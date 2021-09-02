دورة تدريبية تفاعلية لتعزيز مهارات العاملين في مجال الأمن السيبراني بالمملكة العربية السعودية

تعزز الدورة التدريبية المعرفة والمهارات المتخصصة لدى العاملين في المجال وتمكنهم من حماية مؤسساتهم والدفاع عنها ضد الهجمات بحسب ما أعلنه

معهد سانز للأمن السيبراني، عن برنامجه التدريبي المقبل عبر الإنترنت بعنوان SANS Kingdom Cloud Security 2021، والذي يقام في الفترة بين 11 – 16 سبتمبر. صمم البرنامج التدريبي لتعزيز المهارات العملية في مجال الأمن السيبراني ويمكن تنفيذه بشكل فوري لتمكين العاملين في القطاع بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية، ومنحهم المعرفة والخبرة اللازمة لحماية مؤسساتهم وأصولها.

وفي تقرير نشر في مارس 2021، بيّنت شركة كاسبرسكي المختصة بالأمن السيبراني أن المملكة العربية السعودية شهدت 7 ملايين هجمة سيبرانية خلال الأشهر الثلاثة الأولى فقط من العام الحالي، وتزامن هذا الارتفاع الكبير مع إعلان الحكومة السعودية قيودًا على العمل المكتبي وغيره من الأنشطة. كما تعرضت المملكة عام 2020 لأكثر من 22.5 مليون هجمة على أجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام ويندوز، والتي تستخدم بروتوكولات سطح المكتب عن بعد RDP. وفي الوقت ذاته، تعرضت 95 بالمائة من الشركات في السعودية لهجمة سيبرانية واحدة على الأقل.

في هذا السياق قال ند بلطه جي، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني: “في عالم ما بعد الجائحة، أصبح من الضروري للغاية أن تستقطب المؤسسات في السعودية ودول الخليج العربية مزيدًا من المختصين في مجال الأمن السيبراني أو تعزز خبرات الفريق الحالي لديها، لتتمكن من مواكبة التطور السريع في مشهد التهديدات. سيقدم برنامج سانز Kingdom Cloud Security 2021 تجربة تدريبية تفاعلية يقدم فيها خبراء القطاع المحتوى المبتكر والمفيد إلى جانب المهارات والأساليب التي تمكّن مختصي الأمن من الدفاع عن مؤسساتهم في وجه الهجمات المستقبلية ومحاولات الاختراق مهما كان مستوى تعقيدها.”

وخلال برنامج SANS Kingdom Cloud Security 2021، يعقد المدربون الخبراء والمختصون في المجال جلسات تفاعلية مباشرة لتقديم تدريب عملي للعاملين في مجال الأمن السيبراني، بحيث تعقد الفعالية في المختبرات ضمن بيئة افتراضية، تدعمها الكتب الإلكترونية والمطبوعة التي يتماشى الكثير منها مع اعتمادات GIAC.

تقدم الدورة التدريبية SEC488: أساسيات الأمن السحابي من قبل سيرجي بورسو، الخبير البارز في الأمن السيبراني، وهو مؤلف عدد من الكتب ورئيس مشروع أمن تطبيقات الويب المفتوحة في دنفر، كما أنه مؤسس شركة سبايدرسك لاستشارات الأمن السيبراني ورئيسها التنفيذي. وخلال الدورة، يعدّ بورسو المتدربين لتقديم المشورة والحديث عن مجموعة واسعة من المواضيع، ويساعد المؤسسات في اجتياز التحديات الأمنية والفرص المتاحة عبر الخدمات السحابية.

أما الدورة الثانية MGT516: إدارة نقاط الضعف الأمنية – المؤسسة والبنية السحابية فيقدمها جوناثان ريستو. يمتلك ريستو خبرة تفوق 20 عامًا، منها العمل في تصميم الشبكات والاتصال عبر بروتوكول الإنترنت وتطوير الخدمات والأمن وإدارة المشاريع، بالإضافة إلى خلفيته التقنية المتعمقة، ليقدم للعاملين في مجال الأمن المعلومات التي يحتاجونها لإدارة التهديدات بمهارة. يرافق تجربة التعلم عدد من التمارين المخبرية ولعبة ساير 42 التي تعطي المشاركين زمام القيادة في مؤسسة تخيلية. كما تسلط الدورة التدريبية الضوء على سبب مواجهة بعض الشركات للعديد من المصاعب في إدارة نقاط الضعف.

ولدى التسجيل في الدورة التدريبية SANS Kingdom Cloud Security 2021، يتأهل المشاركون للانضمام إلى بطولةNetWars الحصرية التي تقدم باقة متكاملة من السيناريوهات التعليمية العملية والتفاعلية لتمكينهم من تطوير مهاراتهم وإتقان التعامل مع الأحداث الواقعية وتعزيز المهارات اللازمة للتفوق في المجال، حيث تتضمن اللعبة العديد من التحديات المتميزة والقصص الجذابة.

كما يمكن للمشاركين المشاركة في قمة سانز التي تتيح لهم تعزيز معرفتهم ومهارتهم وتوطيد صلتهم بالخبراء الآخرين في القطاع، حيث تجمع تلك الفعاليات العاملين في مجال الأمن السيبراني والخبراء البارزين لمشاركة ومناقشة دراسات الحالة والدروس المستفادة والأدوات الجديدة والاستراتيجيات المبتكرة.

الفعالية القادمة

يواصل معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني بناء المهارات العملية للعاملين في الأمن السيبراني، والتي يمكنهم تطبيقها بشكل مباشر، من خلال فعالية سانز سايبر سفاري SANS Cyber Safari 2021 التي تقام من 24 إلى 29 أكتوبر. تقام الفعالية على أرض الواقع في الرياض بينما يتم بثها بشكل مباشر، لتتضمن عددَا من التمارين العملية في المختبرات ضمن بيئة افتراضية تدعمها الكتب الإلكترونية والمطبوعة التي يتماشى الكثير منها مع اعتمادات GIAC.

تتضمن الفعالية عددًا من الدروس المقدمة ضمن مسار البث الشخصي المباشر من سانز، وتتيح للمشاركين فرصة القدوم إلى موقع التدريب للتدرب في قاعات مخصصة لذلك بدعم مباشر من مساعدي التدريس المختصين.