ميديكلينيك مستشفى ويلكير تطبق النظام المُوحّد للسجلات الطبية الإلكترونية

و كونها جزءاً من مرافق الرعاية الصحية التابعة لمجموعة “ميديكلينيك إنترناشونال”، إحدى أكبر مجموعات الرعاية الصحية الخاصة في العالم، تتمتع ” ميديكلينيك مستشفى ويلكير” بسجل حافل في توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية ضمن أعلى المعايير الدولية. كما تتطلع ميديكلينيك مستشفى ويلكير للمستقبل ومواصلة سياسة التحديث التي تنتهجها وبخاصة بعد أن افتتحت مؤخراً التوسعة الجديدة التي تضمنت مساحات إضافية لأقسام العيادات الخارجية، و سوف يطال التجديد باقي أقسام المستشفى مما سيوفر خدمات طبية جديدة و وسائل أكثر راحة للمرضى.

ومع اعتماد ” ميديكلينيك مستشفى ويلكير” النظام المُوحّد للسجلات الطبية الإلكترونية تراك كير، بلغ عدد المرافق الصحية التابعة لمجموعة ميديكلينيك الشرق الأوسط التي قامت بتطبيق النظام 6 مستشفيات و26 منشأة طبية.

وسيتمكن مقدموا خدمات الرعاية الصحية في ” ميديكلينيك مستشفى ويلكير” من الحصول على رؤية شاملة ودقيقة حول المعلومات الطبية والإدارية والمالية لكل مريض، وفي أي وقتٍ كان، وذلك بفضل القدرات الرائدة والموحدة للبيانات الطبية مع إدارة دورة الإيرادات التي يتمتع بها نظام تراك كير. وتتطلع “مجموعة ميديكلينيك الشرق الأوسط” لتطبيق نظام تراك كير في جميع مستشفياتها وعياداتها المنتشرة على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة مع نهاية الربع الأول من العام 2022. وسيساهم النظام الموحد للسجلات الطبية الالكترونية في تعزيز قدرة الموظفين والكوادر الطبية لدى “مجموعة ميديكلينيك الشرق الأوسط” على اتخاذ أفضل القرارات وتحسين تجربة المرضى وتفادي فترات الانتظار لأوقات طويلة، وتجنب إجراء الاختبارات غير الضرورية.

وتدير “مجموعة ميديكلينيك الشرق الأوسط” سبعة مستشفيات داخل دولة الإمارات، تضم أكثر من 900 سرير للمرضى المقيمين، وأكثر من عشرين عيادة.

وفي هذا الصدد، قال أوغسطين أموسو، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات لدى “مجموعة ميديكلينيك الشرق الأوسط”: “تلتزم مجموعة ميديكلينيك بتقديم أفضل خدمات الرعاية الطبية الشاملة القائمة على الأدلة للمرضى، وقد ساعدت استراتيجيتنا الخاصة بالتحول التكنولوجي على تحقيق هذه الأهداف بكفاءة عالية، وبأسلوب يتجاوز توقعات مرضانا، كما إنها ساعدت على وضع الأسس الرقمية الضرورية للنمو على امتداد خدماتنا الطبية المختلفة. إن تطبيق نظام تراك كير في ” ميديكلينيك مستشفى ويلكير” يقربنا أكثر من تحقيق أهداف التحول الرقمي التي تنشدها المجموعة بشكلٍ عام”.

من جانبه، قال علي أبي رعد، المدير الإقليمي لشركة “انترسيستمز” في الشرق الأوسط والهند: “لدى ميديكلينيك مستشفى ويلكير”، كباقى منشآت الرعاية الصحية التابعة لمجموعة “ميديكلينيك”، هدف واضح يتمثل فى توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية وأفضل النتائج الطبية للمرضى، و يسعدنا في انترسيستمز أن نساهم في تحقيق هذا الهدف النبيل من خلال تطبيق نظام تراك كير في جميع منشآت الرعاية الصحية التابعة لـمجموعة ميديكلينيك في دولة الإمارات، الأمر الذي سيمكن المستشفيات والعيادات من تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز مستوى سلامة المرضى، والنتائج الطبية بشكل عام”.