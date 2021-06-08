أبل تنافس زووم بتقديم فيستايم للكمبيوتر وأجهزة أندرويد

وبهذا التعديل تحول أبل تطبيق فيستايم FaceTime إلى خدمة مكالمات فيديو تنافس Zoom مع هذا التحديث. وسيسمح لك فيستايم أيضًا بالحصول على رابط لمكالمة مجدولة بحيث يمكنك مشاركتها مع الأشخاص مسبقًا والانضمام في الوقت المناسب.

ولم يتم الإعلان عن موعد طرح فيستايم لأندرويد أو كمبيوترات ويندور ولكن يعتقد أن الموعد سيكون مع تقديم تحديث نظام أبل iOS 15 في الخريف بحسب موقع ذافيرج.

أعلنت أبل عن عدد من تحديثات لتطبيق فيستايم الأخرى القادمة في إصدار نظامها الجديد iOS 15 أيضًا. سيكون هناك خيار جديد لعرض الشبكة وميزة عزل الصوت لتحسين جودة الصوت ودعم الصوت المكاني وخيار تعتيم الخلفية باستخدام “الوضع الرأسي”.

وهناك أيضًا ميزة رئيسية جديدة تسمى شيربلاي SharePlay. لتسمح لمجموعة من الأشخاص بمشاهدة نفس الشيء أو الاستماع إليه في وقت واحد. تتيح لك الميزة سحب الأغاني ومقاطع الفيديو أو مشاركة شاشتك. توجد بعض المنصات الرئيسية لدعم هذه الميزة ، بما في ذلك Disney Plus و Hulu و HBO Max و Twitch. تدعمها Apple Music و Apple TV Plus أيضًا .

أصبحت حفلات المشاهدة الافتراضية الجماعية شائعة خلال الوباء ، ويبدو أن الميزة تأتي ضمن سعي أبل لتحويل فيستايم إلى مساحة تلاقي وليس مجرد وسيلة لإجراء مكالمات فيديو مريحة مع أقاربك.