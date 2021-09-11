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Posted inبرمجيات

مجموعة سويدية تستحوذ على ثاني شركة العاب في الإمارات

حصلت جواكر، وهي شركة تطوير ألعاب مقرها أبوظبي، على استحواذ بقيمة 205 مليون دولار من قبل مجموعة سويدية لديها استوديوهات لألعاب الموبايل والمتصفح اسمها ستيل فرونت Stillfront Group، وذلك كجزء من خطتها للتوسع في الشرق الأوسط بعد استحواذها على شركة بابيل في دبي سنة 2016 لقاء 17 مليون دولار

محرر في الموقع by محرر في الموقع
مجموعة سويدية تستحوذ على ثاني شركة العاب في الإمارات
مجموعة سويدية تستحوذ على ثاني شركة العاب في الإمارات

اعلنت المجموعة السويدية – المتخصصة في قطاع الالعاب الالكترونية – عن عملية الاستحواذ على 100٪ من الأسهم في شركة Jawaker FZ LLC (جواكر) مقابل مبلغ إجمالي مقدما قدره 205 مليون دولار أمريكي على أساس نقدي وخالي من الديون، يتم دفع 74 بالمائة نقدًا ، و 26 بالمائة مستحق الدفع في 8،540،092 سهمًا جديدًا تم إصداره في شركة “ستيل فرونت”. جواكر هي شركة ألعاب إلكترونية أسسها يوسف شمعون ومحمد الحاج حسن في الأردن وأبو ظبي عام 2009 .

وتقدم وتتخصص شركة ” جواكر” – التي يقع مقرها اليوم في الامارات – في العاب الورق ( الشدة) والطاولة بالاون لاين ، ويمكن تعريفها بانها ” استوديو ألعاب محمول ” من الاكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، يمتلك أحد أكبر تطبيقات ألعاب PvP (لاعب مقابل لاعب) الكلاسيكية في العالم ، مع التركيز على ألعاب الطاولة والورق وغيرها من الألعاب الشائعة الخاصة بالمنطقة.  وبائعو ” جواكر ” هم المؤسسون والمالكون الرئيسيون ، شركة الاستثمار ” twofour54 إبتكار” وبعض الموظفين، وكانت شركة الاستثمار ” twofour54 إبتكار ” قد استثمرت في شركة ” جواكر” في العام 2011 ويقع المقر الرئيسي لجواكر في أبو ظبي ، مع فريق من حوالي 50 شخصًا.

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