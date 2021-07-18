واتساب يسمح بتشغيل 4 أجهزة من دون هاتف

أعلن تطبيق واتساب للمراسلة عن إطلاق الخدمة على أربعة أجهزة «غير هاتفية» في حال عدم تشغيل الهاتف المحمول عند نفاذ البطارية أو غير ذلك. أوضحت الشركة أنّ الإختبار المحدود النطاق سيتيح للمستخدمين استعمال التطبيق بدون اتصال بالهاتف الجوال.

وكان واتساب يقيد استخدام التطبيق عبر أجهزة الكمبيوتر مع توقفه عندما يصبح الهاتف المستخدم غير متصل بالإنترنت، أو عند نفاذ بطاريته. لذا شرح الفريق المتخصص في المسائل الأمنية في فايسبوك الشركة المالكة لتطبيق المراسلات، بأن هذه الميزة الجديدة ستتيح استخدام واتساب على الهاتف وايضاً عبر أربعة أجهزة أخرى كالتلفزيون حتى لو نفدت البطارية.

وأشارت الشركة إلى أن بنية التطبيق الجديدة القائمة على تعدد الأجهزة «تزيل الحواجز المتعلقة ببطء الأجهزة المصاحبة أو فقدانها الاتصال بالإنترنت»، وتبقي على تزامن بيانات المستخدم وخصوصيتها «بطريقة شفافة وآمنة». ومن المقرر أن يبدأ التطبيق تجربة الخاصية الجديدة، على مجموعة صغيرة من المستخدمين قبل تحسينها وإضافة المزيد من الإمكانيات لها، والسماح بعدها لجميع المستخدمين بالوصول إليها. كما لفتت الشركة الى أن خاصية تشفير المحادثات والرسائل، تعدّ الأكثر جذباً للمستخدمين في التطبيق، وستظلّ متوافرة حتى مع فك الربط بين المراسلات والهواتف الشخصية.