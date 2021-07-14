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Posted inبرمجيات

أبل تنافس تطبيقات الدفع لاحقا في الشرق الأوسط والعالم

نقلت بلومبرغ أن شركة أبل تعمل مع بنك غولدمان ساكس لإطلاق خدمة تتيح للمتسوقين سداد النقود لمشترياتهم على دفعات، وهوت أسهم تطبيقات عالمية توفر خدمات السداد لاحقا مثل أفترباي Afterpay وغيرها، لكن هذه التطبيقات تلقى رواجا كبيرا في الشرق الأوسط وتحديدا في السعودية والإمارات

محرر في الموقع by محرر في الموقع
أبل تنافس تطبيقات الدفع لاحقا في الشرق الأوسط والعالم

وأشار تقرير بلومبرغ إلى أن بنك الاستثمار غولدمان ساكس هو شريك أبل على بطاقاتها للدفع منذ 2019 لكن الخدمة الجديدة لا تستدعي بطاقة إئتمان أبل.

وأصبحت متاجر التجزئة تتشارك على الإنترنت مع شركات تطور خدمات وتطبيقات الدفع لاحقا، التي تغري المتسوقين بالتخلص من رسوم البطاقات الائتمانية والفوائد والرسوم التي تترتب على التأخر في السداد.

 

وتتزايد التطبيقات التي أصبحت توفر للمشترين وسيلة للدفع لاحقا أي الاستدانة بدلا من تكبد رسوم بطاقات الائتمان عند السداد المتأخر للمستحقات. وينتشر حاليا ما يشبه ظاهرة عالمية وهي عروض وتطبيقات تتلخص بعبارة “اشتري الآن وادفع لاحقا” وبدأت هذه بتحقيق شعبية لدى المتسوقين في كل من السعودية والإمارات، فهي توفر وسيلة استدانة بلا رسوم وفوائد كما هو حال بطاقات الائتمان، وبعضها يتطلب دفعة أولى واستكمال السداد لاحقا. ويحمي التجار مبيعاتهم كم خلال رسوم التأخير والتحقق من السجل الائتماني للمشتري وحجبه في حال تكرار تخلفه عن السداد. ويبرز حاليا في السعودية والخليج العربي تطبيق تمارا الذي نال تمويلا في أحدث الجولات الاستثمارية، للتوسع في المنطقة.

تشترك هذه التطبيقات بأنها توفر عمليات الشراء بمبالغ ليست بالكبيرة مثل شراء السيارات والمنازل بل المشتريات اليومية مثل الألبسة والأثاث والإلكترونيات والسفر والسياحة. وهناك مؤخرا خدمة سداد أقساط التأمين الذي أطلقها موقع سوق المال Souqalmal.com
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وفي الإمارات أصبح هناك العديد من التطبيقات للدفع لاحقا مثل كل من رايز و تابي Tabby و Spotii وبوست باي postpay وها هي أرامكس تنضم إلى هذا التوجه وتقدم أرامكس سمارت Aramex Smart  التي تمهل المتسوقين أسبوعين للسداد بدلا من الدفع عند الاستلام. وتتيح أرامكس في السعودي الدفع في مراكز تابعة لها. كما تتوفر في السعودية سبل الدفع الأخرى مثل التحويل البنكي أو منصة سداد أو باي بال أو خيارات مدى أو اس تي سي باي.

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