قوانين خصوصية البيانات في السعودية والإمارات ستؤثر على آلاف الشركات وملايين السكان

لم تفصل سوى سبعة أيام بين إعلان كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية خلال شهر سبتمبر من العام 2021 الجاري عن تشريعات الخصوصية الحديثة. ويمثّل هذا القرار الصادر عن ثنائي عواصم الثروة في منطقة الشرق الأوسط تغييرا جوهريا على صعيد قوانين تنظيم إدارة البيانات إقليميا، من شأنه التأثير على آلاف الشركات، وملايين السكان، وما يفوق تريليون دولار أمريكي من الناتج القومي المحلي.

وعلى مستوى المنطقة، كانت مملكة البحرين سبّاقة إلى الإعلان (القانون رقم 30 للعام 2018) ومن ثمّ العمل (أغسطس 2019) بمجموعة من القوانين الحديثة لضمان الخصوصية. وعلى الرغم من كون البلاد جزيرة إلا أنها أتاحت للشركات في المنطقة فرصة هامّة للعمل على تطوير برامج للخصوصية وتكيّفها مع المتطلبات المستجدة وإن كان على نطاق أضيق.

وليس من المتوقع أن يكون قانون البيانات في دولة الإمارات أو قانون حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية بدرجة التعقيد والتفصيل الذي وصل إليه القانون العام لحماية البيانات GDPR في الاتحاد الأوروبي. إذ حرصت القارة الأوروبية على تطوير منظومتها لحماية البيانات على مر أربعة عقود من الزمان، بداية من مبادئ منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD في آواخر السبعينيات.

ما تأثير ذلك على نشاطك التجاري؟

سوف يتوجب على الشركات أن تضمن حقوق الخصوصية للعملاء التي تنقسم إلى ثلاث فئات هي: حقوق تعليمية (informative)، وحقوق تصحيحية (corrective)، وحقوق تقييدية (restrictive).

• حقوق تعليمية: تشمل حق الوصول أو نقل البيانات، وتتطلب هذه الحقوق من المؤسسات توفير الأفراد بنسخة من بياناتهم الشخصية.

• حقوق تصحيحية: وهي تضمن الحق في إمكانية التصحيح أو حتى الحذف، وتتيح هذه الفئة من الحقوق الفرصة أمام الأفراد لتحديث أية سجلات قديمة، وفي أقصى الحالات، حذف هذه السجلات بالكامل.

• حقوق تقييدية: تسمح للأفراد بإمكانية السيطرة على استخدامات بياناتهم الخاصة. وهذا ما يمكن أن يتجلى في قدرتهم على الامتناع عن إتاحة بيع هذه البيانات أو حتى مشاركتها مع طرف ثالث.

وبالإضافة إلى حقوق الخصوصية، فإن إدارة إقرارات الموافقة وتفضيلاتها سوف تتطلب مزيدا من التنظيم، وهو ما يتوقع له أن ينعكس بالتأثير الأكبر على التسويق المباشر سيما بعد أن اعتادت المؤسسات على مستوى المنطقة بشكل كبير على التواصل المباشر مع العملاء من خلال قوائم التي تحصل عليها عن طريق المشاركة أو الشراء من أطراف ثالثة دون توفّر تصريح أو موافقة صريحة.

ما الذي يجب أن فعله الشركات لتكون على أهبة الاستعداد؟

يتوجب على المؤسسات أن تبدأ باختبار سلامة البيانات.

• استكشاف المعلومات التي يتم حفظها عن العملاء الحاليين والعملاء المتوقعين

• جمع المعلومات المطلوبة فقط لغايات محدّدة (التقليل من البيانات)

• تحديد ما إذا كان مصدر المعلومات هو العميل ذاته أو عبر طرف ثالث (تسلسل البيانات)

• الربط ما بين الغاية من جمع البيانات واستخداماتها المستقبلية (تحديد الغرض)

• حذف البيانات التي لم تعد هنالك حاجة لها أو غير مطلوبة بحكم القانون

هذه الخطوات الأولية تسمح للمؤسسات بتوفير الدعم اللازم لحقوق خصوصية العملاء وبناء جسور الثقة مع زبائنهم.

وحتى موعد نشر هذه المعلومات، لم تتوفر تفاصيل فيما يتعلق بالغرامات والعقوبات التنظيمية المفروضة. إلا أننا نتوقع أنه سيكون بمقدور الأفراد رفع الشكاوى بسهولة ضد الشركات التي تنتهك هذه الخصوصية، مما سيعرض هذه الشركات للمساءلة والتحقيق وربما التعرّض لإجراءات عقابية من قبل السلطات المسؤولة عن حماية خصوصية البيانات.