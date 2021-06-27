شركات العملات المشفرة تواجه تحديات في العثور على موظفين مؤهلين

تعاني شركات العملات الرقمية المشفرة في محاولاتها العثور على الموظفين المؤهلين لشغل مئات الوظائف الشاغرة لديها، في ظل ازدهار قطاع العملات الرقمية وغيرها من الأصول الرقمية، ودخول المؤسسات المالية العالمية الكبرى هذه السوق.

ويزيد الطلب على مهارات التشفير وتقنية بلوك تشين مع شروع البنوك التقليدية الكبرى مثل جولدمان ساكس جروب وبنك أوف نيويورك ميلون كورب ودي.بي.إس جروب هولدنجز ، في تقديم خدمات العملات الرقمية.

وقالت بلومبرغ إن إقبال البنوك والشركات المالية التقليدية على العمل في سوق العملات المشفرة جعل من الصعب على الشركات الناشئة التي تعمل في هذه السوق العثور على العمالة المدربة التي تحتاج إليها.

وبحسب موقع التوظيف لينكد إن فإن شركة بينانس أكبر شركة لتداول العملات الرقمية في العالم أعلنت عن حاجتها إلى حوالي 370 موظف على مستوى العالم.

وتنوي شركة جيمني في نيويورك زيادة عدد موظفي مكتبها في سنغافورة من 30 إلى 50 موظفا بنهاية العام الحالي. وأعلنت شركة كريبتو دوت كوم الموجود مقرها في هونج كونج عن وجود أكثر من 200 وظيفة شاغرة لديها حوالي نصفها في آسيا.

يذكر أن أبرز المهارات المطلوبة لوظائف شركات العملات المشفرة ترتبط بتقنيات البلوك تشين ولغات البرمجة (C++, Java, JavaScript) ولغات البرمجة المرتبطة بالتشفير ومنها بنية البيانات والخوارزميات وشبكات الكمبيوتر والعقود الذكية وتطبيقات الويب وتطوير العقود الذكية و تعلم لغات خاصة بالشبكة مثل Solidity و Viper و Chaincode على سبيل المثال.

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