التنفيذ عن بُعد – ماذا تنتظر؟

لم يكن للوباء أثراً ملموساً في إبطاء عجلة الصناعات العملية والتي ثبُت أنها واسعة الحيلة خلال هذه الفترة. حيث تمكنت الشركات الكبرى من التكيّف بسرعة واعتماد تغييرات تشغيلية بعيدة المدى سعياً منها لتسريع رحلتها الرقمية، وتجاوز التحولات الجذرية الحاصلة في العرض والطلب، إضافةً للتكيُّف مع ظروف السوق المتقلبة غير المسبوقة. إن الشركات التي تبنت الرقمنة المتسارعة ستجني الثمار المرجوة بعد فترة طويلة من الوباء وذلك بفضل التغييرات التي تم تنفيذها على مدار العام الماضي، حيث من المتوقع أن تكسب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما يقارب 2.6 تريليون دولار من خلال الحركة المتقدمة نحو الرقمنة بحلول عام 2025.

وبينما نشهد تلك النجاحات التي لا شك فيها، فإننا نشهد أيضاً فرصةً لتحقيق مكاسب أكبر في المستقبل، كالتنفيذ الأسرع والنشر لحلول تحسين الأصول الجديدة التي ستولد قيمة أكبر بكثير عندما نعود إلى “الوضع الطبيعي الجديد” لعالم ما بعد الوباء. إن معظم الشركات ترغب في تسريع مشاريع خططها التحسينية هذه للمضي قدماً في تحصيل الفوائد مع احتفاظها بالمكاسب التي حققتها خلال الوباء، لأنه في حال لم تفعل ذلك، قد تتبدد مزاياها التنافسية قريباً في سوق يسعى فيه المنافسون بقوة لتحقيق الربحية والاستدامة من خلال امتلاك حلول تحسين الأصول الجديدة.

لماذا نذكر هذا الآن؟

في بداية الوباء، قامت العديد من الشركات بتعليق أو تأجيل مشاريع تحسين أصولها للتركيز على التعامل مع التأثيرات الأكثر إلحاحاً لعملياتها. حيث أُجبرت على التكيف والتفاعل وإحداث التغيير على الفور تزامناً مع موجة الصدمة الحادة التي ضربت أعمالهم. وكان الاعتماد الفوري للعديد من الأدوات الإنتاجية للقوى العاملة وممارسات العمل عن بُعد أمراً ضرورياً، حيث لم تكن هناك أي طريقة أخرى للقيام بالأعمال أو الاستمرار في التشغيل. وبالمختصر كان عنوان هذه الفترة هو “البقاء على قيد الحياة”.

ومع ذلك، بعد هذه الموجة الأولية من التغييرات، لا تزال العديد من المؤسسات كثيفة الأصول متمسكة بالاعتقاد السابق لفترة الوباء بأنه فقط عند تنفيذ حل تحسين الأصول في الموقع بالكامل، يمكن عندها أن يكون العمل الشخصي من قبل مزود الخدمة فعالاً. إن انتشار التكنولوجيا الرقمية اليوم التي مكّنت مزودي الخدمة من القيام بالعمل عن بُعد بمزيد من المرونة قد ترافق بالمزيد من المخاطر، كما لوحظ أيضاً أن غالبية المهنيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بغض النظر عن مجال عملهم، يفضلون الاعتماد على نموذج العمل عن بُعد أو نماذج العمل الهجينة. ولا تزال العديد من المؤسسات تعتقد أن تنفيذ حل رقمي داخل منشأة صناعية يجب أن يتم في الموقع من قبل مزود الخدمة شخصياً. وعلى الرغم من نجاح اعتماد أساليب العمل عن بُعد لقوى العمل الخاصة بهم، إلا أن الكثير من هذه الشركات مترددة في قبول نفس الممارسات في اعتماد البرامج لوحدات التصنيع الخاصة بهم. حتى بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون خدمات التنفيذ عن بُعد اليوم، يعتقد البعض منهم أنها مجرد فترة “مؤقتة”. فبدلاً من تبنيها كطريقة قياسية جديدة لتنفيذ المشاريع، ما زالوا “ينتظرون” تخفيف قيود السفر بحيث يمكن لهم إنجاز العمل في الموقع. وهذا التأخير في إنجاز المشاريع سيؤدي إلى إطالة وقتهم في تحقيق الأرباح بشكل خطير، وقد تظل الحلول البرمجية التي كان من الممكن أن تولد نتائج تحويلية منسية “على الرف” حتى الآن.

والنتيجة هي أنه مع خروج العالم من الجائحة واستعداد الصناعات المختلفة لأنماط جديدة من العمل والطلب، فإن بعض الشركات غير القادرة على الاستفادة من الحلول البرمجية الجديدة ستفقد فرصتها في تحقيق المكاسب الممكنة خلال هذا الجانب المتصاعد لفرص السوق الكبيرة. وبينما كانت هذه الشركات تنتظر وتأمل في العودة إلى الوضع الطبيعي ماقبل فترة الجائحة، تحرك آخرون بأقصى سرعة إلى الأمام. أولئك الذين يحققون الاستفادة الكاملة من بيئة (VUCA) الحالية (التقلب، وعدم اليقين، والتعقيد والغموض) يطورون ألعابهم الرقمية الآن لتحسين أصولهم، الأمر الذي يجعلهم لاعباً أقوى في فترة ما بعد الوباء.

