100 يوم قبل انطلاق إكسبو 2020 دبي فكيف سيكون التلاقي بالتواصل البشري والرقمي؟

تستعد شركة سيسكو التي تتعاون مع إكسبو 2020 لاستضافة حدث أكثر تميزاً وترابطاً من الناحية الرقمية في تاريخ المعرض العالمي باعتبارها الشريك الرسمي للشبكة الرقمية للمعرض، للترحيب بالزوار واستقبالهم بأحدث الحلول الرقمية مع بدء العد التنازلي لـ 100 يوم على انطلاق الحدث المنتظر. تُمثل بنية الشبكة الرقمية وحلول إدارة الأمن من سيسكو والموزعة في موقع المعرض أكبر مشروع للشركة في المنطقة حتى الآن.

حول ذلك، علّق محمد الهاشمي – الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في إكسبو 2020 دبي: “عند اختيارنا لشريكنا في أعمال الشبكة الرقمية، وضعنا فالاعتبار أننا بحاجة لحدثٍ بمثل هذا الحجم إلى جهة رائدة في مجال التكنولوجيا لا تمتلك سجلاً حافلاً فحسب، بل تتفهم جيداً طموحاتنا وتُشاركنا حماسنا. وقد أثبتت سيسكو أنها امتداد حقيقي قوي لفريقنا. وبفضلها وشركائنا الآخرين في مجال التكنولوجيا، نفخر بقولنا بكل ثقة اليوم أن إكسبو 2020 دبي جاهزة لاستقبال الزوار وتقديم أكبر معرض متميز على مستوى العالم”.

من جانبه، علّق شكري عيد – العضو المنتدب لمنطقة الخليج في سيسكو بالقول: “نعمل عن كثب مع فريق إكسبو 2020 دبي منذ عام 2018 ليس لتلبية التطلعات فقط، ولكن لنتجاوز التوقعات ونقدم تجارب رقمية استثنائية لملايين الزوار خلال فترة الفعالية التي تستغرق 6 أشهر. تهدف تقنياتنا التي تتماشى مع أهداف إكسبو إلى دعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة، ودعم قادة اليوم والغد بالأدوات والرؤى الصحيحة لخلق إمكانياتٍ جديدة. وأضاف: “نحن متحمسون لإثبات قدرات تقنياتنا العالية، ورؤية كيفية الاستفادة منها وتوظيفها من قبل المنظمين وأجنحة المعرض وزواره على حدٍ سواء”.

تجهيز الشبكة الأساسية والأجهزة اللازمة

تقع حلول شبكات سيسكو Cisco’s Intent-Based Network في قلب تجهيزات إكسبو 2020 دبي، والتي تجمع بين العمليات في شبكة بروتوكول الانترنت (IP) واحدة. وتتعلم الشبكة سيسكو الذكية Intelligent networkبشكل متواصل وتتكيف وتوفر الحماية لضمان تجربة آمنة وسلسة للزوار وأجنحة الدول والموظفين على حدٍ سواء.

ونظراً لضخامة معرض إكسبو 2020 دبي الذي يُعد الأكبر من نوعه في المنطقة، تُعد إدارة أمن الشبكات نقطة محورية هامة فيه. لذا، توفر سيسكو أمبريلا Cisco Umbrella (حل أمان شبكات المؤسسات المستند إلى التقنية السحابية) خط الدفاع الأول ضد التهديدات الإلكترونية المحتملة Cyberthreats ، مع توفر ميزات أُخرى تشمل أمان طبقة DNS المُدمجة وجدران الحماية القوية. وقد تم توظيف هذه التقنية في مركز تشغيل الشبكة في إكسبو 2020، والذي ساهمت سيسكو في بنائه وتتولى إدارته حالياً. بالإضافة إلى ذلك، تدعم شبكة الأمان المادي من سيسكو أنظمة المراقبة بالفيديو لتزويد المنظم (Organiser ) برؤية لا مثيل لها عبر الموقع وتوفير إدارة مُوحدة للتهديدات.

ومن أجل تقديم تجربة مميزة للزوار، يستفيد إكسبو 2020 دبي وأجنحة الدول والجهات الراعية من رؤية سيسكو المُتمثلة في توفير حلول رقمية ديناميكية شاملة وعالية الدقة. علاوةً على ذلك، توفر شبكة سيسكو اللاسلكية Wi-Fi اتصالاً لاسلكياً آمناً وعالي السرعة في الموقع، مع سرعات تحميل وتنزيل عالية ستُمكن الزوار من الاتصال ومشاركة تجاربهم مع الآخرين، بالإضافة إلى دعم التكامل السلس وتعزيز الواقع الافتراضي.

الاختبار الدقيق والتحسين الأمثل للتكنولوجيا

تم اختبار شبكة الجيل التالي بدقة واعتمادها جاهزة للاستخدام، حيث تثق سيسكو وإكسبو 2020 دبي في قدرة التكنولوجيا على توفير تجربة متناغمة وسلسة للزائر والمشارك. أيضاً، تم تنفيذ عمليتي الاختبار والتحسين من خلال (التطبيق المنعكس) application mirroring واستخدام التحويل الفائق وأداة مراقبة AppDynamicsمن سيسكو.

كما عملت سيسكو على تعزيز قوة إكسبو 2020 دبي من خلال تبسيط عمليات إدارة شبكتها عن طريق مركز تشغيل شبكة متكامل، وهو أمرٌ ضروري لمراقبة الشبكة وإدارة حدث بهذا الحجم. من جهتها تضمن أدوات المراقبة وجاهزية التطبيق المتقدمة جاهزية الفرق للتعامل مع المخاطر المحتملة مثل محاولات الاختراق أو انقطاع الخدمة، وذلك بطريقة سريعة ومُقاسة.

تجهيز موقع إكسبو بالكامل لتوفير تجربة متكاملة

بالإضافة إلى دعم مناطق الموضوعات الثلاثة في إكسبو، تم تجهيز شبكة سيسكو الذكية لخدمة المساحات التجارية والترفيهية الأخرى بما في ذلك مراكز التسوق والفنادق والمتنزهات والساحات العامة في جميع أنحاء موقع معرض إكسبو 2020.

كما تُقدم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في سيسكو خدمات الشبكات في مركز دبي للمعارض، الذي يقع في نفس موقع معرض إكسبو، بالإضافة إلى ربط 30 جناحًاً على الأرض رقمياً، مما يضمن الاستعداد التشغيلي.