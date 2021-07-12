كيف توفر برمجيات التصميم تكاليف المشاريع؟

كيف شاركت أوتودسك في مشروع متحف اللوفر أبوظبي؟

كانت أوتودسك في طليعة جهود تحول قطاع البناء في عددٍ من أبرز المشاريع في الإمارات العربية المتحدة نحو تكنولوجيا أكثر ذكاءً. فمثلاً، من خلال استخدام تكنولوجيا “نمذجة معلومات البناء” يُمكن للشركات إنشاء وإدارة واستخدام المعلومات المُتعلقة بمشروع البناء، كما يُمكن للفرق العاملة في المشروع العمل فيما بينهم بسهولة ومشاركة البيانات الدقيقة في الوقت الفعلي، مما يُقلل التأخير ويوفر في التكاليف غير الضرورية.

يتم استخدام هذه التكنولوجيا على نطاقٍ واسع في المشاريع الرائدة في أبو ظبي مثل متحف اللوفر، حيث سهلت على الفرق تصميم وتطوير القبة الشهيرة ذات الهيكل الأيقوني الذي يبلغ وزنه 7,500 طن بنجاح. تحمل القبة 7,850 “نجمة”، مُصممة ومكررة بأنماط متدرجة ومتداخلة ومشغولة من الفولاذ، مما يخلق مشهداً للعشوائية المؤلفة من أنماط منطقية هندسية مُكررة، وبالتالي إعطاء تأثير “الضوء الماطر”، حيث تبدو مهاوي الضوء وكأنها تتساقط من السماء. لم تكن ميزة التصميم المُعقدة هذه ممكنة على أرض الواقع إلا من خلال استخدام تكنولوجيا نمذجة معلومات البناء، بالإضافة إلى الاستعانة ببرامج التعاون التي مكّنت الفرق العاملة القادمة من قاراتٍ مختلفة من تصميم وبناء السقف.

كيف سيستفيد المحترفون في مجال التصميم والبناء من متجر أوتوديسك الإلكتروني الجديد؟

يأتي إطلاق أوتودسك لمتجرها الإلكتروني الجديد (eStore) جزءاً من التزامها تجاه منطقة الشرق الأوسط. من خلال المتجر الإلكتروني، سيتمكن المستخدمون من شراء برامجنا الرئيسية من خلال مجموعة متنوعة من طرق الاشتراك وخيارات الدفع المباشر. ويُعد المتجر الالكتروني الأول من نوعه للشركة في منطقة الشرق الأوسط، وسيُسهل بشكلٍ كبير أمام محترفي التصميم والهندسة في المنطقة الوصول إلى أدوات التصميم الخاصة بنا.

يُعد متجر eStore خطوةً أخرى ضمن أعمال الشركة التجارية الهادفة نحو التوسع عبر الإنترنت، والتي تعمل الشركة على تطويرها باستمرار لتلبية متطلبات بيئة الأعمال المتغيرة وبما يتماشى مع احتياجات العملاء وتفضيلاتهم. كما تأتي هذه الخطوة انطلاقاً من رغبتنا في تزويد المتخصصين بالأدوات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح بمزيدٍ من الراحة والسهولة في الوصول والاستخدام. من ناحية أًخرى، يُبسّط متجر eStore عملية الشراء من خلال نظام اشتراك يُمكّن المتخصصين من الوصول إلى البرنامج الأنسب لاحتياجاتهم واستخدامه، بغض النظر عن المجال الذي يعملون فيه.

كما يوفر المتجر عبر الإنترنت للمستخدمين المحترفين إمكانية الوصول إلى برامج مثل 3ds Max ،AutoCAD ، AutoCAD LT ، BIM Collaborate Pro، Civil 3D ، Fusion 360 ، Maya، Maya LT (التي سيتم إطلاقها قريباً)، Navisworks ، Revit ، AEC Collection ، M&E Collection ، و PDM Collection.

كيف سيُمكن برنامج مجتمع أوتوديسك المتوفر باللغة العربية المهنيين الناطقين باللغة العربية والعاملين في مجالات العمارة والهندسة والبناء في الشرق الأوسط؟

يُعتبر مجتمع أوتودسك (Autodesk Community) جزءاً من شبكة عالمية من العملاء والشركاء والموظفين المتصلين ببعضهم البعض والذين يتعلمون من بعضهم البعض، ويطوّرون الممارسات المهنية، ويقودون عملية الابتكار والتطوير في المجالات الخاصة بهم. ويُقدم برنامج “مجتمع أوتودسك” (Autodesk Community Program) باللغة العربية شبكة نظير إلى نظير لمستخدمي منتجات أوتودسك الذين يتحدثون العربية. كما يُمثل مكان مناسب لهم للتواصل مع بعضهم البعض وتبادل الخبرات وحل المشكلات وتحقيق قيمة العمل من خلال البرنامج الذي يستخدمونه.

تسعى أوتودسك إلى تعزيز ورعاية المنتدى الذي يخدم مجتمع مزدهر ونشط حيث يُمكن للمستخدمين البحث حسب المنتج والموضوع الفرعي. كما يُعد المنتدى مكان اجتماع يمكن للمستخدمين الانضمام إلى شرائح تنتمي لقطاعاتٍ مختلفة للحصول على نصائح حول طرق سير العمل بين المنتجات أو فيما يتعلق بالاتصالات، أو حتى طرح الأسئلة للحصول على إجابات مفيدة من المجتمع. كما ستنظم أوتودسك فعالياتٍ خاصة يشارك فيها موظفو الشركة والمستخدمون الخبراء.

ويهدف عنصر “نخبة الخبراء” (Expert Elite) في البرنامج إلى تكريم العملاء حول العالم الذين يُساهمون في دعم مجتمع أوتودسك من خلال مشاركة معرفتهم بالمنتجات وأفضل الممارسات والخبرات. ومن خلال العمل كرواد والمشاركة بنشاط، يُساهم نخبة الخبراء في نمو وازدهار مجتمع عملاء أوتودسك. وسيتمكن المستخدمون العرب في المنطقة من الوصول إلى شريحة واسعة من الخبراء.

في الوقت ذاته، تتكون شبكة مجموعة أوتودسك (Autodesk Group Network) من مجموعات مستخدمين ومجموعات مطورين ومجموعات عبر الإنترنت تُركز على برامج أوتودسك والصناعات التي تخدمها. وسيوفر مجتمع أوتودسك (Autodesk Community) باللغة العربية للمستخدمين ميزة الانضمام إلى المجموعات الموجودة، أو إضافة مجموعاتهم إلى الشبكة. كما ستوفر الموارد وأدوات الدعم لمجموعات المستخدمين، بالإضافة إلى الفرص للمشاركة في بناء وتطوير البرنامج في المنطقة.