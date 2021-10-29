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السعودية: 82 شركة ناشطة في مجال التكنولوجيا المالية

نشرت فنتك السعودية “التقرير السنوي 2020/21” الذي يقدم لمحة عامة عن قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي، والذي يظهر استحواذ هذه الشركات على استثمارات بلغت 1.3 مليار ريال سعودي.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: 82 شركة ناشطة في مجال التكنولوجيا المالية
السعودية: 82 شركة ناشطة في مجال التكنولوجيا المالية

 وفقًا للتقرير، هناك 82 شركة ناشطة في مجال التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية، 32٪ منها تعمل في مجال المدفوعات وصرف العملات، تليها 19٪ في مجال التمويل. قال 53٪ من المشاركين في الاستطلاع أن الامتثال هو التحدي الرئيسي للنمو، تليها المواهب (38٪).

يلفت التقرير إلى أن اســتمرار  تســارع  وتيــرة  أنشــطة  التقنيــة   الماليــة يقابــله تزايــد  فــي  الطلــب  علــى  الأفــراد  ذوي   المواهــب والكفــاءات، حيــث يمكــن لهــؤلاء الأفــراد   تحديــد  الجوانــب  التــي  مــن  الممكــن  أن  تزدهــر   وتســتفيد  مــن  فهــم  وتوظيــف  التقنيــة  لحــل المشاكل بفعاليــة ومــن ثــم تنفيذهــا فــي قطــاع الخدمــات الماليــة، إلا أن الطلــب علــى المواهــب   والكفــاءات  فــي  القطــاع  يفــوق  العــرض،  ممــا   يــؤدي إلــى غيــاب المهــارات الأساســية المطلوبــة،   حيــث  أظهــرت  نتائــج  المســح  الوطنــي  للتقنيــة الماليــة الــذي أجرتــه فنتــك الســعودية أن 88 بالمئة من  شــركات الخدمــات الماليــة ذكــروا أن إيجــاد المهــارات  المناســبة للتوظيــف يعــد أحــد التحديــات الرئيســية  التــي تواجههــا هــذه الشــركات. نظــرًا لمــا ســبق ذكــره فإنــه مــن المهــم توســيع  نطــاق مجموعــة المواهــب والكفــاءات المطلوبــة لدعــم قــوة واســتمرارية نمــو قطــاع التقنيــة الماليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وفــي ضــوء   ذلــك، يســتعرض تقريــر فنتــك الســعودية الســنوي لهــذا العــام أنــواع المهــارات المطلوبــة والمواهــب والكفــاءات التــي يســتقطبها القطــاع، ويتطــرق إلــى كيفيــة دعــم فنتــك الســعودية لعمليــة تنميــة  المواهــب فــي القطــاع.

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