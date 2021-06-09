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Posted inبرمجيات

الشركة المسؤولة عن أعطال الإنترنت في العالم أمس تكشف عن السبب

قالت شركة فاستلي التي تقف وراء انقطاع خدمة الإنترنت على مستوى العالم هذا الأسبوع، إن ذلك كان نتيجة خلل في برمجياتها حدث عندما غيّر أحد عملائها إعداداته بحسب ما نقلته رويترز، وتختص الشركة المذكورة بتقنية السحاب المعروفة باسم سي دي إن (content delivery network, or CDN) لتوزيع محتوى الإنترنت من مراكز موزعة جغرافيا لتخفيف الضغط على المحتوى المطلوب.

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الشركة المسؤولة عن أعطال الإنترنت في العالم أمس تكشف عن السبب

 وأثار العطل الذي حدث أمس الثلاثاء تساؤلات حول اعتماد خدمة الإنترنت على عدد قليل من شركات البنية التحتية.

وتسببت مشكلة فاستلي في تعطل مواقع ذات معدلات زيارة عالية منها مواقع إخبارية مثل الجارديان ونيويورك تايمز، ومواقع للحكومة البريطانية وريديت وأمازون.

وقالت الشركة في تدوينة كتبها نيك روكويل، كبير مسؤولي الهندسة والبنية التحتية بالشركة “كان هذا الانقطاع واسع النطاق وشديدا، ونأسف حقا لتأثيره على عملائنا وكل من يعتمد عليهم”.

وأضاف أنه كان يتعين توقع حدوث المشكلة.

وتشغل فاستلي مجموعة من الخوادم الموزعة في مواقع استراتيجية حول العالم لمساعدة العملاء على نقل المحتوى وتخزينه بالقرب من المستخدمين النهائيين بسرعة وأمان.

وأعطت تدوينة الشركة تسلسلا زمنيا للأحداث ووعدت بفحص وشرح سبب الإخفاق في رصد الخلل في البرمجيات.

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