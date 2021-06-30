العملات المشفرة والتقلب بين أفضل الأوقات و… أسوأها

يقول الخبراء إن عملة البيتكوين مضرة بالبيئة لأنها تستهلك الكثير من الطاقة، لكن الصورة أكثر تعقيدا على ما يبدو.

بعد التقلبات في قيمة العملة المشفرة، يستكشف دومينيك فريسبي، مؤلف كتاب”البيتكوين: مستقبل المال؟” Bitcoin: The Future of Money ما إذا كانت تقلبات الأسعار تشكل حالة إنهيار أو تصحيح، ويتطرق إلى تأثير الملياردير إيلون مسك.

إنهارت عملة البيتكوين.

فبعد تسجيلها أعلى مستوى في أبريل بالقرب من 65000 دولار، فقدت عملة البيتكوين أكثر من 50% من قيمتها لتصل إلى 30 ألف دولار في مايو، بعد التغريدات السلبية التي كتبها إيلون ماسك، ثاني أغنى رجل في العالم، حول استهلاك البيتكوين للطاقة.

البيتكوين تقفز بشكل صاروخي.

بعدما استهلت العام عند سعر 29000 دولار، سجلت عملة البيتكوين، والتي تضم بين العديد من المستثمرين فيها إيلون ماسك مؤسس شركة “تيسلا” للسيارات الكهربائية، قفزة صاروخية بنسبة 40% منذ بداية العام، ما يجعلها واحدة من أفضل الأصول أداءً في العالم. [في 14 حزيران/ يونيو بلغ سعر البيتكوين 39147 دولاراً].

إنتظر دقيقة، ولكن أي دقيقة؟ هل البيتكوين تقفز أم تنهار؟ الجواب مزيج من التأويلين. الروايتان صحيحتان، بالرغم من أنهما ترويان روايتين مختلفتين كلياً.

ربما انتقد ماسك عملة البيتكوين، لكنه لا يزال يحتفظ بها ضمن محفظة أصوله. انهارت البيتكوين، لكنها لا تزال واحدة من أفضل الأصول أداءً في عام 2021. وسيعتمد السرد الذي تعتمده على الزاوية التي تقف تنظر منها إلى فجوة البيتكوين الكبيرة.

وجهات نظر منقسمة

يمتد الانقسام إلى الأيديولوجية السياسية. أولئك الذين يحبذون الأسواق الحرة والمسؤولية الفردية يميلون إلى تأييد البيتكوين. أولئك الذين يفضلون التخطيط المركزي على الخيار الفردي يعارضون البيتكوين. ويسري الإنقسام أيضاً على الأجيال.

الشباب يحبذون عملة البيتكوين، إذ تجسد انتقامهم لاستبعادهم من سوق الإسكان. كبار السن في حيرة من أمرهم.

كما يمتد الإنقسام إلى قطاع الطاقة. فالبعض يقول إن البيتكوين ضارة بالبيئة لأنها تستهلك الكثير من الطاقة.

سيحرص آخرون على تذكيرك بأن مصادر الطاقة المتجددة تشكل 75% من استهلاك طاقة البيتكوين التي تسهم بالتالي في تسارع عملية تبني وتطوير أشكال طاقة أنظف.

يقول البعض إن البيتكوين تسبب أضراراً بالبيئة لأنها تستهلك الكثير من الطاقة. لذلك فإن الجانب الأكبر من أسباب إنقسام الآراء يمكن إختصاره بين أولئك الذين إختبروا التكنولوجيا، وأولئك الذين لم يفعلوا.

يدعي من يتداول بها بشكل عام أن البيتكوين هي مستقبل التمويل، فيما يدعي من لا يتداولها أنها فقاعة. لكن الطرفين على حق مجدداً. إنها فقاعة، كما تمثل المستقبل. ترافق الفقاعات دائماً التقنيات المتقدمة – راجع الإنترنت وسكك الحديد للحصول على مزيد من التفاصيل.

ما هو وضع البيتكوين؟

وهكذا نصل إلى الأمور الأكثر إلحاحاً. ما هي أسباب كل الضجيج الأخير حول البيتكوين؟ وماذا سيحدث بعد ذلك؟

وتقلبت عملة البيتكوين بشكل كبير بين ارتفاع صاروخي ثم إنهيار خلال شهر أو 3 أشهر. ورافقت هذه التقلبات تغريدات من أكثر مليارديرية العالم إثارة للإهتمام ألا وهو إيلون ماسك.

أولاً، اشترى ماسك البيتكوين، فقفز السعر. ثم أعلنت شركته “تيسلا” التوقف عن التعامل بعملة البيتكوين بسبب إستخدام كميات هائلة من الكهرباء المولدة من الوقود الأحفوري خلال عملية تعدين العملة. فتراجع السعر.

ثم تبين أن ماسك يلتقي بمجلس تعدين البيتكوين الذي تم تشكيله حديثاً والمنتخب ذاتياً، والذي تم إنشاؤه “لتوحيد تقارير الطاقة ، ومتابعة أهداف البيئة والمجتمع والحوكمة، وتثقيف وتنمية السوق”. سعر البيتكوين يقفز مجدداً.

