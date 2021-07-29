هل نشهد هوسا بالتكنولوجيا المالية” في المنطقة؟

آني جوي ويليامز، أريبيان بزنس: بينما استحوذ قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة على الحصة الأكبر من الإستثمارات خلال النصف الأول من عام 2021، فقد أعلنت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية عن إبرامها أكبر عدد من الصفقات.

قادت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نمو الاستثمار من حيث عدد الصفقات والتمويل للنصف الأول من عام 2021 حيث استأثرت بنسبة 61% من إجمالي الإستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقاً لتقرير الإستثمار الجريء للنصف الأول من 2021 الصادر عن شركة “ماجنيت” Magnitt المتخصصة في رصد بيانات الشركات الناشئة.

ويتوقع أحد الخبراء أن يشهد النصف الثاني من عام 2021 زيادة إضافية في حجم التمويل الذي يتم ضخه في الشركات الناشئة في المنطقة.

وفي حين استحوذ قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة على الحصة الأكبر من الإستثمارات خلال النصف الأول من عام 2021، فقد أعلنت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية عن إبرامها أكبر عدد من الصفقات.

يقول مروان صعب، الرئيس التنفيذي لشركة “أوبالا” Opaala ، وهي منصة سحابية تمكن ضيوف الفنادق والمطاعم من الطلب والدفع بطريقة غير تلامسية من هواتفهم المحمولة إن “استثمارات التكنولوجيا المالية حققت بالفعل نمواً بشكل مطرد، ولكننا على وشك أن نشهد “حمى ذهب” جديدة مع تركيز الإستثمار الجريء على التكنولوجيا المالية بشكل حصري تقريباً”.

ورصد تقرير الإستثمار الجريء للنصف الأول من عام 2021 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمويلاً أكبر لرأس المال الإستثماري الجريء وأعداداً أكبر من الصفقات.

زاد تمويلات الإستثمار الجريء في المنطقة بنسبة 12% خلال النصف الأول من العام 2021 عن 2020. ويمثل هذا الإرتفاع مستوى قياسياً مرتفعاً من التمويلات على أساس نصف سني وربع سنوي. وبالإضافة إلى ذلك، شهدت تمويلات الإستثمار الجريء خلال النصف الأول من عام 2021 زيادة بنسبة 64% على أساس سنوي.

وتضاعفت استثمارات المنطقة ثلاث مرات بين الربع الثالث 2020 والربع الثاني من عام 2021، في حين زادت صفقاتها بنسبة 23%.

وعلى النقيض من ذلك، شهد عدد الصفقات التي تم إبرامها في النصف الأول من عام 2021 انخفاضاً بنسبة 20% على أساس سنوي، ما رفع العدد الإجمالي للصفقات إلى 254 صفقة. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى تحويل أموال المستثمرين الملائكة نحو فئات الأصول بما في ذلك العقارات وأسواق الاسهم.

واستأثرت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر معاً بنسبة 71% من الإستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسجلت تسع شركات ناشئة من المنطقة عمليات استحواذ في النصف الأول من عام 2021، بينما نفذ مستثمرون دوليون 31% من الاستثمارات الإقليمية. وبلغت قيمة تمويلات الشركات الناشئة 1.2 مليار دولار خلال النصف الأول من 2021.

وأشار تقرير الإستثمار الجريء للنصف الأول من 2021 الصادر عن شركة “ماجنيت” إلى أن تمويلات الإستثمار الجريء في المنطقة تشهد تعافياً قوياً بعد وباء “كوفيد-19”. شهد عدد من الشركات الناشئة في المنطقة فوائد مباشرة من تعافي سوق الإستثمار الجريء في مرحلة ما بعد الوباء.

وحصلت شركة “سبيرو” Speero الناشئة، المنصة الإلكترونية لحلول ما بعد البيع للسيارات ومقرها الرياض، مؤخراً على حوالى 2 مليون دولار في تمويل ما قبل السلسلة A بهدف تعزيز البنية التحتية اللوجستية للشركة وتواجدها في السوق الرقمية.

طفرة في قطاع التكنولوجيا المالية

وشهد قطاع التكنولوجيا المالية طفرة كبيرة خلال فترة تفشي الوباء عالمياً. فقد قفز الطلب على حلول التكنولوجيا المالية مع بقاء الأفراد في جميع أنحاء العالم في منازلهم، وإغلاق الشركات متاجرها لفترات طويلة.

