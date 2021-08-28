أكثر من مليار جهاز أيفون سيخضع لرقابة أبل الجديدة على محتوياتها

ومن المرجح أن تطلق أبل الاصدار الجديد من نظام أي فون -iOS 15⁠- في منتصف سبتمبر القادم في مبادرة تخضع فيها محتويات المراسلة والصور في كل من أي كلاود iCloud و iMessage وهي قضية أثارت حفيظة المدافعين عن حقوق الخصوصية.

ويحاجج معارضو هذا الاقتحام على البيانات الخاصة بأن الشركة تجعل التجسس من باب خلفي على الحياة الخاصة أمرا طبيعيا بحجة الحماية من استغلال الأطفال والمحتوى الضار من هذه الممارسات، وأنه التفاف ونكوص عن سجل أبل وهي سبق وتميزت في تأمين حماية الخصوصية بالتشفير .

وسيصبح في كل جهاز من شركة أبل أداة فحص لتحري محتويات الصور وما يجري تحميله منها على أي كلاود لمقارنتها مع صور موجودة في -CSAM- قاعدة بيانات للصور المتداولة للإساءة للأطفال. أما الأداة الثانية فهي تحلل كل الرسائل في أي ماسيج سواء تم تلقيها أو إرسالها من حسابات أطفال، وفي حال تلقي صاحب أو صاحبة الجهاز صورا من طفل أو قاصر، ستتولى أبل تبليغ أولياء أمر الطفل.

وتنوي أبل أيضا الاستعانة بأدوات للمقارنة بين الصور المحمّلة على خادمها «آي كلاود» وتلك المودعة في السجلّ الذي يديره المركز الوطني للأطفال المغيّبين والمستغلّين (أن سي أم أي سي).

وستدرّب أيضاً خدمة المساعدة «سيري» على «التدخّل» عندما يقوم المستخدمون بالبحث عن صور يُستغلّ فيها الأطفال جنسياً، من خلال تنبيههم من هذه المحتويات الإشكالية.

وستوفَّر هذه الأدوات الجديدة بالتدريج خلال التحديثات المقبلة لهواتف «آي فون» وأجهزة «آي باد» وساعات «آي ووتش» وأجهزة«آي ماك» في الولايات المتحدة.

موظف الاستخبارات الأميركية السابق، إدوارد سنودن، عبر في مقال على مدونته عن مخاوفه من خطر هذه الأدوات الجديدة لأنها تمثل سابقة يمكن استغلالها لتبرير شتى أنواع اختراق الخصوصية وتسويغها، قائلا إن الإشكالية تكمن في أن أبل أصبحت صاحب قرار حول مراقبة الهواتف لأصحابها نيابة عن الحكومة، فيما تقرر الحكومة ما هو انتهاك وكيفية التعاطي معه، كما أن أبل تعرض عضلاتها في إمكانيات مراقبة كل المحتوى لدى أصحاب أجهزتها وقد لا يمضي وقت طويل حتى يطالب مشروعون بسن قوانين مراقبة باستخدام تقنيات أبل أو ما يشبهها.

ويختم سنودن بالقول إن هذا التوجه ليس مجرد درب زلقة، بل هو طريق يؤدي للهاوية.

المخيف في الامر بحسب منظمة حماية الخصوصية أن توسيع نطاق الرقابة هو أمر سهل مع شروط تنصاع لها أبل في الرقابة كما هو الحال في أثيوبيا والهند حين طالبت الأخيرة أبل بحجب أنواع محددة من المحتوى والتبليغ عن أصحابها للسلطات. بل هناك مخاطر أكبر مثل برنامج اتلاس ATLAS وهو أداة مراقبة سرية للبدء باجراءات لسحب الجنسية الأمريكية ممن حصلوا عليها ويمارسون الكذب أو الخداع أو سلوكيات ضارة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتحليل ما يقوم به أي شخص تجنس في الولايات المتحدة الأمريكية والشروع بعملية سحب الجنسية منه بناء على مراقبة نشاطه الرقمي. ويتهم أمريكيون مسلمون بان البرنامج يستهدفهم بعد أن تبين استخدامه في 120 ألف حالة لأشخاص حصلوا على الجنسية الأمريكية.