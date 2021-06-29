أمور ينبغي عليك معرفتها بشأن الإن إف تي NFTs

يشرح بنيامين أرابوف، الرئيس التنفيذي لمتاجر التجزئة وصناعة المجوهرات والساعات الفاخرة “جاكوب اند كو” Jacob & Co، كيفية تمكن العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) من التسبب بإضطراب سوق الساعات الفاخرة الثانوية أو سوق ما بعد البيع.

1

أشكال الدفع البديلة

يقول أرابوف إن العديد من عملاء Jacob & Co هم من اللاعبين الكبار المؤثرين في مجال العملات المشفرة، ومن خلال تمكين هؤلاء العملاء من شراء المنتجات الفاخرة بالعملات المشفرة، توفر الشركة لهم بشكل أساسي حلاً إضافياً للدفع يختلف عن الطريقة التقليدية للدفع.

2

إضطراب النظام

“دفع العديد من عملاء Jacob & Co ثمن ساعاتهم بالعملات المشفرة منذ أن بدأنا في قبولها كطريقة دفع قبل أشهر. ويقول العملاء إنهم يثمنون الفرصة التي أتيحت أمامهم لإحداث إضطراب أو تغيير في النظام ونقلنا إلى فئة مختلفة”، كما يقول أرابوف.

3

أصالة الساعات

“مع ارتفاع وتيرة بيع الساعات المقلدة، فإن الرموز غير القابلة للإستبدال NFTs، التي يتم شراؤها بالتزامن مع النسخة المادية للساعة، ستساعد في ضمان أصالة الساعة لأنها تعمل كسجل رقمي للساعة المادية”، كما يوضح أرابوف.

4

رصد الإستثمار

من خلال مراقبة الساعات بتقنية الرموز غير القابلة للإستبدال، يمكن للمستثمرين المحتملين تتبع قيمة العلامة التجارية للساعة وما إذا كانت تنخفض أو ترتفع في السوق. كما يلجأ الناس إلى شرائها بهدف الاستثمار. وبهذا المعنى، فإن تقنية الرموز غير القابلة للإستبدال تعتبر بمثابة جواز سفر رقمي للساعات.

5

معدل قبول العملات المشفرة

الكثير من العلامات التجارية الفاخرة مملوكة لمؤسسات كبرى، باستثناء عدد قليل جداً من العلامات التجارية المستقلة، لذلك قد يتطلب الأمر منها وقتاً طويلاً كي تتكيف مع تقنيات الرموز غير القابلة للإستبدال والعملات المشفرة. وإذا كان الأمر على هذا النحو، وبدأت العلامات التجارية الكبرى في قبول العملات المشفرة، فسيؤدي ذلك إلى تسريع اعتماد العملة المشفرة في مختلف أنحاء العالم.