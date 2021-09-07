هل تصبح قرارات الاستثمار طوع اختيارات الذكاء الاصطناعي

يريد عملاء الخدمات المالية اليوم كل شيء، من إضفاء الطابع الشخصي إلى الرسوم المنخفضة والعوائد الأفضل لهذه الخدمات. لذلك، كيف يمكن لمديري الثروات تلبية متطلبات المستثمرين للحصول على تجربة شخصية في بيئة تتصف بالديناميكية الشديدة؟

وقد عُرفت صناعة إدارة الثروات، لسنوات طويلة، بكونها تقليدية ومحافظة، تحكمها العلاقة بين العميل ومستشار بشري متخصص. ومع ذلك، أصبحت المشورة المالية التي تقدمها آلة الروبوت أو المستشارون المستندون إلى الخوارزميات الرياضية خدمات شائعة بسبب التكلفة المنخفضة وإمكانية الإستعانة بمثل هذا النوع من الخدمات الإستشارية على مدار الساعة.

ويشير التحول السريع في تفضيلات المستهلك الإقليمي إلى الرغبة في الجمع بين أفضل ما يتضمنه النوعان من الإستشارات المالية، أي التكلفة المنخفضة وإمكانية الإستعانة بالمشورة الاستثمارية المستندة إلى الخوارزميات الرياضية في أي وقت مع خبرة مستشار بشري في التعامل مع سيناريوهات الاستثمار الأكثر تعقيداً، لتقديم عرض يقع في منتصف الطريق: مستشار الثروة الهجين.

فرصة ذهبية لمديري الثروات

منذ بداية تفشي وباء “كوفيد – 19″، شهدت صناعة إدارة الثروات تسارع التحول الرقمي، ما أحدث تغييراً جوهرياً في الطريقة التي يتفاعل بها المستشارون مع عملائهم عند تقديم خدماتهم الإستشارية. وبالرغم من أن الوباء لم يغير أساسيات الصناعة، فقد مارس ضغوطاً على مديري الثروات لاستكشاف نماذج مبتكرة لخدمة العملاء.

ويقول باسط سيد المدير الإقليمي لإدارة الثروات لدى بنك “اتش اس بي سي”: “إن التحول الرقمي أدى إلى اعتماد العديد من الأدوات إما لتعزيز نهج إدارة الثروات التقليدية أو في بعض الحالات استبدال هذا النهج. ومن خلال تقديم مجموعة متنوعة من الأدوات والخدمات، يمكن للمؤسسات تعزيز تجربة العملاء ومستشاري إدارة الثروات”.

وفي كل الأحوال، فقد أتاح الوباء فرصة ذهبية لمديري الثروات؛ فقد اعتاد العملاء الآن على النظام الرقمي أولاً، ما يجعل التحول إلى نموذج هجين أكثر قبولاً وقابلية للتبني بسهولة.

ويستلزم نموذج إدارة الثروات المختلط دمج النصائح البشرية والرقمية معاً لتعزيز تجارب العملاء والكفاءة التشغيلية. ولجأ مديرو الثروات الناجحون إلى دمج مستوى عالٍ من الرقمنة مع عروضهم، سواء كان ذلك لدعم إعداد العملاء أو لتحسين إدارة المحافظ أو عملية إعداد التقارير.

ويضيف سيد “تتيح نصائح “المستشار – الروبوت” للعملاء الذين تتصف احتياجاتهم الاستثمارية بالبساطة، إمكانية الوصول إلى خدمات إدارة الثروات الأساسية. ويترافق ذلك مع تكاليف منخفضة وقدرة عالية على الخدمة الذاتية وهذا ما تفضله غالباً الفئات السكانية الأصغر سناً”.

يجمع النموذج الهجين بين مزايا الوصول الرقمي في أي وقت وعنصر عقد الاجتماعات مع المستشار المالي وجهاً لوجه التي يريدها العديد من العملاء. أضف إلى ذلك خدمة “المستشار – الروبوت” للعملاء الراغبين في اتباع نهج أكثر تبسيطاً، حيث يمكن للمؤسسات المالية تقديم المزيد من الخدمات لمزيد من العملاء دون الحاجة إلى المزيد من الموظفين الاستشاريين”.

ومع استمرار تطور التكنولوجيا، هناك فوائد كبيرة يمكن الحصول عليها من الرقمنة، ما يؤدي إلى زيادة الربحية.

