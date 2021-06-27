محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inبرمجيات

شركات العملات المشفرة تواجه تحديات في العثور على موظفين مؤهلين

نقلت بلومبرغ أنه رغم كل المشكلات التي تواجه سوق العملات الرقمية المشفرة فقد زادت قيمتها مقارنة بالعام الماضي بنسبة 400% إلى حوالي 4ر1 تريليون دولار.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
شركات العملات المشفرة تواجه تحديات في العثور على موظفين مؤهلين

تعاني شركات العملات الرقمية المشفرة في محاولاتها العثور على الموظفين  المؤهلين لشغل مئات الوظائف الشاغرة لديها، في ظل ازدهار قطاع العملات الرقمية وغيرها من الأصول الرقمية، ودخول المؤسسات المالية العالمية الكبرى هذه السوق.

ويزيد الطلب على مهارات التشفير وتقنية بلوك تشين مع شروع البنوك التقليدية الكبرى مثل جولدمان ساكس جروب وبنك أوف نيويورك ميلون كورب ودي.بي.إس جروب هولدنجز ، في تقديم خدمات العملات الرقمية.

وقالت بلومبرغ إن إقبال البنوك والشركات المالية التقليدية على العمل في سوق العملات المشفرة جعل من الصعب على الشركات الناشئة التي تعمل في هذه السوق العثور على العمالة المدربة التي تحتاج إليها.

وبحسب موقع التوظيف لينكد إن فإن شركة بينانس أكبر شركة لتداول العملات الرقمية في العالم أعلنت عن حاجتها إلى حوالي 370 موظف على مستوى العالم.

وتنوي شركة جيمني في نيويورك زيادة عدد موظفي مكتبها في سنغافورة  من 30 إلى 50 موظفا بنهاية العام الحالي. وأعلنت شركة كريبتو دوت كوم الموجود مقرها في هونج كونج عن وجود أكثر من 200 وظيفة شاغرة لديها حوالي نصفها في آسيا.

يذكر أن أبرز المهارات المطلوبة لوظائف شركات العملات المشفرة ترتبط بتقنيات البلوك تشين ولغات البرمجة (C++, Java, JavaScript) ولغات البرمجة المرتبطة بالتشفير ومنها بنية البيانات والخوارزميات وشبكات الكمبيوتر والعقود الذكية وتطبيقات الويب وتطوير العقود الذكية و تعلم لغات خاصة بالشبكة مثل Solidity و Viper و Chaincode على سبيل المثال.

 .

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا