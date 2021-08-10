دليلك إلى عالم محافظ العملات المشفرة

سواء كنت ممن يؤمنون بالعملات الرقمية أم من الذين يعتقدون أنها مجرد خيال، فإنه فعليا، يمكن لهذه العملات تخزين قيمة حقيقية في هذا العالم.

ووفقًا لاستطلاع رأي نشرته منصة “روبين هود” لتداول العملات المشفرة ، فإنه من بين 1000 مواطن أمريكي، يعرف 56٪ منهم ما هي العملات المشفرة. ومع ذلك، فإن أكثر من 78٪ لا يعرفون من أين يمكن شراؤها أو تداولها ، وعدد أقل منهم يعرفون كيفية تخزينها بشكل آمن. لذا ، في هذا التقرير سنلقي الضوء على أهم أنواع المحافظ الالكترونية، مزاياها وعيوبها ومدى قوة حمايتها.

أولا: ما هي محفظة العملات المشفرة؟

ببساطة ، المحفظة هي المكان التي تحفظ فيه العملة بعد شرائها. عمليا، هي حسابك البنكي، بينما تقنيا، هي عبارة عن برنامج يخزن مفاتيح التشفير لحسابك والتي تحتاجها لاستقبال وارسال الأموال والقيام بالإجراءات والمعاملات المالية داخل البلوكشين Blockchain.

مفاتيح التشفير تتكون من نوعين متوافقين، الخاص والعام. المفتاح العام هو في الواقع عنوان محفظتك، بينما يستخدم المفتاح الخاص لفك قفلها. للتبسيط: عندما يريد شخص ما إرسال أموال إليك، فقط أعطه عنوانك (المفتاح العام)، ليقوم بإرسال الأموال إليك. هذه الأموال ستشفر عن طريق مفتاحك العام، ثم ترسل إلى محفظتك. وبما أن التشفير تم عن طريق مفتاحك العام، فلن يستطيع أحد فك تشفريها إلا أنت، لأن تملك المفتاح الخاص المتوافق مع المفتاح العام الذي شفّر المعاملة.

معلومة مهمة: امتلاك بعض العملات المشفرة وتخزينها في محفظتك لا يعني أن لديك عملات معدنية في جيبك. فكما أسلفنا الذكر، المحفظة عبارة عن مفتاحين فقط ، وجميع العملات تعيش في البلوكشين، ولا تتركها أبدًا. عند حدوث معاملة ، فإن الشيء الوحيد الذي يحدث بالفعل هو إضافة كتلة في البلوكشين تصف المعاملة (من المرسل، من المستقبل، القيمة، الخ) وأنت بدورك تستطيع الوصول إلى عملاتك في البلوكشين ما دمت تعرف مفتاحَا التشفير. لو فقدت أحدهما، فلن تستطيع الوصول إلى عملاتك في البلوكشين.

بعد أن عرفنا ما هي المحفظة، لنتعرف الآن على أهم أنواعها مع ذكر المزايا والعيوب لكل واحدة منها

أنواع محافظ العملات المشفرة

1. المحافظ الورقية Paper Wallet

وهذا أبسط أنواع المحافظ ، بحيث يكون حساب العملة المشفرة الخاص بك هو مفتاحك الخاص والعام ، وأبسط طريقة لتخزينها هي كتابتها على قطعة من الورق وبالفعل يفضل الكثيرون استخدام هذا النوع من المحافظ.

مشكلة المحافظ الورقية أنها يمكنها تخزين العملات المشفرة فقط ولا تستخدم للمعاملات. إذا ما أردت الدفع أو ارسال او استقبال عملات، فيتعين عليك إنشاء نوع آخر من المحافظ، وتحويل الأموال من المحفظة الورقية إلى المحفظة الجديدة.

الإيجابيات: الأمان (ما لم تفقد قطعة الورق)

السلبيات: صعوبة الاستخدام و الوصول المحدود.

