لوكوناڤ تطرح حلول برمجيات متكاملة وأجهزة متطورة

أعلنت شركة لوكوناڤ (LocoNav)، شركة حلول إدارة الأساطيل المتكاملة بتقنيات الذكاء الاصطناعي الأسرع نموًا في العالم، عن توسيع نطاق حضورها العالمي عبر دخولها الأول لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال أسبوع جيتكس للتقنية هذا الأسبوع.

ومن خلال هذا التوسع تهدف لوكوناڤ إلى تزويد عشرات الآلاف من المركبات التجاريّة بتقنياتها المتطورة خلال عامها الأول في المنطقة. هذا وقد تأسست الشركة في العام 2016، وتسعى إلى توفير تقنيات إدارة الأساطيل بأسعار معقولة لتصبح في متناول مالكي الأساطيل ومشغليها. إذ طرحت الشركة مؤخرًا حلًا ثوريًا للسلامة يجمع بين تقنية الكاميرا الأماميّة وأحدث نظم المعلوماتيّة والتتبع والتحكم عن بُعد ليساعد على تعزيز مستويات السلامة على الطريق والحد من مخاطر التعرض للمسؤولية وتحسين سلوكيات القيادة الخاصة بالسائقين، وذلك بأسعار أقل حوالي 30% إلى 40% من الحلول الموجودة حاليًا في السوق.

وبهذه المناسبة قال السيد ڤيديت جاين، أحد مؤسسي شركة لوكوناڤ: “نحن سعداء بمشاركتنا في أسبوع جيتكس للتقنية للمرة الأولى لطرح تقنياتنا المتطورة لإدارة الأساطيل في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتعتبر المركبات التجاريّة نواة أعمالنا في لوكوناڤ، لذا فإننا من خلال وجودنا هنا هذا الأسبوع نأمل في عقد مزيد من الشراكات مع مالكي الأساطيل ومشغليها والشركات التي تشكّل جزءًا من المنظومة الأوسع لإدارة الأساطيل.”

ومن الجدير بالذكر أن منصة لوكوناڤ المتكاملة تُستخدم حاليًا في أكثر من 30 دولة، إذ يستخدم ما يربو على نصف مليون مركبة منتج تقنية الأساطيل الأساسيّة، في حين يستخدم 5 ملايين مركبة أحد منتجات الشركة أو خدماتها على الأقل.

وستعرض لوكوناڤ في أسبوع جيتكس للتقنية نظام مساعدة السائق المتقدم (ADAS) ونظام إدارة السائقين الجديدين. وتستخدم هذه التقنية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مستشعرات في الكاميرا الأماميّة لتحذير السائق من أي تصادم أمامي محتمل أو انحراف عن الحارة المروريّة في الوقت الفعلي. وتقوم خاصية التنبيهات الذكية بإخطار مشغل الأسطول فورًا بشأن الأحداث الخطرة مثل الكبح الشديد أو تجاوز السرعة أو القيادة بشكل مشتت أو الانعطاف الحاد للمركبة. كما يوفر هذا النظام بث فيديو حي ليتسنى لمالكي الأساطيل مراقبة الأوضاع.

ويمكن لمالكي الأساطيل استخدام هذه المواد المصورة فيما بعد لتدريب السائقين وتوجيههم لتبني سلوكيات أفضل للقيادة وتحسين مستويات السلامة بشكل عام. كذلك تتوافر مقاطع الفيديو الخاصة بالأحداث المختلفة على منصة لوكوناڤ لفترة طويلة لاستخدامها كدليل في حالات المطالبات المتعلقة بالمسؤولية عند وقوع الحوادث.

ومن جانبه قال السيد شريدهار جوبتا، أحد مؤسسي شركة لوكوناڤ: “نحن نؤمن أنه لا داعي لأن يتكبد أصحاب الأعمال تكاليف باهظة مقابل التقنيات التي من شأنها أن تحسّن سير أعمالهم وتمنحهم راحة البال. لذا فإننا ملتزمون بالارتقاء بمستويات السلامة والكفاءة الخاصة بكل مركبة تجاريّة في المنطقة مقابل أسعار معقولة. إذ تؤدي تقنياتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى تعزيز سلوكيات القيادة ورفع مستوى الانتباه واليقظة لتجنب الحوادث وإنقاذ الأرواح.”

ويُشار إلى أن شركة لوكوناڤ قد حصلت مؤخرًا على تمويلات بقيمة 37 مليون دولار أمريكي خلال جولة استثمار (Series B) بهدف توسيع نطاق أعمالها ليشمل أكثر من 100 بلد من بلدان العالم النامي. وشاركت في جولة الاستثمار هذه مؤسسات كوايت كابيتال وأنثميس جروب وسيكويا كابيتال إنديا وفاوندمينتال وآر آي تي كابيتال بارتنرز وغير ذلك من كبار المستثمرين. وكانت لوكوناڤ قد جمعت سابقًا تمويلًا بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، ليصل بذلك الإجمالي إلى حوالي 47 مليون دولار أمريكي.