إذا كان الأمر يبدو سخيفاً، فهذا لأنه سخيف بالفعل. وبالرغم من أنه قد يختلف كثيراً، إلا أن البيتكوين أكبر من إيلون ماسك، وأن ارتفاع أو هبوط العملة المشفرة عند كل تغريدة له هو مجرد غطاء لشيء أكبر. السبب الجوهري هو استهلاك البيتكوين الهائل للطاقة.

إذا كانت هناك صناعة أخرى في العالم يتم فيها التدقيق والتحكم بكل وحدة جول مستهلكة، أود أن أعرف ما هي هذه الصناعة. هل نقوم باحتساب كل الطاقة التي تستهلكها عمليات البحث على “جوجل”، ثم نقرر ما إذا كانت عمليات بحث “جوجل” مقبولة أم لا بناءً على مدى حجم هذا الرقم؟

هل نقوم باحتساب إجمالي الطاقة التي تستهلكها البنوك وشركات بطاقات الائتمان (لتشمل الطاقة المستهلكة من تلك البنوك التي تترك أنوارها مضاءة ليلاً) ثم نطالب بالعودة إلى استخدام أوراق البردى؟

هل نقوم باحتساب إجمالي الطاقة المستخدمة / المهدورة من قبل الحكومات في مشاريعها المختلفة، ناهيك عن تكاليف إعادة البناء من الدمار الذي تسببه عندما تتورط في صراع خارجي، ثم نجري عملية تدقيق مالي بناءً على ذلك؟

الجواب بالتأكيد هو بالنفي. ومع ذلك، تخضع عملة البيتكوين بطريقة ما لهذه التقييمات.

العملة المشفرة الخضراء

خلاصة الأمر أن البيتكوين تستهلك خلال عملية تعدينها كميات كبيرة من الطاقة، 75٪ من هذه الطاقة متجددة. كما تسهم البيتكوين في تسريع تبني وتطوير الطاقة المتجددة الرخيصة. وتتواجد الكمية الأكبر من الطاقة التي تستهلكها عملة البيتكوين في مناطق نائية من العالم، وهي طاقة ما كانت لتستهلك لولا وجود البيتكوين.

وبالتالي، فإن تعدين البيتكوين يجلب التجارة والصناعة إلى المناطق النائية في العالم. وتعد البصمة البيئية للبيتكوين هزيلة مقارنة بحجم استهلاك الطاقة من قبل المؤسسات المالية التقليدية وما تسببه من تلوث وهدر وأضرار.

ومع ذلك، فهي حجة مرشحة للإستمرار. لكن الحجج البيئية تخاطر بإلحاق الضرر بمفهوم البيتكوين. إنهم ينشرون روايات كاذبة. ولكن الحقيقة تظهر عادة في النهاية، لكن هذا لا يستدعي حصول اضطراب كبير قبل أن نصل إلى هذه الحقيقة.

ولذلك تحتاج بيتكوين بشدة إلى إثبات أن هذه الحجج خاطئة ومؤطرة بشكل سيئ. وسيشكل الحصول على تأييد ماسك عاملاً مساعداً في هذا الشان، لكن حذار من المجالس ذاتية التعيين. ويفترض بعملة البيتكوين أن تكون بلا قائد.

عام 2017 كان آخر مرة اجتمع فيها عدد كبير من لاعبي البيتكوين الكبار ثم محاولتهم التحدث نيابة عن الصناعة. وكانت النتيجة حرباً داخلية جعلت مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تبدو متناغمة.

وفي الخلاصة فإن السعر هو الأمر الذي يعنينا أكثر من أي شيء آخر. هل سيرتفع سعر البيتكوين أم ينخفض؟

بالنسبة إلى التصحيح السعري ، أثبت حاجز 30 ألف دولار أنه يشكل نقطة دعم حتى الآن، كما كان الوضع في يناير. وطالما بقينا فوق سعر 30 ألف دولار، فأنا سعيد. هذا يعني أن لدينا قاعاً مزدوجاً على شكل الحرف W، وهذا نموذج بياني يميل إلى العمل بشكل إيجابي. إذا احتفظت بمبلغ 30000 دولار، فلا أرى أي سبب على الإطلاق يحول دون أن يصبح نحو 100000 دولار.

إنها معركة الروايات التي تدور رحاها حالياً. إذا تم افتراض أن البيتكوين سيئة للبيئة ولاحقتها الحكومات بعد ذلك، فستحصل معركة قد ينجم عنها تراجع سعر البيتكوين إلى حوالى 20 ألف دولار. ولكن إذا فازت البيتكوين في حرب الأفكار، فيمكننا أن نرى السعر يقفز إلى مستويات أعلى بسرعة أكبر.