إضفاء طابع ديمقراطي على إدارة الثروات

تشتهر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بامتلاكها واحدة من أغلى صناعات الخدمات المالية على مستوى العالم، عبر خدمات إدارة ثروات تلبي بشكل أساسي متطلبات الأفراد من أصحاب الثروات الفائقة والأفراد من أصحاب الثروات المرتفعة.

ولكن مع عدم قدرة عدد كبير من المستثمرين الحاليين على استكمال المؤهلات اللازمة لخدمات إدارة الثروات التقليدية ، فإن منصات الاستشارات المالية الرقمية تملك فرصة كبيرة لسد هذه الفجوة.

ومع تطور وسائل الراحة التي توفرها الخدمات الرقمية، سيحتاج المستشارون الماليون التقليديون إلى إعادة ضبط عروضهم لتحقيق مشاركة أكبر للعملاء والاحتفاظ بهم. وباستخدام الخوارزميات الرياضية لتحليل ملف تعريف العميل وتقديم حلول مصممة خصيصاً لأهدافه وموجز بياناته المتعلقة بالمخاطر، يجعل المستشارون الآليون الاستثمار أكثر بساطة وبأسعار مناسبة للجميع. فقد فتح “المستشار المالي – الروبوت” خيارات استشارية للاستثمار أمام جمهور أوسع بتكاليف أقل، ما ساعد على إضفاء الطابع الديمقراطي على عالم إدارة الثروات بطريقة لم تكن قابلة للتحقيق في السابق.

يقول مارك شهوان المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لمنصة “ثروة” لتقديم الاستشارات المالية عبر اللإنترنت إن “الحد الأدنى الذي تحتاجه لبدء الاستثمار مرتفع للغاية والرسوم باهظة، ومعظم هذه الرسوم مخفي، ولن تلاحظ أنك تدفع لهم إلا بعد فوات الأوان”.

وقد جمعت “ثروة”، منصة الاستثمار والتمويل الشخصي الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 15 مليون دولار من الجولة التمويلية B في أغسطس 2021. ومنذ إطلاقها في 2017، أحدثت منصة “ثروة” للإستشارات الرقمية ثورة في كيفية تنمية المهنيين الشباب لثرواتهم من خلال توفير استثمار رقمي ذكي وبسيط وبأسعار معقولة لسوق كبير كانت قدرته محدودة في الإستعانة بمثل هذه الخدمات الإستشارية في الماضي.

وفي حين أن التمكين الرقمي قد يطرح تحديات متعددة، نظراً لأنه يستحق دمج أنظمة جديدة للابتعاد عن الممارسات القديمة ويفرض تحولاً في العقليات الثقافية أيضاً، فقد أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي في وضع ممتاز للإرتقاء بمثل هذه الخدمات الاستشارية الروبوتية.

ويضيف شهوان: “باتت هذه الطريقة الورقية القديمة في فعل الأشياء عاجزة عن التأقلم مع عالم اليوم وخاصة عالم ما بعد “كوفيد – 19″ حيث يطالب الناس بخدمات سهلة وشفافة بتكاليف معقولة”.

ولذلك يعد النموذج الهجين مفيداً ليس فقط للعملاء بل أيضاً لمديري الثروات.

ومن خلال أتمتة أنشطة المعاملات الروتينية، تمكن المستشارون الماليون من إدارة المزيد من العملاء بكفاءة، مع إيجاد الوقت لتقديم المشورة المالية البشرية اللازمة التي يطلبها العملاء، خصوصاً في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق.

وإضافة إلى ذلك، يستطيع مديرو الثروات، من خلال إضافة القدرات الرقمية، استقطاب الفئة العمرية الجديدة من الشباب البارعين في مجال التكنولوجيا، والذين قد لا يمتلكون أصولاً كبيرة في الوقت الراهن، ولكنهم يتمتعون بإمكانات كبيرة في تحقيق الربح وقد يتلقون تحويلات كبيرة للثروة بين الأجيال.

إستهداف أفراد جيل الألفية الأثرياء الشغوفين بالتكنولوجيا

وفي الوقت الحاضر، يحتاج مديرو الثروات إلى التفكير في التغيرات التي طرأت على قاعدة عملائهم، وهم مجموعة من جيل الألفية الأثرياء الشغوفين بالتكنولوجيا، والذين يضعون عاملي الوقت وكفاءة التكلفة في صلب مطالبهم.

