تويتر تدخل التجارة الإلكترونية بتقديم خيار الشراء في حسابات الشركات

وأشارت مدونة تويتر إلى أن الإصدار التجريبي باسم شوب موجول Shop Module متاح لعدد قليل من العلامات التجارية في الوقت الحالي ضمن الولايات المتحدة الأمريكية.

وتظهر وحدة التسوق في أعلى بيانات العلامات التجارية وحسابات الشركات في منصة تويتر، والتي ستعرض المنتجات على شكل لوحة دوارة (كراوزل) لعرض صور المنتجات التي تتيح لدى الضغط على أي منها تقديم معلومات وخيار الشراء ضمن تطبيق تويتر ذاته.

لم يكشف تويتر عن الجدول الزمني للتوسع في البيع ليشمل المزيد من العلامات التجاريّة والدول الأخرى لكن بروس فالك مدير قسم العوائد أشار في المدونة أن تويتر ستقدم هذه الميزة للشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء العالم لمزايا البيع عبر حساباتهم.