حلول في إم وير تجعل المشاركة عبر منصة زوم أكثر سهولة وأمانا

أعلنت شركة في إم وير عن تعاونها مع شركة “زوم” لاتصالات الفيديو لإتاحة تجربة مشاركة أفضل وأكثر أمانا في بيئات العمل المختلطة. وتركّز هذه الجهود المشتركة على إمكانية التشغيل المتبادل ما بين كل من منظومة حلول VMware Anywhere Workspace وبين منصة “زوم” للمشاركة، بما يتيح تعزيز سهولة الاستخدام، وأداء التطبيقات والشبكات، ومستويات الأمان.

فقد أظهرت دراسة أشرفت عليها شركة “في إم وير” أن حوالي 61% من المشاركين يعتبرون إمكانية العمل عن بعد شرطا أساسيا اليوم، ولم يعد الأمر مجرّد ميزة إضافية، في حين أن ما يزيد عن 90% يعتمدون على شركات توظيفهم لتزويدهم بالتقنيات والأدوات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح المنشود في وظائفهم (1). وعلى الرغم من الدفعة الكبيرة التي منحها العام الماضي لخيار العمل عن بعد، فإن المستقبل العمل يبدو أكثر ديناميكية، لا سيما في ظل توزّع وانتشار فرق العمل لدى المؤسسات في مختلف أرجاء العالم، حيث يتسنى لهؤلاء العمل من أي مكان، وفي أي وقت، وكيفما يشاؤون.

وتعمل حلول VMware Anywhere Workspace على تمكين فرق العمل اليوم من العمل من أي مكان وذلك من خلال تذليل العقبات التي يمكن أن تواجه تعامل الموظفين مع أنظمة تقنية المعلومات. وهذا ما يتيح تجربة محسّنة تعدّ أكثر تفاعلية، وأوسع، وأكثر أمانا. إذ تجمع حلول VMware Anywhere Workspace مزايا ثلاثة حلول مبتكرة هي VMware Workspace ONE، وVMware Carbon Black Cloud، وVMware SASE.

وقال شانكار آيار، نائب الرئيس الأول والمدير العام لحوسبة المستخدم النهائي لدى “في إم وير”:” إن الطريقة التي اعتدنا عليها في العمل تغيّرت إلى الأبد. فبعد أن لمست الشركات فائدة العمل عن بعد، فإنها اليوم ترغب في أكثر من مجرد توفير الدعم لهذا الخيار. وبات الموظف يتوقّع الآن تجربة عمل مماثلة فيما يتعلق بأدوات التواصل والمشاركة بغض النظر عن مكان العمل. وتتعاون “في إم وير” مع روّاد على مستوى الصناعة مثل “زوم” للمساعدة في صياغة مستقبل العمل من خلال حلول تدعم العمل المتبادل، قادرة على توفير تجربة استخدام استثنائية وأكثر أمانا – سواء كان ذلك في المكتب، أو المنزل، أو أي مكان كان”.

من جهته، قال بريندان إتلسون، الرئيس التنفيذي لدى شركة “زوم”:” مع إقدام المزيد من الشركات على إعادة فتح مكاتبها الفعلية، فإنه من المرجح أن نشهد المزيد من نماذج العمل المختلطة. ولهذا، ستجد المؤسسات نفسها مضطرة لوضع خطة عمل تراعي كلا الحالتين – موظفين يعملون عن بعد، وأيضا العديد من الموظفين الذين عادوا إلى المكاتب. ولذا، فإن التجربة الموحّدة التي تتيحها حلول “في إم وير” لبيئة عمل “زوم” يمكنها أن تساعد في تعزيز إنتاجية الموظفين وزيادة كفاءة وفعالية تقنية المعلومات”.

تعاون “في إم وير” و”زوم” يذلّل عقبات العمل من أي مكان

إن الجمع ما بين حلول VMware Anywhere Workspace وبين منصة “زوم” يمكنه أن يسهم في تعزيز قدرات الشركات من خلال المساعدة في مجالات المتابعة، وتجربة المستخدم، والأمان:

تعزيز المتابعة ومعالجة المشاكل: من خلال توفير إطلاع أكبر على الشبكة والأجهزة لدعم مستخدمي منصة “زوم”، تساعد حلول VMware Anywhere Workspace في جعل تقنية المعلومات أكثر استجابة وفاعلية.

تحسين تجربة الاستخدام: من خلال دعم تجربة الموظف متعددة الوسائط والشائعة في بيئات العمل المختلطة، فإن الجمع ما بين حلول VMware Anywhere Workspace وبين منصة “زوم” يمنح المستخدمين تجربة متميزة وأداء ثابت عبر مختلف الأجهزة، ومن أي مكان، وعبر أي شبكة.

تطوير الأمان: تقدّم حلول VMware Anywhere Workspace مستويات أمان أوسع وأكثر فاعلية للمؤسسات التي يتوزّع فريق الموظفين لديها، وذلك باستخدامهم منصة “زوم”. فحلول VMware Workspace ONE تقدّم اتصالا مشروطا قائما على تحديد مستوى المخاطر إلى حسابات الشركة واجتماعاتها عبر منصة “زوم” وذلك من خلال تسجيل الدخول الفردي، مع إمكانية إضافة خيار المصادقة متعددة العوامل والمدمجة عبر المركز أو تزوّده شركة طرف خارجي.