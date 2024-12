العملات الرقمية، استكشفها بحذر

تعتبر العملات الرقمية حاليا الطفرة الأكثر سخونة في عالم الاستثمار. ورغم أن العملات المشفرة ظهرت للعلن منذ أكثر من عقد، إلا أنها انتشرت بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب ارتفاع سعر أهم عملة فيها: البتكوين.سجلت بتكوين أرقامًا قياسية خلال هذا العام ، حيث وصلت إلى ذروتها عند حوالي 62 ألف دولار في منتصف أبريل. هذا بالإضافة إلى العملات المشفرة الأخرى مثل ايثيريوم و دوجي كوين التي اكتسبت أيضًا شعبية غير مسبوقة خصوصا بعد دعمها من قبل إيلون ماسك مما أدى إلى تدافع المستثمرين بشكل جنوني و رفع سعرها من $0.003 بداية السنة إلى $0.03 وقت كتابة هذا المقال.

بالنظر إلى هذه الأرقام، قد يبدو لك أنه من الممكن جني الكثير من الأموال من خلال الاستثمار في العملات الرقمية ، ولكن لا تنسى أيضا أنه من الممكن خسارة الكثير منها في حال انقلبت الصورة. شراء العملات الرقمية لغرض تداولها هو استثمار محفوف بالمخاطر، و ليس مناسبًا للجميع فهل يستحق الموضوع المخاطرة بأموالك؟

الجانب الإيجابي: الأرباح المحتملة

لنتفرض هذا السيناريو، بعد خمس سنوات من الآن، العملات الرقمية تصبح عملات سائدة، منتشرة في كل مكان ويمكنك شراء ما تريد من منتجات عن طريقها؛ في هذه الحال ستكون لها القدرة بالفعل على تغيير المجتمع بشكل كامل وستتغير حياة بعض منا بشكل لم يكن أحد يتخيله. وهذا بالفعل ما يتمناه أنصار العملات المشفرة، بأنها ستصبح يوما ما، مقبولة على نطاق واسع من قبل التجار، مما سيزيد من قيمتها.

وفي الواقع بدأنا نرى بوادر لهذا الانتشار فعليا، فشركات مثل بي بال، سكوير و تيسلا استمثرت كثيرا في البتكوين وأعلنت أنها ستقبلها كشكل من أشكال الدفع، إما الآن أو مستقبلا مما سيضفي مزيدًا من الشرعية على العملات المشفرة.

أصبحنا أيضا نرى العديد من الإعلانات حول شراء وتداول العملات الرقمية، كان آخرها ما رأيته شخصيا في مترو الأنفاق بلندن.

ومع تزايد عدد الشركات الكبيرة التي تتعامل مع العملة الرقمية، يمكن القول فعلا أن الاستثمار الآن سيكون طريقة ذكية للدخول مبكرا في هذا السوق.

كل هذه المعطيات تعطيك إيحاءا بأنك ستصبح ثريا في خلال سنوات ومع ذلك يوجد هناك جانب مظلم بل وهناك الكثير من المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في العملات المشفرة أيضًا، لنتعرف على بعضها.

الجانب السلبي: الخسائر الفادحة

الجانب الأكثر خطورة في التعامل مع العملات المشفرة هو تقلبها وعدم ثباتها واستقرارها. على سبيل المثال ، فقدت بتكوين أكثر من 80٪ من قيمتها قبل سنة ، وشهدت العديد من الانخفاضات الكبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية ووصلت أيضا لأعلى قيمة قبل بضعة أشهر. نحن حاليا في مفترق طرق ، ولا أحد يعرف ما إذا كانت العملة المشفرة ستصبح يوما ما عملة حقيقة أم لا.

المشكلة الأخرى هي مدى قبول الشركات لفكرة استخدامها كوسيلة للدفع. فبغض النظر عن مدى انتشار العملات المشفرة بين المستثمرين ، لا يمكن أن تنجح على المدى الطويل إذا لم يتم قبولها على نطاق واسع من قبل التجار.

نصائح

من خلال خبرتي المتواضعة في عالم العملات الرقمية أستطيع نصحك بالتالي

1. استثمر بمبلغ، لن تندم عليه في حال خسارته (Only invest what you can afford to lose)

قم في البداية بالاستثمار بمبلغ بسيط، هذا المبلغ حتى وإن خسرته بالكامل فلن يؤثر عليك فعليا. إن ربحت منه فاعتبره Bonus وواصل الاستمثار بحذر لتصل لمرحلة تستثمر فيها ما ربحته فقط بعد استرجاع رأس مالك.

2. استثمر على المدى الطويل

الاستثمار على المدى القريب يحتاج تفرغا كاملا وفهم للسوق وتتبع للأخبار أولا بأول. جربت هذا شخصيا و لم أقوى عليه، لأن تتبع الأخبار و التداول بشكل سريع يستنزف الطاقة بشكل كبير ولو لا قدر الله كان قرارك في البيع أو الشراء خاطئا، فستعض أصابع الندم لأيام بل وأحيانا لأسابيع. لذا نصيحتي، اشتر في وقت مناسب و احفظ ما اشترتيه لعدة سنوات فالربح هنا يكون أعلى ولا يؤثر كثيرا على نمط حياتك اليومية.

3. اتبع نصيحة وارن بفت في الاستثمار، اشتر عندما يكون الناس متخوفين من الشراء، وقم بالبيع عندما ترى الناس مقبلين بِنَهمٍ على الشراء. Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful

4. احذر منصات التداول المشبوهة

مع انتشار العملات الرقمية ظهرت لنا العديد من منصات التداول، منها الموثوق ومنها من يعتمد على النصب ومنها من يستمر لفترة لجني الملايين ثم تختفي بين ليلة وضحاها. لذلك ينصح بالتعامل فقط مع المنصات المشهورة مثل Binance, CoinBase, KuCoin

5. قم بنقل عملاتك من المنصة إلى محفظة باردة

من أكثر الأخطاء التي وقعت بها شخصيا، ترك العملات بعد شرائها في منصات التداول. أذكر أني اشتريت ما يعادل 100 دولار من عملة دوجي كوين عندما كان سعرها حوالي $0.003 وبعدها فوجئت أن سعرها تضاعف أكثر من 10 مرات بعد تغريدة من ايلون ماسك. حينها قررت بيعها لأتفاجئ بأن المنصة التي اشتريت منها العملة اختفت عن الوجود منذ 2017!. تواصلت كثيرا مع فريق الدعم ولكن لا حياة لمن تنادي. لذلك، ننصح دائما بتحويل أي عملة تشتريها إلى محفظة باردة Cold Wallet خاصة بك تكون تحت تصرفك متى ما أردت البيع.

في النهاية هذه النصائح لا تعتبر نصائح استشارية وإنما هي خلاصة تجربتي مع العملات الرقمية. في حال قررت الاستثمار فيها ينصح بفهم السوق وأخذ النصائح من ذوي الخبرة. ان استثمرت في العملات الرقمية الآن وكتب لها النجاح في المستقبل فسيكون ذلك أفضل استثمار في حياتك، وإن فشلت، فستخسر كل ما استثمرته لذا، لا تنسى نصيحتي الأولى لك: استثمر بمبلغ، لن تندم عليه في حال خسارته.