نظراً لأن الوباء قد أدى إلى تسريع التحول الرقمي والاتصال الافتراضي في جميع أنحاء العالم، فإن الشركات التي لا تزال متمسكة بالممارسات القديمة لتنفيذ مشاريعها تضيع فرصاً لتوليد قيم أسرع، مما قد يعرضها لخطر التخلف عن المنافسة. يعد التنفيذ عن بُعد من بين هذه الفرص التي يمكن أن تختصر الوقت اللازم لتقدير تكاليف التنفيذ وخفضها، ومساعدتك على المضي قدماً.

وبالطبع، سيكون من السذاجة استبعاد تحديات تنفيذ حلول برمجية جديدة في الصناعات عالية التعقيد وذات قدرة تحمل قليلة للمخاطر. لذلك، لإنجاح التنفيذ عن بُعد، فإن توفر أفضل الممارسات لمنهجية المشاريع والتعاون الوثيق بين العملاء ومقدمي الخدمات لا تقل أهمية عن الاتصال الرقمي والتكنولوجيا الافتراضية. في الواقع، يمكن لمقدمي الخدمات عن بُعد نشر أفضل الخبراء من أي جزء من العالم للمشاركة في الأجزاء الحساسة للمشروع، ويمكنهم جذب المتخصصين في الوقت الفعلي اعتماداً على مجال المشكلة و الاحتياجات، حيث أصبحت الخدمات المهنية سريعة الاستجابة شخصية تماماً مثل أي تفاعل يحدث وجهاً لوجه.

لقد غيرت أدوات التعاون الرقمي طريقة إدارة الأعمال خلال الجائحة وهذا يشمل فرق تنفيذ الحلول. وإن التكيُّف السريع في دولة الإمارات العربية المتحدة مع مشهد العمل عن بُعد ، والتي تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط ، فإن التحول نحو طريقة تشغيل افتراضية ضمن المجالات كثيفة الأصول يعد تغييراً مرحباً به على نطاق واسع. من خلال مؤتمرات الفيديو واللوحات البيضاء عبر الاتصالات الآمنة والشبكات الخاصة الافتراضية “في بي إن” (VPN)، يمكن للخبراء المتخصصين في مزود الخدمة في مختلف المناطق الجغرافية التعاون مع العملاء لضمان فحص كل تفاصيل المشروع ومناطق المخاطر ومعالجتها معاً. تضمن حلول إدارة سير العمل والتصور المستندة إلى السحابة التوافق والتعاون اللذين يتسمان بنفس الفعالية مقارنة بالعمل في الموقع، ولكن ربما بشكل أسرع فقط.

يمتلك مقدمو الخدمات الذين يتفوقون في توحيد المعايير لأفضل الممارسات كتيبات التشغيل والعمليات الخاصة بالمشروع لضمان تخطيط كل خطوة من خطوات المشروع، من وضع حجر الأساس إلى التسليم النهائي للمشروع. والشركات التي نفذت مشاريع عن بُعد حتى قبل الوباء، كانت قد اكتسبت معرفة عميقة بمفاتيح إنجاح العملية وأين يجب تركيز الانتباه، بما في ذلك مخاطر الشبكة وأمن البيانات التي يجب التحكم فيها بصرامة في كل خطوة.

لا يُعد إجراء أعمال خدمات التنفيذ عن بُعد شيئاً جديداً، وقد أدى “كوفيد – 19” إلى تسريع قبوله على نطاق واسع كمنهجية قياسية لتقديم الخدمات. السرعة والمرونة والتوفير في التكاليف التي يتم تحقيقها من خلال القيام بذلك لا جدل فيها. وستكون هناك دائماً مواقف تُفضل فيها المشاركات على الأرض، خاصةً بالنسبة للمشاريع الكبيرة متعددة الشراكات أو للمتبنين الجدد للتكنولوجيا الحديثة حيث لا تزال أفضل الطرق للتنفيذ قيد التجريب. في هذه الحالة، يكون من الأفضل إجراء التنفيذ عبر مزيج من عمليات المشاركة في الموقع وعن بُعد.

العالم الذي كنا نعرفه قد تغير. سيصبح الدافع للحصول على مزايا أكثر وأسرع بتكاليف أقل (من أي وقت مضى) من حلول تحسين الأصول الأكثر أهمية. تلك المؤسسات التي تستخدم طرقاً جديدة لطرح حلولها بسرعة ستلاحظ ارتفاع في القيمة المحققة بشكل أسرع وستكون أعمالهم أكثر إنتاجية ومرونة. كما تُعد الاستفادة من منهجية التنفيذ عن بُعد اليوم إحدى الطرق التي ستساعدك في تحسين سرعة ورشاقة أعمالك.

ستيفن تشي، نائب أول لرئيس قسم نجاح العملاء لدى “آسبن تكنولوجي”