محرر في الموقع by محرر في الموقع

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تزايد الإقبال على الخدمات المصرفية الرقمية في الخليج

يفضل 89% من المستهلكين في الدول الخليجية الخدمات المصرفية الرقمية بدلاً من القيام بزيارة فعلية إلى أحد فروع البنك، وفق إستطلاع جديد.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
تزايد الإقبال على الخدمات المصرفية الرقمية في الخليج

أظهر استطلاع جديد تزايد إقبال المستهلكين في الدول الخليجية على الخدمات المصرفية الرقمية بعدما تسارع هذا التوجه بوتيرة كبيرة بسبب تداعيات وباء”كوفيد-19″.
فقد كشفت نتائج استطلاع جديد أجرته شركة “باك بيس” Backbase  بالتعاون مع “يوجوف” YouGov  أن 89% من المستهلكين يفضلون الخدمات المصرفية الرقمية بدلاً من القيام بزيارة فعلية إلى أحد فروع البنك. وبحسب الاستطلاع، ذكر المستهلكون أنهم يفضلون الحلول المصرفية الرقمية للخدمة الذاتية والتي تُقدَّم لهم بنفس مستوى السهولة والراحة الذي توفره حلول التجارة الإلكترونية والترفيه والنقل.

وفرضت قيود الحركة أو إغلاق فروع البنوك في الأيام الأولى من انتشار الوباء على المستهلكين التوجه إلى المنصات الرقمية، واستجابت البنوك من خلال انتقالها إلى المنتجات والخدمات الرقمية بسرعة.
وكشف الاستطلاع أن 77% من المشاركين قالوا إنهم يستخدمون الخدمات المصرفية الرقمية مرة واحدة على الأقل في الأسبوع بينما أشار 30% منهم إلى أنهم يستخدمون تلك الخدمات مرة واحدة في اليوم أو أكثر.
وأدّت الزيادة المفاجئة في تبنّي الحلول الرقمية إلى تقدم كبير في أجندات التحول الرقمي لدى العديد من بنوك المنطقة، بعدما أدرك قادة تلك البنوك أن الخدمات المصرفية الرقمية أصبحت ضرورة أساسية لتعزيز الاحتفاظ بالمتعاملين وزيادة تدفقات الإيرادات من خلال الخدمات الفردية المُقدمة للعميل.

ولم تَعُد توقّعات المستهلكين تقتصر على الخدمات والمعاملات المصرفية الرقمية اليومية فقط، بل باتت تشمل تفاعلات أكثر تعقيداً، مثل فتح الحسابات عن بُعد أو الاشتراك في منتجات أو خدمات جديدة كالحصول على قرض أو الاشتراك في خدمات التأمين.
وبالرغم من ذلك، أفاد نحو 31% من المشاركين بأن خدمات بنكهم ضعيفة عندما يتعلق الأمر بإتاحة الوصول السلس إلى الخدمات المصرفية الرقمية، ما يسلط الضوء على جانب مهم ينبغي للبنوك التركيز عليه وتعزيز أدائها فيه.
وأفادت شركة “باك بيس” أن بنوكاً عديدة اعتمدت على طرح تطبيقات وأنظمة مستقلة لإضافة وظائف وخدمات جديدة إلى حلولها المصرفية الرقمية، ما أدى إلى إنشاء أنظمة مجزأة وغير متكاملة لا تقدم تجربة جيدة للعملاء.

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