ماذا يقول الخبراء بشأن مستقبل العملات المشفرة مع وصول عددها إلى 4000 من العملات المشفرة قيد التداول حالياً؟

يرى الخبراء أن ولادة اقتصاد رقمي بعملته الخاصة ستمر بمخاضها الخاص أيضاً حتى نصل إلى مرحلة تنعم بمزيد من الاستقرار.

لطالما شهد سوق العملات المشفرة تقلبات كثيرة، ولكن مع استمرار ارتفاع شعبيته وانتشاره بشكل أكبر مع انضمام المؤسسات المالية الأكبر حجماً، فإن هذه التقلبات مرشحة للتراجع.

مادالينا روتارو

الرئيسة التنفيذية لـ Capex.com

مع كل التحركات السعرية، يجب ألا ننسى ما حدث لعملة البيتكوين في أوائل عام 2018، فقد تعافى السوق متجاوزاً توقعات الجميع. وبالرغم من كل ذلك، فقد ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 268% في العام الماضي. وفي الوقت نفسه، ارتفع سهم “إيثر”، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بأكثر من 840%. وحتى نشهد نشوء نظام قانوني عالمي، على غرار الأنظمة القانونية التي تحكم العملات المشفرة في الصين، لا نرى أي سبب يمنع التاريخ من تكرار نفسه. ومن ناحية أخرى، ومع النمو السريع في شعبية العملات المشفرة، تبرز خيارات أخرى بدأ الناس في التفكير فيها، مثل تداول العملات المشفرة عبر منتجات تتمتع برافعة مالية.

بروك بيرس

ملياردير من تداول العملات المشفرة ومرشح مستقل للإنتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020

تضاعفت أسعار العملات المشفرة عشر مرات خلال العام الماضي، لذا من الواضح أن أي شيء يمكن أن يقفز بهذه النسبة والسرعة ، يمكن أن ينخفض أيضاً بنسبة 30 أو 40% في زمن قصير: هذه ليست المرة الأولى ولن تكون الاخيرة. إذا كنت تستثمر في العملات المشفرة، فهذا شيء متوقع. هذا ليس مصدر قلق إلا إذا قمت بالشراء في الفترة الأخيرة، ولكن هذا جزء من عملية التعلم. يتوجب عليك أن تسأل نفسك، هل تستثمر على المدى الطويل؟ هل تؤمن بالآفاق الأساسية لما يحدث في السوق؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فلا ينبغي أن يسبب تقلب الأسعار أو التقلبات النزولية أي مصدر إزعاج لك.

وارن سامبل

كبير مسؤولي الإستراتيجيات في “فورتو للألعاب” Vorto Gaming

تعادل صدمة التقلبات الأخيرة في أسعار العملات المشفرة آلام التسنين عند الأطفال بالنسبة للأصول الناشئة. وأعتقد أن ما نلمسه الآن هي الآلام الناشئة عن المكافئ الرقمي [للعملات الورقية]. لدينا نظام نقدي تم بناؤه على مدى آلاف السنين الماضية في العالم المادي، وسوف تمر ولادة اقتصاد رقمي بعملته الخاصة بمخاضها الخاص أيضاً حتى نصل إلى مرحلة تنعم بمزيد من الاستقرار.

فرهاد شاغولياموف

الشريك المؤسس لشركة “فيلاس” Velas

أعتبر أن عملة البيتكوين تعادل الذهب الرقمي. إنها بمثابة نقل للقيمة وليست نظام دفع. وبسبب بنيتها الهندسية، فإن البيتكوين المرتكزة على تقنية “بلوك تشين” تتمتع بالعمق والبطء، ولكنها مخزون عظيم للقيمة لأنه لا توجد إلا كمية محدودة من البيتكوين التي يمكن إنتاجها. لطالما كان سوق العملات الرقمية متقلباً. وبالرغم من ذلك، ومع تزايد اعتمادها، وانتشارها بشكل أكبر مع انضمام المؤسسات المالية الأكبر حجماً، سنشهد تراجعاً في نسبة التقلبات السعرية. ولا يزال أمامنا الكثير لنفعله مع القوانين والأنظمة في الوقت الراهن. كما أحدثت تغريدات إيلون ماسك الفاضحة بعض التأثير على السوق.

غرد إيلون ماسك على حسابه على “تويتر” أن شركته “تيسلا” للسيارات الكهربائية لن تقبل التعامل بالبيتكوين، وأنها لن تستأنف قبول العملة المشفرة إلا بعد تحول صناعة تعدينها إلى شكل أكثر استدامة للطاقة

يوم 8 فبراير، قرر إيلون ماسك شراء عملة البيتكوين بقيمة 1.5 مليار دولار وسرعان ما قفز سعر البيتكوين إلى أعلى سعر على الإطلاق

أما بتاريخ 23 فبراير فقد هوى سعر البيتكوين إلى 45 ألف دولار بعد إعلان ماسك أن سعر العملة المشفرة مرتفع كثيراً، ويتواصل هذا التذبذب حسب موقع ماسك طوال ذلك الشهر.