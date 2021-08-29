نهج المصدر المفتوح ودوره في توسيع مفهوم التكنولوجيا خارج نطاق تقنية المعلومات

في الحقيقة أشعر بالامتنان لكوني أعمل في مجال التكنولوجيا، هذا المجال الذي يتميز بتطوره السريع وتغييراته المستمرة التي تؤثر بشكل مباشر على جميع قطاعات الأعمال الأخرى، فكل شيء بات اليوم مرتبطاً بالتكنولوجيا. ولكن، يمكن القول إن أكبر تغيير نشهده اليوم ليس سببه الرئيسي التقنيات الفعلية المنتشرة والمستخدمة بكثرة، وإنما الثقافة المؤسسية في الشركات. ومن خلال النقاشات التي أجريتها مع الشركات في منطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لاحظت أن كبار المسؤولين باتوا أكثر مشاركةً وتفاعلاً من أي وقت مضى. ولم تعد التكنولوجيا بمفهومها العام تقتصر فقط على العمليات المرتبطة بقسم “تقنية المعلومات”، لأن الآثار المترتبة على الرقمنة – سواءً كانت إيجابية أو سلبية – أصبحت عميقة للغاية بحيث يتعذر على الآخرين في فريق القيادة تجاهلها.

وما يفهمه الآن المديرون التنفيذيون عبر جميع الأقسام هو أن نوع التقنية (والمورد) يحدث فرقاً كبيراً على صعيد السرعة التي يتم خلالها التحول نحو العمل عن بُعد، وتطوير مصادر دخل جديدة، وتنظيم وإعداد القوة العاملة، والخروج من أي أزمة عالمية بوضع أفضل.

ومن الواضح أن بعض المؤشرات كانت موجودة بالفعل قبل بداية جائحة (كوفيد -19)، حيث أنه وعلى مدار العقد الماضي، تغيرت نماذج العمل تماماً في العديد من قطاعات الأعمال نتيجة ظهور مجموعة من الشركات الناشئة المبتكرة التي تعتمد على التقنيات الحديثة فائقة التطور، وتتبع نهجاً ابتكارياً فريداً فيما يتعلق بالطرق التي يتم من خلالها إنجاز الأعمال في هذا القطاع أو ذاك. ولسوء الحظ، في بداية الجائحة كانت العديد من الشركات تتبع نماذج أعمال تقليدية من خلال اعتمادها على أجهزة ومعدات قديمة عفا عليها الزمن، وهيكليات وتسلسلات هرمية بطّأت وتيرة التغيير.

ويتضح الآن بعد كل ما شهده العالم أن هذا النهج لم يعد ممكناً ويجب أن يتغير. وقد شهدت الأشهر الثمانية عشر الماضية توجهات كبيرة من جانب الشركات فيما يتعلق بتطبيق الأجندات والبرامج الرقمية، وربما يستمر ذلك إلى الأبد. وبالنتيجة، سيصبح المديرون التنفيذيون – الذين تحدثت معهم وغيرهم – الآن مرتاحين في الحديث عن مفاهيم العمل المرنة والمشاركة الرقمية تماماً مثل محترفي التطوير والعمليات، وسيشير مديرو الشؤون المالية بانتظام إلى قابلية التشغيل البيني لأنظمة قسم التكنولوجيا في شركاتهم التقنية؛ بينما سيسألني مديرو التسويق عن كيفية مساهمة أنظمة الحاويات في الحصول على منتجات جديدة، أو تسريع طرح الخدمات الجديدة في السوق. ولم تعد التكنولوجيا عنصراً أساسياً للأعمال، وإنما باتت الآن جزءاً من الاستراتيجية المركزية التي يجب أن تتشكل منها جميع العمليات الأخرى.

وبشكل حتمي، لم تعد المحادثات المتعلقة بالتكنولوجيا تقتصر على مناقشة المعدات اللازمة لهندسة الأنظمة والإعدادت الفنية الأخرى، وإنما أصبحت أكثر شمولية تندرج تحتها الموظفين والعمليات والثقافة المؤسسية ككل. وفي هذا النموذج الجديد، لا أعتقد أنه من قبيل المصادفة أن يتحول كبار المسؤولين نحو التقنيات مفتوحة المصدر كوسيلة لتعزيز الابتكار. ويشير مفهوم المصدر المفتوح إلى أن الشركة تصبح أقل إلتزاماً واعتماداً على مورد منفرد، مما يجعل من السهل اعتماد حلول متطورة من مصادر متعددة من أي مكان وفي أي وقت، إضافة إلى معرفة أن هناك أشخاصاً يقودون هذا النوع من الابتكارات التقنية الضرورية للبقاء في الطليعة، وهذا التوجه سيصبح أكثر أهميةً مستقبلاً. ومن المتوقع أن تستثمر الشركات بشكل متزايد في تعزيز قدرات التطوير والعمليات لإنشاء تطبيقات جديدة أو توسيع الأنظمة الداخلية الحالية لدعم التغييرات في نماذج الأعمال بما يضمن لها الحفاظ على قدرتها التنافسية.

