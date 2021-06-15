رؤية عُمان 2040 تنمو بسوق تقنية المعلومات إلى 2.2 مليار ريال بحلول 2024

قالت إس إيه بي إن من شأن التحول الرقمي الذي نصّت عليه رؤية عمان 2040 أن يساهم بقوة في نمو سوق تقنية المعلومات والاتصالات في السلطنة إلى 2.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) بحلول العام 2024. وأضافت الشركة في ورقة عمل طرحتها اليوم بعنوان “قراءة متعمقة بعين “إس إيه بي” في رؤية عُمان 2040″ أن التحوّل الرقمي في البلاد يساهم في دفع عجلة الوصول إلى مستويات جديدة من إشراك المواطنين.

ومن المنتظر أن يتضاعف تقريبًا حجم سوق تقنية المعلومات والاتصالات في سلطنة عمان إلى 2.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) بحلول العام 2024 بفضل التحول الرقمي على الصعيد الوطني، وذلك بعد أن بلغ 1.2 مليار ريال (3.2 مليار دولار) في العام 2019، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن شركة أبحاث السوق “غلوبال داتا”.

وتسلط ورقة العمل التي طرحتها “إس إيه بي” الضوء على فرص التحوّل الرقمي القائمة على امتداد خمسة مجالات في السلطنة، و هي مجتمع إنسانه مبدع، واقتصاد بنيته تنافسية، وبيئة عناصرها مستدامة، ودولة أجهزتها مسؤولة، ومدن ذكية ومستدامة نابضة بالحياة.

وبهذه المناسبة، قال وحيد آل حميد المدير التنفيذي لشركة “إس إيه بي” في عُمان، إن بوسع الهيئات الحكومية العمانية تحقيق أهداف رؤية عمان 2040 من خلال “التحول رقميًا إلى مؤسسات ذكية يمكنها دمج العمليات الداخلية ووضع تجربة المواطن في دائرة تركيزها”، وأضاف: “و يمكن لمنصات إشراك المواطنين أن تسهم في رفع مستويات السعادة والثقة، وتقليل التكاليف والحدّ من المخاطر الأمنية، وتسريع توظيف الخدمات الرقمية المهيّأة للمستقبل”.

ويمكن أن تساعد التقنيات القائمة على التحليل الفوري لبيانات مؤسسات التعليم والرعاية الصحية على رفع كفاءة العمل وتصميم مناهج تعليم الطلبة ورسم مسارات علاج المرضى بما يناسب الاحتياجات الشخصية، وذلك دعمًا للأفراد المبدعين في المجتمع. كما يمكن لمنصة التوظيف المتكاملة التوفيق بين المواطنين وإعلانات الوظائف التي تناسبهم، فضلًا عن تطوير المواهب ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التجارب السياحية، وتحسين الامتثال لضريبة القيمة المضافة، وذلك تعزيزًا لتنافسية الاقتصاد.

أما فيما يتعلق بتعزيز الاستدامة البيئية، ستتمكن السلطنة من اجتذب المزيد من السياح، وستتمكن من تأمين مرونة أعلى في سلاسل التوريد والأمن الغذائي، فضلا عن الحفاظ على الإرث الثقافي الثري. وتُعدّ الحكومة الرقمية أمرًا أساسيًا في أجهزة الدولة المسؤولة، التي تتمتع باستراتيجية البيانات المفتوحة، وتخطيط الموارد الحكومية والخدمات المشتركة لتمكين اتخاذ قرارات فورية، فضلًا عن الخدمات التي تركّز على المواطنين وتعتبر حيوية للمدن الذكية.

” أوكيو” تُحدث التحول في عمليات الطاقة وتجارب الموظفين

وتشهد “أوكيو” نجاحًا ملحوظًا في خطتها للنمو على المدى الطويل، بما ينسجم مع أهداف النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل الواردة في رؤية عمان 2040. وتقدم الشركة مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والحلول الشاملة في جميع قطاعات صناعة النفط، بدءًا من عمليات التنقيب والاستخراج وصولًا إلى عمليات التكرير والتوزيع.

ويعتبر التحوّل الرقمي الذي تحدثه أوكيو في عملياتها حول العالم، في إطار خريطة طريق قائمة على “تخطيط واحد لموارد المؤسسة”، من الركائز الأساسية لخطة النمو التي تسير وفقها الشركة. وتعمل الشركة حاليًا على حلّ SAP Enterprise Resource Planning للتخطيط لموارد المؤسسات، وباقة SAP SuccessFactors لإدارة تجارب الموظفين، وحلول SAP Cloud for Customer وCommerce Cloud السحابية لكل من العملاء والتجارة الإلكترونية.

وقال غالب المعمري، مدير عام الحلول الرقمية والمعلوماتية بأوكيو، إن ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة يستدعي حاجة الشركة إلى التمتع برؤية شاملة لعملياتها وتجارب الموظفين العاملين لديها. مشيرًا إلى أن التحول الرقمي مع “إس إيه بي” أتاح المجال لاكتساب القدرة على الرؤية الفورية اللازمة لتنمية الأسواق في جميع قطاعات صناعة النفط، والارتقاء بالمواهب، ودفع عجلات الابتكار.

وأضاف المعمري: “تضمن استراتيجية إدارة التغيير في أوكيو وخبرة “إس إيه بي” التخصصية الواسعة سرعة الوصول إلى أهدافنا واستخلاص القيمة المنشودة وفق خريطة الطريق الرقمية الخاصة بنا”.

المشتريات الرقمية تدفع عجلات الابتكار في القطاعين العام والخاص

يمكن للطرق الجديدة المتبعة في اختيار السلع والخدمات وشرائها وسداد أثمانها، أن ترتقي بالخدمات الحكومية إلى مستوى أرفع. وقد بات القطاعان العام والخاص في سلطنة عمان مهيّئين للاستفادة من أكبر شبكة أعمال تجارية في العالم أطلقت حديثًا؛ SAP Business Network، والتي ستجمع شبكات Ariba Network وSAP Logistics Business Network لأعمال الخدمات اللوجستية وSAP Asset Intelligence Network لمعلومات الأصول.

هذا، وبوسع الحكومة تعزيز قرارات التوريد من خلال الرؤى الخاصة بتحليل الإنفاق، وتحسين التكاليف والامتثال، وتقوية سلسلة التوريد المالية من خلال تحويل المدفوعات إلى أصول استراتيجية.

تمكين قوى العمل العمانية في المستقبل

تبلغ نسبة موظفي “إس إيه بي” عمان من المواطنين العمانيين 60 بالمئة، وذلك انسجامًا مع أهداف التعمين. وقدّم برنامج المهنيين الشباب، التابع لمعهد “إس إيه بي” للتدريب والتطوير، التدريب إلى 125 من خريجي الجامعات الجدد ليصبحوا مستشارين مساعدين معتمدين من “إس إيه بي”، بما يساهم في تمكين قوى العمل العمانية في المستقبل.

ويعمل برنامج الدراسة المزدوجة من “إس إيه بي” على دمج التقنية في مناهج كل من الكلية الحديثة للتجارة والعلوم والجامعة الألمانية للتكنولوجيا. وتساعد أكاديمية المبيعات التابعة لشركة “إس إيه بي” خريجي الجامعات العمانية على اكتساب المهارات العملية والمعرفة في شؤون حلول الأعمال الرقمية.

يمكن زيارة هذا الموقع لتحميل ورقة العمل التي طرحتها “إس إيه بي”، وللحصول على معلومات أوفى عن حلول الشركة.