وقال وليد منصور، الشريك في الأسهم، عضو مجلس الإدارة في شركة “ميدل إيست فنتشر بارتنرز” للإستثمار الجريء ومقرها دبي في تصريحات لـ “أريبيان بزنس” إن “حلول المدفوعات والإقراض في قطاع التكنولوجيا المالية شهدت نشاطاً متزايداً، كما سجلت عوامل تمكين التكنولوجيا المالية مثل الخدمات المصرفية المفتوحة وبرامج التكنولوجيا المالية المتخصصة في القطاعات الرئيسية مثل تكنولوجيا الغذاء نمواً”.

ويتوقع منصور أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري تسارع نشاط قطاع الشركات الناشئة “نظراً لأن جميع تمويلات الاستثمار الجريء تركز على الانتشار في جميع أنحاء المنطقة. ويتكامل قطاع التكنولوجيا المالية مع جميع القطاعات الرئيسية. وسيمثل منهجية دفع قابلة للتطبيق بالنسبة إلى المستهلكين والمؤسسات. كما ستتسارع وتيرة الدفع النقدي عبر الإنترنت خلال السنوات المقبلة”.

ومع إزدهار قطاع التكنولوجيا المالية، ستكون المنطقة أكثر قدرة على المنافسة على المستوى العالمي.

ويقول الرئيس التنفيذي لشركة “أوبالا” إن “قطاع التكنولوجيا المالية مرشح ليشهد إقبالاً كبيراً، ولكن هناك الكثير من الفرص لرقمنة معظم العمليات. ومع دخولنا العام الثاني من القيود المفروضة، فإن بإمكان أي شركة ناشئة تساعد في فتح المجال أمام الخبرات أن تحقق نجاحاً كبيراً”.

ويقول صعب: “إذا وضعنا جانباً الاتجاه السائد للعملة المشفرة/البلوك تشين، يسعدني أن ألاحظ النمو في سوق المدفوعات عبر الإنترنت وانطلاق البنوك الرقمية التي لا تخضع جميعها لرقابة وهيمنة البنوك التقليدية الكبيرة. ونحن باشرنا بإتخاذ الخطوات الأولى في مسيرة طويلة تشتد الحاجة إليها لنكون قادرين على المنافسة عالمياً في تلك المجالات”.

بروز التمويل الجماعي

ويعرب صعب عن سروره بالارتفاع البطيء للتمويل الجماعي في المنطقة، حيث يصفه بأنه “بمثابة خشبة الخلاص للشركات الناشئة”.ويوضح قائلاً: “يتيح التمويل الجماعي وصولاً أفضل إلى الاستثمار المبكر ويتيح للمؤسسين تحكماً أكبر في المبلغ الذي يريدون التخلي عنه في أي وقت. وتعتبر التدفقات النقدية أكبر خطر على أي شركة ناشئة. ومن خلال التمويل الجماعي، يمكنهم تقسيم متطلباتهم الإجمالية إلى جولات تمويلية أصغر ولكن أكثر قابلية للإدارة (احتياجات قصيرة إلى متوسطة المدى) مع الحفاظ على التدفقات النقدية”.

ويضيف صعب: “نشهد بداية طفرة يبدو أنها تتبع كل أزمة، ما يجعل منها حقبة مزدهرة بالنسبة إلى رواد الأعمال”.

ويوضح قائلاً “إن الازدهار الاقتصادي، جنباً إلى جنب مع دخول المواهب التقنية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال البرنامج الوطني للمبرمجين، سيؤدي على الأرجح إلى نمو كبير في النظام البيئي للشركات الناشئة في المنطقة”.

ويتابع قائلاً: “يبدو أننا في نقطة تقاطع حيث تجتمع عوامل كثيرة لفتح سوق التكنولوجبا المالية مثل زيادة الطلب من الجمهور على خدمات التكنولوجيا المالية والحاجة التي أوجدها الوباء والقضايا الإقليمية الأخرى (مثل الوضع المالي في لبنان)، جنباً إلى جنب مع المواهب الإقليمية اللازمة لإحياء كل ذلك، والأهم من ذلك التشريعات الحكومية”.

وتحتل دبي حالياً المرتبة الثانية بين أكبر المراكز الحاضنة للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، ولا تتفوق عليها سوى تل أبيب، وفقًا للمؤشر العالمي للتكنولوجيا المالية Findexable Global Fintech لعام 2021. واحتلت الرياض المركز الثالث في القائمة، بينما حلت أبو ظبي في المركز الرابع.

وتحتل الإمارات العربية المتحدة حالياً المرتبة 28 في العالم في المؤشر العالمي للتكنولوجيا المالية المالية لعام 2021.