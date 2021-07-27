إصدار أول منصة رقمية عالمية للعاملين لحسابهم الخاص في عموم إفريقيا

أعلنت اليوم شركة جيبيا Gebeya ، المتخصصة في تقديم مواهب تكنولوجيا المعلومات المستقلة بإفريقيا، عن إطلاق النسخة الجديدة من سوقها، على هيئة منصة رقمية تشمل جميع خدماتها باعتبارها أول منصة للعمل الحر بإفريقيا؛

تربط جيبيا الشركات الناشئة، و الشركات الصغيرة والمتوسطة بمجتمع يضم المهنيين المستقلين الأفارقة، متخصصين في مجالات مختلفة تشمل تطوير البرامج، الذكاء الاصطناعي، الأمن الإلكتروني، تسيير المنتجات والمشاريع والتسويق الرقمي.

تأتي هذه الخطوة عقب ختام جلسة الاستثمار في فبراير 2020 بمبلغ 2 مليون دولار، والذي تم جمعه في نفس جولة التمويل الشركات تضم كل من أورانج فنتشرز وبارتيك وكونونانس انفستمنت

كان الهدف هو دعم شركة جيبيا في المرحلة التالية من نموها و رقمنة عرضها، وتوفر منصة جيبيا الجديدة بوابة خدمة ذاتية فريدة تتيح للشركات والمؤسسات التي تبحث عن أفضل المواهب الحصول عليها، ببساطة عن طريق إنشاء حساب على المنصة، والوصول الفوري إلى قاعدة بيانات تضم أفضل المهنيين المستقلين من مختلف البلدان الأفريقية.

يتم اختيار جميع هذه المواهب وتقييمها واعتمادها بعناية من أجل تقديم خدماتها. كل هذا من خلال منصة جيبيا الإضافة إلى ذلك، يتمتع هؤلاء العملاء بإمكانية توظيف موظفين مستقلين في العمل عن بعد أو حضوري، بمجرد أن يقدم العميل المواصفات المطلوبة ، يستخدم Gebeya لوغاريتمات تأخذ بعين الاعتبار المعايير الرئيسية مثل المهارات الميزانية ، اللغة وتوفر المواهب لاقتراح المرشحين الأكثر صلة. بالإضافة إلى توفير المواهب عند الطلب، يتيح موقع جيبيا أيضًا للعميل تقديم مشروع رقمي يتكلف فريق مختص بتنفيذه من البداية إلى النهاية.

بفضل توفيرها أفضل المواهب الرقمية الأفريقية. أصبحت منصة جيبيا الجديدة جزءًا من الديناميات العالمية لسوق العمل: المواهب عند الطلب.

يشتمل الطلب على المواهب الأفريقية على منصة Gebeya القارة الأفريقية، من شرقها إلى غربها، ويمتد إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. بما أن جودة ومهارة المرشحين يمكن مقارنتهما والعاملين لحسابهم الخاص في هذه الأسواق. يتم مطابقة العملاء فقط مع العاملين لحسابهم الخاص الذين اجتازوا بنجاح جميع مراحل الإنتقاء للتحقق من كفاءته. يتمتع المستقلون بخبرة واسعة في القطاعات المتنامية مثل التكنولوجيا المالية، تكنولوجيا الرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية، الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد. وهذا يعني أن كل من المقاولين الذاتيين، الشركات الناشئة و الشركات الكبيرة ، سيجدون المواهب اللازمة لمشاريعهم.