ.com

وعقد تطبيق 360VUZ عدة شراكات مميزة في المملكة العربية السعودية مؤخراّ، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين والذي يعد الدوري الأكثر مشاهدة في المنطقة، بهدف توفير تجربة غامرة لعشاق كرة القدم لمشاهدة أبرز مباريات الدوري وفيديوهات ما خلف الكواليس ومقابلات مع أبرز اللاعبين من مختلف الأندية.

وحصل التطبيق على تمويل بلغ قدره 10 ملايين دولار أمريكي من شركات استثمارية رائدة وهي Knollwood Investment Advisory، وImpact46، و مجموعة الطوق، وKBW Ventures، وMedia Visions، وVision Ventures، وHala Ventures، و500Startups، وMagnus Olsson، وSamih Toukan، وJonathanLabin، وDTEC Ventures، و DAI، و Al Falaj، و Plug and Play Ventures، وعائلة الراشد، ومستثمرين استراتيجيين آخرين.



“نحن ممتنون لحصولنا على دعم المستثمرين السعوديين الذين ساهمو في تعزيز بناء تطبيق 360VUZ، والذي يشمل مجموعة الطوق، وImpact46، وKBW Ventures، وVision Ventures، وعائلة الراشد، و Hala Ventures”، أضاف زعترة.

ووقعت شركة 360VUZ اتفاقيات تعاون مع أكثر من 38 شركة مزودي خدمات اتصالات حول العالم لتغطي الأسواق في كل من ماليزيا، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وتركيا، والامارات العربية المتحدة، ومصر، وباكستان، وجنوب افريقيا. وتسعى الشركة الى تحقيق خطط توسعية مستقبلية ليصبح تطبيق 360VUZ الرائد في عالم ميتافيرس الرقمي لتوفير أكبر مكتبة محتوى غامر واجتماعي لمستخدميه.