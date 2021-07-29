الخصوصية مقابل الراحة

تم تطوير العملات المعدنية الأولى في العالم في حوالي القرن السابع قبل الميلاد خلال العصر الحديدي للأناضول، وهي مملكة تقع في تركيا الحديثة.

بعد مضي قرون عديدة، لا نزال نملك خيار الدفع بالعملة النقدية التي على الرغم من تراجع إستخدامها، إلا أنها توفر على الأقل الخصوصية، على النقيض من المدفوعات الرقمية.

وإذا قمنا بتخيل سيناريو محتمل للمستقبل حيث لم تعد العملة النقدية قيد التداول، فسيتم تخزين كل دفعة تقوم بها في حياتك في قواعد بيانات متعددة قابلة للبحث. وهناك أسباب وجيهة للغاية تجعل هذه الفكرة غير جيدة.

ومن منطلق شخصي، قد لا تريد أن يعرف الناس معاملاتك التجارية لمجموعة من الأسباب المشروعة. وعلى نطاق أوسع، يمكن أن تسوء الأمور، حتى في ظل الحكومات الجيدة، كما رأينا طوال الوقت. وإذا كانت الطريقة الوحيدة لإجراء المدفوعات هي باستخدام جهاز محمول، فأنت معرض للتعقب بصورة دائمة. ولن يكون ترك هاتفك في المنزل خياراً متاحاً أمامك.

وأخشى من سير المجتمع في هذا الاتجاه، ولذلك ينبغي أن نكون حذرين للغاية بشأن التخلي عن حقوقنا لأن استردادها سيكون صعباً.

العملات المشفرة “خشبة الخلاص”؟

تتمتع العملات المشفرة بالقدرة على الجمع بين ميزتين أساسيتين هما الراحة التي توفرها المدفوعات الرقمية والخصوصية التي ينفرد بها النقد. ولكن هناك من يطرح بعض الأسئلة الكبيرة في حال تحول هذه العملات المشفرة إلى الوسيلة المهيمنة للتعاملات. بداية نطرح السؤالين التاليين: ما هو مصير البنوك، ومن سيقدم الائتمان؟ في المجتمعات الاستبدادية، من المرجح أن تكون الحكومات هي الجهة الوحيدة التي تقدم الائتمان، مع كل التداعيات المخيفة على حرياتنا المدنية.

وهل ستسمح البنوك والحكومات للعملات المشفرة بتحقيق النجاح خارج النظام الحالي كعملات لا تخضع للنظام المركزي، أم أنها ستتدخل في النهاية لتنظيم وإطلاق بدائلها الخاصة؟

دور البنوك المركزية

ومن السيناريوهات المحتملة استخدام العملات المشفرة كأموال بين البنوك لإجراء المقاصة والتسوية للأموال بين البنوك والبنوك المركزية. يمكن أن تكون لديك محفظة من العملات المشفرة تستخدم أموال البنك المركزي، والتي من شأنها إنقاذ البنوك وإيجاد حل لبعض المشكلات الحالية المتعلقة بالخصوصية.

لكن هناك العديد من العقبات التي يجب التغلب عليها قبل حدوث أي من هذه السيناريوهات. وسيتمحور أحد التطورات الكبيرة حول استهلاك الكهرباء. فمع نظام يتمتع بمركزية أكبر، ستكون العملية أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. أما البديل، أي النموذج اللامركزي بالكامل، حيث تستخدم العملات المشفرة مفهوم “إثبات العمل” للتحقق من المعاملات، فيستهلك الكثير من الطاقة.

ولكن حتى في ظل هذا السيناريو، قد نتمكن من العثور على منتج ثانوي أكثر فائدة لهذه الحسابات. وعلى سبيل المثال، تتمتع “برايمكوين” Primecoin بنظام إثبات العمل الذي يبحث عن الأعداد الأولية. وبالرغم من أن هذا الأمر لا يزال عديم الفائدة بشكل أساسي، يمكننا تخيل مستقبل تتاح فيه للشبكة بأكملها تقديم خدمة حسابية مفيدة للمجتمع.

وأنا على يقين تام من أن تقنية “البلوك تشين”، البنية التي تدعم العملات المشفرة، سيتم استخدامها في النهاية على نطاق أوسع. ولنأخذ مثالين على ذلك، فعملية المقاصة والتسوية لشراء الأسهم تعتبر معقدة ويمكن أن تستغرق يومين ، بينما يمكن عبر تقنية “البلوك تشين” القيام بذلك في الوقت الفعلي تقريباً مع وكلاء الإيداع المركزي. إضافة إلى ذلك، هناك حالة استخدام جيدة أخرى وهي التصديق على المستندات، وهي حالياً عملية معقدة يمكن إجراؤها على الفور عبر تقنية “البلوك تشين”. وتعتبر التكنولوجيا للقيام بذلك معقدة وتحتاج إلى للنضج، لكن سيتم تبنيها لأنها مفيدة جداً.

إلى أي نظام نتجه؟

لهذه الأسباب، لن أستبعد نجاح عملاتنا المشفرة الحالية لأنها أظهرت بالفعل قدرة فائقة على التطور بسرعة. ومن حيث قيمتها، أفكر في ما سيحدث في عام 2050، بدلاً من التركيز على الوضع اليوم.

وبحلول ذلك الوقت، ستختفي المشكلة المتعلقة بأوجه القصور التي يتحدث عنها الناس الآن، مثل استهلاك الطاقة وبطء المعاملات. ولن يرتفع عدد المعاملات التي يقوم بها الأشخاص في السنوات القادمة بشكل كبير، ولكن نأمل أن تزداد قوة الحوسبة.

ولا تسبب تقلبات أسعار العملات المشفرة مصدر قلق أكثر من اللازم. أولاً، إنها وجهة نظر تتمحور حول الغرب وتتجاهل حقيقة أن العديد من العملات العالمية غير مستقرة. وعلى أي حال، لم يتم تصميم عملة “بيتكوين”، التي تقود السوق، كي يكون لها سعر ثابت في عام 2021. لقد تم طرحها استناداً إلى فكرة أنه سيكون هناك تقارب في السعر بحلول عام 2140 عندما يتم تعدين جميع عملات البيتكوين.

لا أريد توقع سعر “بيتكوين” للأشهر أو السنوات القادمة، لكنني أعلم أن الثقة كانت بمثابة قوة الدفع المحركة للأموال بالكامل منذ نهاية نظام بريتون وودز في عام 1971. وألاحظ الكثير من الأشخاص الذين لديهم ثقة تامة غير مشروطة بالعملات المشفرة. ومن ناحية أخرى، فإن ابني البالغ من العمر 11 عاماً مهتم بعملة “بيتكوين”، وهذه إشارة إلى أنه قد يكون هناك خطأ ما في الأسعار الحالية.

وما زلت مقتنعاً بأن التشريعات الحكومية تمثل أكبر تهديد للعملات المشفرة. ومن المحتمل أن تتدخل الحكومات في سن التشريعات بمجرد أن تشكل العملات المشفرة خطراً مالياً منتظماً أو تهديداً للنظام.

السؤال المطروح هو: كيف سيبدو هذا النظام، وماذا سيعني لمجتمعاتنا؟