2. المحافظ الساخنة Hot Wallet

ويعتبر أسهل أنواع المحافظ حيث يتم توفيرها لك مباشرة بمجرد شراءك لبعض العملات عبر الإنترنت ، وتسمى “ساخنة” لأنه يمكنك الوصول إلى أصولك من أي مكان تريد واستخدام أي جهاز تريده – ما عليك سوى الاتصال بالإنترنت. للحصول على محفظة ساخنة ، ما عليك سوى التسجيل على موقع الخدمة كمنصات التداول مثلا، وبعد ذلك ستتوفر لديك واجهة لإدارة أموال التشفير الخاصة بك.

من خلال خبرتي في العملات المشفرة فالمحافظ الساخنة تعتبر جيدة لتخزين كميات صغيرة من العملات المشفرة التي تخطط لإنفاقها أو تداولها أما الاحتفاظ بالكثير من العملات في هذه المحافظ فهو ليس بالأمر الحكيم. إذا حدث شيء للمنصة ، فإن فرص خسارة أموالك عالية ولا توجد إمكانية لاستعادتها.

الإيجابيات: الراحة وسهولة الوصول

السلبيات: أقل أمانا ؛ لأنها موجودة عند طرف ثالث وليست تحت سيطرتك.

3. محافظ البرامج والمحمول: (كاملة أو خفيفة)

في حين أن المحافظ الساخنة تعتمد على السحابة ، فإن ما يسمى بمحافظ البرامج / الهاتف المحمول تستند على تثبيتها محليًا ولكنها لا تعمل إلا عندما تكون متصلة بالإنترنت. البرنامج أو محفظة الهاتف عبارة عن أداة مساعدة مثبتة على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي (أو أي جهاز آخر) تتعامل مع مفاتيحك العامة والخاصة بالإضافة إلى المعاملات المالية الأخرى. تعد المحافظ المحلية جيدة بشكل عام ، سواء لتخزين العملة المشفرة أو استخدامها للدفع .

هذه المحافظ تأتي بنوعين رئيسيين، برامج العقدة الكاملة أو الخفيفة. الخفيفة لا تخزن البلوكشين في جهازك وانما تتصل بطرف ثالث توجد به نسخة كاملة للبلوكشين. على النقيض، تخزن محافظ العقدة الكاملة البلوكشين بالكامل في ذاكرة جهازك. من الناحية العملية ، لن تعمل محافظ العقدة الكاملة على الهاتف الذكية فعلى على سبيل المثال ، حجم سلسلة بتكوين حاليًا أكثر من 350 جيجابايت لذا يعتبر ثقيلا نوعا ما على الهواتف الذكية. يعد استخدام المحافظ المحلية الكاملة هو الطريقة الأصلية لتخزين العملات المشفرة ، لكنها الأسهل والأسرع هو استخدام المحافظ الخفيفة. ومع ذلك ، فإن محافظ العقد الكاملة ، التي لا تعتمد على جهات خارجية ، وعادة ما تكون أكثر أمانًا من المحافظ الخفيفة.

الإيجابيات: أمان أكبر من المحافظ الساخنة

السلبيات: ما زالت غير آمنة ؛ لأنها مرتبطة بالجهاز ومتصلة بالأنترنت

4. المحافظ الباردة Cold Wallet

المحافظ الباردة وتسمى أيضا (Hardware Wallet)هي عبارة عن قطع فعلية تشبه في الشكل قطع USB Memory Stick وتحتاج إلى توصيلها بجهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي لتعمل.

في الواقع ، يمكن استخدام محركات اقراص USB القديمة البسيطة كمحافظ باردة ، ولكن يفضل استخدام محافظ الأجهزة المتخصصة التي تعتمد على شريحة Secure Element لإدارة التشفير والحفاظ على أمان مفاتيحك. إنها أكثر أمانًا من محافظ البرامج لأنها تحتفظ بمفاتيحك داخل جهاز غير متصل بالإنترنت. تعتبر المحافظ الباردة ممتازة لتخزين مفاتيح التشفير خاصتك بشكل آمن، ويمكن أيضا استخدامها في المعاملات. المشكلة الوحيدة في محافظ الأجهزة المتخصصة هي أنها ليست مجانية. من أبرز مزودي هذه المحافظ Trezor، Ledger، Shapeshift و Coinkite

الإيجابيات: أعلى مستوى من الأمان لأي نوع من محافظ العملات المشفرة

سلبيات: التكلفة.