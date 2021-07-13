فجر جديد للرياضات الالكترونية بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط

وتحدث سعيد شرف مؤسس ومالك كل من «إيسبورتس الشرق الأوسط» و«إيسبورتس العرب»: عن سبل تطوير الرياضة الإلكترونية

داعيا إلى ترسيخ قواعد وقوانين نوفر بيئة آمنة لتحفيز المواهب الجديدة للوصول إلى الاحتراف وتساعد المستكشفين على توسيع فرقهم ودعم نمو الرياضات الإلكترونية في المنطقة.

وعن التحديات والعوائق التقنية أمام الفرق واللاعبين يوضح سعيد بالقول:”نعم هناك عوائق بكل تأكيد حيثُ الرياضات الالكترونية تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية وبالأخص الكهرباء والانترنت. ولكون الوطن العربي منطقة جغرافية ذات مساحة كبيرة ومؤلف من عدة دول ذو اتفاقيات مختلفة، فإن الربط بمخدمات الانترنت العالمية مختلفة بين البلدان، وبالتالي تتفاوت سرعة الاستجابة والحزمة المستخدمة في المباريات بين اللاعبين العرب مما يقدم افضلية لسكان إحدى الدول على الأخرى. ذات الأمر ينطبق للتيار الكهربائي واستقرار خدماته.

ما فوائد الذكاء الاصطناعي مع هذه الألعاب الإلكترونية بالنسبة لمختلف الضالعين في هذا القطاع؟

يستخدم الذكاء الاصطناعي في عدة جوانب مختلفة مثل جعل تجربة اللاعبين أكثر واقعية عبر محاكاة أكثر طبيعية للحركة والتضاريس في اللعبة، وتستخدم بشكل كبير في الرياضات الالكترونية لمنتجات الرهان على المباريات حيث تقوم الخوارزميات بتقدير نسبة الفوز والخسارة للفرق المشاركة أثناء المباريات. نستخدم الذكاء الاصطناعي في منصة إيسبورتس العرب لأتمتة المباريات وتقليل الخطأ البشري بحساب النتائج وتسهيل التنظيم وأيضاً لتحليل والتعرف على أداء اللاعبين.

هل تتقبل الإناث مسابقات خاصة لهن أم الأفضل المساواة بذات المسابقات؟

معظم الاناث يفضلن المسابقات النسائية لعدة أسباب منها تواصل اللاعبات ضمن الفريق، والابتعاد عن التعليقات الذكورية المحبطة لهن. يجدر بالإشارة إلى أننا نظمّنا بطولة مخصصة للاعبات وكان هناك إقبال جيد جداً من اللاعبات.

كيف يمكن تطوير مسابقات إقليمية تحقق مكاسب للمنطقة؟

توجد عدة نقاط مهم منها تأسيس أفرع إقليمية تابعة للشركات العالمية في منطقتنا وزيادة الميزانية الاستثمارية الترويجية على المستوى القصير. أيضاً من خلال تسليط المزيد من الأضواء على هذا القطاع من قبل الاعلام العربي ومؤثريه على المستوى الإقليمي، وأخيراً عبر زيادة الوعي الحكومي بأن الرياضات التقليدية والالكترونية تتشارك في بنيتها التجارية وبالتالي وضع الأسس القانونية لاستدامتها وتطويرها على المدى الطويل.

تقدر قيمة سوق هذه الألعاب بحوالي 138 مليار دولار عالميا، ما حصة المنطقة؟

لا توجد ارقام دقيقة عربياً، ولكن حسب التوقعات الحالية فقد وصل حجم سوق ألعاب الفيديو إلى 4.5 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتشكل كل من السعودية والإمارات حوالي 1.3 مليار من حصتها.