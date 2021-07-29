هل تحول تداول العملات المشفرة إلى إدمان؟

يؤدي الافتقار إلى القواعد التنظيمية إلى تشجيع الإدمان على تداول العملات المشفرة. وعلى عكس تداول الأسهم الخاضعة للتشريعات، فإن تداول العملات المشفرة يخضع لتشريعات ضعيفة وغالباً ما تكون غير مفهومة بصورة جيدة. وبالتالي فإن إدمان تداول العملات المشفرة معضلة ناشئة وحقيقية، كما كتب يان جيربر، الرئيس التنفيذي ومؤسس عيادة Paracelsus Recovery للعلاج النفسي في سويسرا والمخصصة للمسؤولين التنفيذيين والشخصيات العامة.

وشهد عام 2015 بداية ظهور اتجاه مقلق، إذ بدا أن العملاء الشغوفين بالعملات الرقمية أصبحوا مدمنين على هذا السوق الذي تتسم تداولاته بالتقلبات الشديدة.

في ذلك الوقت، كان هذا الإتجاه يقتصر على مجموعة فرعية صغيرة ضمن مجموعة أكبر أكثر إعتماداً على المقامرة. ولكن عيادات Paracelsus Recovery في زيوريخ ولندن لاحظت في السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في معاناة عدد العملاء من الإدمان على تداول العملات المشفرة، وهم من الذين لم يمارسوا القمار أو لم يذهبوا مطلقاً إلى كازينو. وتساهم وسائل التواصل الاجتماعي في تأجيج المشكلة إذ تعتبر منصة يتبادل عبرها المستثمرون النصائح.

ويقول يان جيربر “باعتبارنا من العيادات الوحيدة في العالم التي تعالج هذه المشكلة، يمكننا القول بشيء من الموثوقية أن تداول العملات المشفرة يمكن أن يتحول إلى إدمان بقدر الإدمان على المخدرات القوية. وتضاعف عدد الأشخاص الذين يطلبون المساعدة من أطبائنا في زيوريخ ولندن ثلاث مرات منذ عام 2018. وخسر بعض العملاء ملايين الجنيهات الإسترلينية مقابل المقامرة بالأموال الرقمية”.

وبات الإدمان على تداول العملات المشفرة متلازمة حقيقية وناشئة تحتاج إلى التعامل معها على هذا النحو.

والعملات المشفرة هي عملات رقمية غير صادرة عن البنوك. ويمكنك التداول والاستثمار في هذه العملات مثل أي عملات أخرى بدون أي عوائق فعلية.

وتشير الأبحاث في الاقتصادات المتقدمة إلى أن نسبة 20% من البالغين قد اشتروا العملات المشفرة. وتضم السوق الآن أكثر من 1600 عملة مشفرة ، بما فيها “بيتكوين” و “إيثيريوم”، وتنتشر الإعلانات التي تشجع الناس على الاستثمار في هذه العملات على اللوحات الإعلانية وعلى الإنترنت. ويعني غياب القواعد التنظيمية أن سوق العملات المشفرة مرشح للنمو بسرعة مذهلة.

ومع ذلك ، فإن هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة هي من بين الجهات الرقابية التي تحذر من التقلبات الشديدة التي يتسم بها سوق العملات المشفرة بحيث يجب أن يكون المستثمرون مستعدين للتعامل مع التداعيات.

وجدت هيئة السلوك المالي أن النساء، ومن هم في أعمار دون 40 عاماً، والأشخاص من خلفيات عرقية سوداء وآسيوية وأقليات هم الأكثر عرضة للإستثمار في العملات المشفرة، ويستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بصورة روتينية للحصول على النصائح الإستثمارية، ويتمتعون بثقة مفرطة في استثماراتهم، ويبحثون عن الإثارة على المدى القصير عوضاً عن تحقيق الربح على المدى الطويل، ولا يدركون حجم المخاطر في أحيان كثيرة.