وربما أحد التغييرات الرئيسية التي تمكّن التطبيقات الجديدة من دعم تطور الأعمال “بوتيرة سريعة”، هو مفهوم أنظمة “الحاويات” – وهذا يعني تطوير تطبيقات أو وحدات وظيفية محتواة ذاتياً يمكن نشرها في حلول تقنية المعلومات تماماً كما هو الحال في رفع الحاويات على متن سفينة. وتحتوي حاويات التطبيقات على ما تحتاج إليه للتشغيل وتتصل بالتطبيقات الأخرى المحملة على منصة حاويات تقنية المعلومات ذاتها إما في مكان العمل أو في السحابة، مما يوفر حلولاً متكاملة. ومن خلال الجمع بين هذه الحلول وتشجيع الموظفين ومنحهم حرية التطوير والنشر بسرعة، ستتمكن من رؤية مستوى أعلىو من الابتكار في مجال الخدمات الرقمية.

وفي ظل هذه التغيرات، يُعد تطوير منصة (أوبن شيفت OpenShift 4) – المنصة الرائدة لأنظمة الحاويات مفتوحة المصدر – أحد أكثر الإنجازات إثارة خلال 12 عاماً ونصف من العمل في «ريد هات»، حيث تعتبر منصات الحاويات بمثابة عامل تمكين تنافسي. وتعمل منصة (أوبن شيفت (OpenShift على تعزيز قوة منصات الحاوية، مما يجعلها قابلة للنشر في أي بيئة سحابية عامة أو خاصة، مع القدرة على التكامل مع أدوات الطرف الثالث. وتعمل الأتمتة والمهام القابلة للتكرار ووحدة التحكم الفردية على تسهيل مهام التطوير اليومية الصعبة. ومع هذه المنصة، يصبح تطوير التطبيقات والمزايا أكثر فعالية من حيث التكلفة، ويمكن طرح منتجات جديدة في السوق بشكل أسرع وأكثر انتظاماً، ويمكن لموظفي تقنية المعلومات ذوي الخبرة قضاء المزيد من الوقت في أعمال أكثر قيمةً. كما ستتمكن من حل المشاكل التي لم تتمكن من حلها في السابق. وبذلك ستحقق جميع قطاعات العمل في الشركة نتائج أفضل على صعيد زيادة الأرباح وخفض التكاليف. وقد عملت ريد هات على تطوير منصة (أوبن شيفت (OpenShift وتحسين وظائفها وميزاتها لتتيح للعملاء تطوير أصولهم الرقمية الجديدة وتعزيزها لدعم تغييرات أعمالهم على نحو غير مسبوق ونشرها في أي بيئة سحابية أو في مكان للعمل.

ومع ذلك، لقد قضيت وقتاً طويلاً في مجال التكنولوجيا إلى أن أدركت أنه حتى أفضل الحلول تحتاج إلى البيع، وهنا مرة أخرى أعتقد أن نهج المصدر المفتوح يتناغم بشكل متزايد مع طريقة تفكير الشركات في الوقت الحالي. وعندما يكون الاستثمار التقني أكثر من مجرد قرار مشترك لكبار المسؤولين، فإن النتائج وتأثيرات الأعمال تصبح أكثر وضوحاً. بمعنى آخر، من غير المرجح أن يهتم الموظفين غير التقنيين بمعرفة كيف يعمل هذا الحل أو ذاك، بينما تزداد احتمالية أن يسألوا “ما الذي يمكن أن يقدمه لقسمي/ عملي؟”، وقد يتعارض هذا النهج مع مزودي التقنيات الاحتكارية الذين يحتاجون أحياناً إلى تحويل حلولهم إلى حالة عمل. ولكن في نهج المصدر المفتوح الحقيقي، تبدأ المحادثة دائماً بتحديد فرصة العمل أو المشكلة، لتقوم بعد ذلك فقط باختيار حل من بين مجموعة أوسع بكثير من الحلول لمعالجة تلك المشكلة، ونشهد مؤخراً توجه المزيد من العملاء نحو اعتماد النهج المفتوح لمشاركة جوانب رحلتهم لمساعدة الآخرين على تجنب المخاطر واتباع الطرق الناجحة في الرحلة.

لقد حظيت مؤخراً بشرف تعييني لقيادة عمليات ريد هات في منطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بعد أن أمضيت خمس سنوات ونصف في دعم رحلات الابتكار لعملائنا من المؤسسات في آسيا والمحيط الهادئ، وقبل ما يقرب من سبع سنوات من ذلك كنت أدير عمليات «ريد هات» في منطقة شمال أوروبا. وأعتقد أنني سأتعرف على بعض الطرق المختلفة جداً لإدارة الأعمال والتي يجب أن أتعلم عنها بسرعة في المنطقة الجديدة، لكنني على ثقة بأنه في ظل مهمتنا الأساسية المتمثلة بمساعدة الشركات على استخدام التكنولوجيا لتحقيق النجاح، لا توجد فروقات كبيرة بين المناطق الجغرافية، وذلك لأن جميع الشركات تتنافس في السوق العالمية، وبالتالي فإن الحلول والتقنيات التي تعمل بشكل جيد في مكان ما من المرجح أن يتم اعتمادها في مكان آخر. ونظراً لأن الشركات في جميع أنحاء العالم تتبع نهج متقارب يستند إلى النتائج فيما يتعلق بالاستثمارات التقنية، فإن نهج المصدر المفتوح الذي تعتمده «ريد هات» لمساعدة العملاء على تطوير إطار العمل الداخلي التعاوني والمرن الذي يبحث عنه القادة سيواصل التأثير إيجاباً في تسريع التحول الرقمي للعملاء، وآمل أن نكون شركاء حقيقيون في جزء كبير من هذا التحول في هذه المنطقة.