ولجذب هذه الشريحة السكانية الجديدة والحفاظ على القدرة التنافسية مع قاعدة العملاء الحاليين، أصبح النهج الهجين أمراً ملحاً. ويمكن للمستشارين الآن التعامل مع هؤلاء العملاء والاستمرار في تقديم خدمات قليلة التكلفة أثناء انتقالهم عبر مراحل مختلفة من الحياة.

ومن خلال استخدام موارد أبحاث الاستثمار والمواد التعليمية، تتولى هذه الشريحة السكانية المتزايدة المسؤولية عن تجربتها الخاصة لتحقيق نتائجها الخاصة. وبعدما نشأوا وسط بيئة تكنولوجية تحتل صلب حياة المستهلكين، فإن هؤلاء المستثمرين يعتبرون أن أدوات التكنولوجيا الأكثر تطوراً هي المتطلبات الأساسية لعروض الخدمات، أكثر من كونها مكافأة إضافية.

ويجب أن تُحدث شركات إدارة الثروات التقليدية ثورة في الساحة الرقمية، ليس فقط لأن جيل الألفية يطلبها، ولكن أيضاً لأن المنافسين غير التقليديين يقدمون بشكل متزايد المزيد في الساحة الرقمية.

ويشدد مارك شهوان على أن “مديري الثروات التقليديين فشلوا في جذب الشباب أو كتلة الأثرياء”.

النظر في العواقب والتطلع إلى المستقبل

تشهد الأسواق المالية تطوراً مستمراً، ولذلك أصبح من الشائع رؤية الذكاء الصناعي يكتسب قوة جذب من جانب المستثمرين. ومع ذلك، فإن الانتقاد الشائع لـ “المستشارين ـ الروبوت” والذكاء الصناعي يكمن في أن إدارة الثروات ليست “مقاساً واحداً يناسب الجميع” وأن بعض جوانب التخطيط المالي ستتطلب دائماً لمسة إنسانية.

يقول أرجون ميتال، المسؤول المصرفي والخبير الاقتصادي والمستشار المالي المستقل: “من السابق لأوانه استبعاد التأثير الإيجابي للفكر البشري والتفاعل الشخصي في إيجاد حلول لمجتمع الاستثمار. هذا مهم بشكل خاص في صناعة إدارة الثروات. ولا يزال العملاء الذين أجادلهم يستمتعون بالعمل مع مستشاريهم الموثوق بهم للتوصل إلى حلول تلبي أهدافهم المالية”.

وأضاف: “إن قدرة البشر على فهم سيكولوجية العميل على أمل إنشاء حل وفق الطلب ليست مسألة تستطيع الخوارزميات التعامل معها حتى الآن. ربما هناك خطة ابتكرها الإنسان لاستخدام خوارزميات معينة، لكن التفكير الإبداعي لا يزال يقف في صفنا”.

ويجادل المشككون في نموذج إدارة الثروة الهجين أيضاً بأن المجموعة الكاملة من مزايا وعيوب هذا النوع من الاستثمار لا تزال غير مفهومة تماماً.

وأضاف ميتال: “تتمثل بعض العيوب في أن الآلة قد تخرج من الاستثمارات في وقت مبكر جداً، وعدم القدرة على تمييز تحركات السوق غير المنطقية، كما لا يمكن أتمتة جميع الاستراتيجيات والاعتماد المفرط على قوة الحوسبة والحاجة إلى اتصال دائم بالسوق”.

ومع ذلك، فإن الوصمة المتعلقة بخدمات إدارة الثروات الرقمية تتغير ببطء ولكن بثبات. بدلاً من اعتبار أن الأدوات الرقمية تشكل تهديداً، يتطلع المستشارون إلى الاستفادة منها لتقوية العلاقات مع العملاء.

ويختتم ميتال قائلاً: “في هذا السباق لكسب المال، أعتقد بصورة دائمة أن النهج التدريجي هو الأفضل: السلحفاة تفوز بالسباق. ويبدو لي أن النتيجة المثالية هي مزيج من الخوارزميات البشرية والذكاء الصناعي. وأعتقد أن العنصر البشري لا يزال الأفضل في وضع استراتيجيات الاستثمار المالي. وتعد الخوارزمية الرياضية طريقة جيدة لتنفيذ الإستراتيجية إذا كان من الممكن تصميمها بشكل مناسب”.