ويقدم سوق تداول العملات المشفرة تطبيقات وخدمات سهلة الإستعمال، وتطرح الآن إمكانية تداول مشتقات من العملات المشفرة بسهولة أكبر (على غرار تداول العقود مقابل الفروقات في “الفوركس”) ، والتي يتم تسويقها بقوة على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات. وفي حين أن ممارسة القمار عبر الإنترنت أو بلا إتصال مع الإنترنت خاضعة للقواعد التنظيمية في معظم أنحاء العالم، مع محدودية الوصول إليها وسط آليات مفروضة تمنع الإدمان على القمار بسبب الأضرار المحتملة على السلامة العقلية للشخص المقامر، إلا أن تداول العملات المشفرة متفلت من كل هذه الضوابط.

وخلال فترات الإغلاق التي فرضها تفشي فيروس كورونا، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لجميع العملات المشفرة من حوالي 175 مليار جنيه إسترليني إلى أكثر من 1.75 تريليون جنيه إسترليني. لكن هذا السوق انهار في وقت سابق من هذا العام، وفقد أكثر من تريليون جنيه استرليني من قيمته السوقية في غضون أسابيع. وقفزت عمليات الاحتيال في الاستثمار بالعملات المشفرة في بريطانيا بنسبة 57% في عام 2020 ، بخسائر لا تقل عن 112 مليون جنيه إسترليني. ومع غياب التشريعات القانونية التي تنظم تداولات العملات المشفرة، فإن أولئك الذين تختفي أموالهم لا يمكنهم الحصول على تعويض أو تقديم شكوى إلى هيئة التظلمات المالية.

ويتعرض العديد من المستثمرين لإغراءات كثيرة منها قصص عن نجاح مستثمرين بكسب مبالغ خيالية غيرت مجرى حياتهم بين ليلة وضحاها. ونظراً لأن العملات المشفرة شديدة التقلب، فعندما تتحقق الأرباح تكون ضخمة. وتضخ هذه الأرباح الضخمة كميات هائلة من المواد الكيميائية التي تبعث على الشعور بالرضا في أدمغتنا، وهذا هو السبب في أن تداول العملات المشفرة يمكن أن يتحول إلى إدمان على غرار المقامرة أو المخدرات.

وعلى سبيل المثال، كان لدينا عميل واحد أصبح مدمناً على تداول البيتكوين بعد أن خسر مبلغاً ضخماً من المال ثم استعاده بسرعة. كان دماغه قد أطلق كمية لا يمكن فهمها من مادة الدوبامين أثناء تحوله من انعدام الأمن المالي إلى الأمان خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً. ومع ذلك، وبسبب نمو درجة إدمانه، طور تسامحاً داخلياً اضطر معه إلى الاستثمار أكثر فأكثر للحصول على هذا النوع من الإشباع.

كما لاحظنا حالات أكثر دقة لإدمان العملات المشفرة. كان عميل آخر يعاني من مشكلة تعاطي الكحول التي افترض أنها كانت بسبب مشاكل في حياته المهنية. فقط بعد أسابيع من العلاج المكثف ، أدرك أن تعاطي الكحول كان وسيلة لتخدير نفسه من الألم الذي جاء مع خسارته الملايين في استثمارات عملة “إيثيريوم” المشفرة. عندما يخسر الناس عادة، يمكن أن يتولد شعور هائل بالعار والذنب واليأس. وتؤدي الخسارة في كثير من الأحيان إلى تعاطي المخدرات أو الاكتئاب.

كما لاحظنا تسجيل قفزة في حالات الإدمان على تداول العملات المشفرة خلال الوباء، إذ تحول هذا النوع من التداول إلى هواية خلال فترات الإغلاق العام التي رافقت تفشي الوباء. لكنها سرعان ما تحولت إلى بديل لآليات التكيف المعتادة غير الصحية لدى الناس. وعلى سبيل المثال، كان يعمل العديد من الأفراد فائقي الثراء 60 ساعة إضافية في الأسبوع ثم يأخذون إستراحة ليلة الجمعة في عصر ما قبل الوباء. ومع اختفاء هذا الروتين، بدأ الناس يبحثون عن وسائل أخرى للحصول على هذا الشعور بالإرتياح.

