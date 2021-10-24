مؤتمر “عربك غيمز” يعود رقمياً في 2021 لدعم مجتمع الألعاب العربي

يعود مؤتمر عَرَبِكْ غيمز، أول مبادرة من نوعها في المنطقة العربية بقيادة مبتكرين عرب هذا العام رقمياً بتجارب تفاعلية لدعم مجتمع الألعاب العربي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. سيسهل المؤتمر الوصول إلى الموارد التعليمية والنصائح المهنية وفرص النشر وتوفير الوظائف والمزيد، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أفضل أعمال المجتمع.

عُقدت النسخة الأولى من مؤتمر عَرَبِكْ غيمز في يوليو 2020. حيثُ كان هناك 16 محادثة وجلسات نقاشية مع خبراء الصناعة من Epic Games و Ubisoft و Babil Games و Tamatem Games والمزيد! سُلّط الضوء أيضاً على الألعاب المستقلة حيثُ اُستعرض أكثر من 25 لعبة من مطورين عرب. شارك في النسخة الأولى أكثر من 1000 طالب ولاعب ومحترف من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

نسخة هذا العام ستقدم قائمة متنوعة من الجلسات التي سيتواجد بها أسماء كبيرة وعالمية في الصناعة مثل:

– فوزي مسمار، رئيس قسم التصميم في EA DICE.

– أسامة دورياس، مصمم ألعاب رئيسي في Warner Bros Games Montreal.

– ليلى جونسون، الرئيسة التنفيذية/المديرة الإبداعية في Mohawk Games.

سيُكشف عن المزيد من المشاركين قريباً! علاوة على ذلك، مؤتمر عَرَبِكْ غيمز تعاون مع خبراء لتقديم مراجعة للسيرة الذاتية والمحفظة، والتي توفر للحاضرين فرصة للحصول على نقد وتعليقات. يوجد أيضاً إمكانية الدردشة مع المحترفين، والتي تقدم إرشادات عبر جلسات خاصة مع متخصصين في هذا المجال.

قال منظمو مؤتمر عَرَبِكْ غيمز: “تأكدنا من أن كل حديث وكل نشاط يخدم هدفاً واضحًا هذا العام بما في ذلك إلهام المطورين الجدد لصنع الألعاب، وتشجيع المطورين الحاليين على مواصلة العمل في مشاريعهم، ومنحهم دفعة للاستمرار بشغفهم. نحن ملتزمون بمساعدة قطاع تطوير الألعاب في المنطقة على النمو من خلال تسهيل الوصول إلى التعليم المجاني والدعم الذي يمكن الوصول إليه. يُنظّم مؤتمر عَرَبِكْ غيمز من قبل المطورين وقادة المجتمع من المنطقة. نحن نواجه نفس التحديات، ونتفهم الصعوبات”.

سيُعقد مؤتمر عَرَبِكْ غيمز 2021 رقمياً في 27 نوفمبر، ويمكن للزوار التسجيل مجاناً عبر الموقع الرسمي Arabic.Games.