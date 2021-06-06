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1.2 مليار دولار صفقة بيع فاير أي إحدى أكبر شركات الأمن السيبراني

شركة فاير آي إحدى أكبر شركات العالم للأمن الالكتروني ستبيع علامتها التجارية ومنتجاتها لتحالف تقوده شركة استثمارات وهي مجموعة سيمفوني تكنولوجي لقاء 1.2 مليار دولار

محرر في الموقع by محرر في الموقع
1.2 مليار دولار صفقة بيع فاير أي إحدى أكبر شركات الأمن السيبراني

ونقلت سي إن بي سي أن الشركة أعلنت الأربعاء عن نيتها بيع منتجاتها التجارية ، بما في ذلك اسم FireEye ، إلى كونسورتيوم بقيادة شركة الأسهم الخاصة Symphony Technology Group مقابل 1.2 مليار دولار نقدًا.

وقالت شركة الأمن السيبراني الأمريكية إن البيع سيؤدي إلى فصل Mandiant Solutions ، وحدة الأدلة الجنائية الإلكترونية الخاصة بها ، عن منتجات الأمن السحابي والشبكات والبريد الإلكتروني.

وبقيت  أسهم فاير آي مستقرة نسبيًا بعد ساعات من اعلان الشركة التي لفتت أنه من المتوقع أن تنتهي الصفقة بنهاية الربع الرابع.

وكانت الشركة قد تعرضت في ديسمبر الماضي لعملية قرصنة، وأن شركة “فاير آي” للأمن الالكتروني أقرت بأنها تعرضت لعملية قرصنة، وزعمت أن العملية تمت من قبل دولة معادية وأضافت بأن العملية تعد أكبر سرقة معروفة لتقنيات الأمن السيبراني.

 

يذكر أن شركة “فاير آي” هي شركة أمريكية متخصصة في مجال الأمن القائم على استقصاء البيانات والمعلومات، تأسست عام 2004، ومقرها في ميلبيتاس كاليفورنيا، وشاركت في الكشف عن العديد من الهجمات الإلكترونية الكبرى، وتوفر الشركة أجهزة وبرامج وخدمات للتحقيق في هجمات الأمن السيبراني، والحماية من البرامج الضارة وتحليل مخاطر أمن تكنولوجيا المعلومات.

تملك شركة “فاير آي” مجموعة من العملاء والعقود التجارية المتعلقة بمجال الأمن القومي في الولايات المتحدة.

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