ويمكن القول بصورة عامة أن الإشكالية التي يطرحها تداول العملات المشفرة تكون في كثير من الأحيان نتيجة مشاكل أساسية أخرى هي في حد ذاتها آلية تكيف مشابهة لتعاطي الكحول أو المخدرات؛ يمكن أن تبدأ كمجرد إلهاء “للشعور بالرضا” عن المشاكل القائمة (من مشاكل العلاقة إلى صدمة الطفولة المبكرة، القلق الناجم عن الوباء أو أشياء أخرى كثيرة) ، لا سيما عندما ترتفع أسعار العملات بسرعة كبيرة، وتتطور إلى تبعية كاملة عندما يتم ربط نظام المكافآت في الدماغ بحالات الصعود والهبوط في السوق، الأمر الذي لا يختلف عن الفوز أو الخسارة في الكازينو.

ويؤدي الافتقار إلى القواعد التنظيمية إلى تشجيع الإدمان على تداول العملات المشفرة. وعلى عكس تداول الأسهم الخاضعة للتشريعات، فإن تداول العملات المشفرة يخضع لتشريعات ضعيفة وغالباً ما تكون غير مفهومة بصورة جيدة. ونتيجة لذلك، تشهد الأسعار تقلبات هائلة. وفي حين أن هذه التقلبات قد تبدو مثيرة، إلا أنها تجعل العملية أشبه بالمقامرة أكثر من الاستثمار. ولا تقتصر الإغراءات من الآمال بتحقيق مكاسب غير متوقعة على المقامرين الصغار فحسب، بل تشمل أيضاً الأفراد الأثرياء ومن ذوي الخبرة، الذين يشعرون خطأً في كثير من الأحيان بأنهم يفهمون السوق على أنه “مستثمر متطور” ويقللون من الدور الذي تلعبه دائرة المكافآت في دماغهم لناحية إتخاذ قراراتهم بالمقامرة بمبالغ أكبر وأكبر تكون غالباً بالملايين.

وتعد التحذيرات الصحية ضرورية لأننا عندما نرى مثل هذا التحذير، فإنه يرسل إشارة إلى دماغنا تخبرنا بضرورة التنبه. وتكون هذه الإشارات حاسمة في التحكم في حلقة ردود الفعل في دماغنا. وبدون وعي وتنظيم كافيين، يمكن أن يتحول الإدمان على تداول العملات المشفرة إلى وباء خلال السنوات القليلة المقبلة.

إشارات التحذير من إدمان

في ما يأتي أولى إشارات التحذير من إدمان العملات المشفرة، وتشمل:

ـــ أن تجد نفسك منغمساً في تقصي آخر أخبار العملات المشفرة (على سبيل المثال، الاحتفاظ دائماً بعلامة تبويب CoinMarketCap مفتوحة في متصفحك).

ـــ التحقق باستمرار من أسعار السوق أو قيم المحفظة الإستثمارية مرات عدة في اليوم أو حتى كل ساعة.

ـــ التداول بسرية أو التقليل من مدى تداولاتك أمام أحبائك.

ـــ الإحساس برغبة شديدة في زيادة حجم الأموال المستثمرة باستمرار.

ـــ الشعور بالقلق، التوتر أو فقدان النوم عند التوقف عن التداول.

ـــ الإنفعالات الصعبة مثل الشعور بالذنب أو القلق أو التوتر تثير الرغبة في الاستثمار.

وننصح الأشخاص الذين يساورهم القلق بشأن عاداتهم المتعلقة بتداول العملات المشفرة على طرح الأسئلة التالية على أنفسهم:

ـــ هل سعر البيتكوين هو آخر شيء تنظر إليه قبل النوم وأول شيء تتحقق منه عند الاستيقاظ؟

ـــ هل تتصرف أحياناً بناءً على معتقدات غير عقلانية، مثل الشعور بـ “الحظ”؟

ـــ هل تواصل تداول العملات المشفرة بعد خسارة الأموال في محاولة لاستعادتها؟

ـــ هل تجد صعوبة في تحديد مشاعرك خلال عملية التداول؟

ـــ هل فشلت بالإلتزام بالمهل الزمنية المحددة أو التوقعات بسبب أنشطتك المتعلقة بتداول العملة المشفرة؟

إذا أجبت بنعم على أي من هذه الأسئلة، ربما تكون تطور نوعاً من التبعية التي يمكن ان تؤدي إلى الإدمان.