الاتحاد الأوروبي يكشف عن محفظة رقمية لـمواطني 27 دولة فيه

ستضم المحفظة الرقمية الأوروبية الموحدة سبل تسديد الدفعات المالية فضىلا عن كل الوثائق الشخصية للمواطن الأوروبي، من شهادة الميلاد وحتى شهادات المؤهلات الدراسية ورخصة القيادة.

ونقلت صحيفة فايننشيال تايمز أن تيري بريتون مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون السوق الداخلية والمسؤول عن السياسة الرقمية، سيكشف اليوم عن

التطبيق العام المتاح على مستوى دول الاتحاد الأوروبي ، والذي يمكن الوصول إليه عبر مسح بصمات الأصابع أو شبكية العين من بين طرق أخرى ، سيصبح بمثابة خزنة آمنة للمستخدمين تخزين المستندات الرسمية مثل رخصة القيادة وتفاصيل سداد الدفعات فيه.

ولن يكون استخدام المحفظة الرقمية إلزاميًا ، لكن المواطنين الأوروبيين ممن يرغبون باستخدامه سيستفيدون من نظام رقمي أكثر أمانًا ومرونة أكبر

لتسهيل تعاملاتهم بعد الجائحة وذلك للحصول على خدمات ميسرة مثل حجز واستئجار سيارة عن بعد من خلال تطبيقات خاصة تتيح وقتها المحفظة الرقمية التحقق من هوية الشخص لإصدار رمز خاص لاستلامها بطريقة آمنة بحسب تفاصيل تقنية وردت في نشرة للاتحاد الأوروبي.

وذكر بريتون ، خطاب ألقاه في وقت سابق من هذا العام: “إن الهوية الرقمية الجديدة ستمنح كل أوروبي مفاتيح توأم رقمي”. من أجل حماية المواطنين ، سيفرض مسؤولو الاتحاد الأوروبي فصلًا هيكليًا يمنع الشركات التي تصل إلى بيانات المستخدم من استخدامها في أي نشاط تجاري آخر ، مثل تسويق منتجات جديدة.

تشارك بروكسل في مناقشات مع الدول الأعضاء لتقديم إرشادات حول المعايير الفنية لطرح المحفظة الرقمية ، والتي من المتوقع أن تعمل بكامل طاقتها في غضون عام تقريبًا.

المقترحات الجديدة هي جزء من مراجعة للتعريف الإلكتروني الحالي على مستوى الاتحاد الأوروبي وتتبع استشارة حول “الدوافع والحواجز” لنشر المحفظة الرقمية.

وشهد النظام الحالي إقبالًا منخفضًا حيث قدمت 19 دولة فقط معرفات رقمية وليست جميعها متوافقة مع بعضها البعض. و ستقرر الدول الأعضاء كيفية تنفيذ النظام.

ويأمل المسؤولون في الاتحاد الأوروبي بتعزيز جهود محو الأمية الرقمية وزيادة استخدام الأدوات الرقمية أثناء الوباء مما سيساعد في تعزيز النظام الجديد.

سوف يسلط المنظمون الضوء أيضًا على سهولة الوصول إلى الخدمات العامة والخاصة إذا اختار الأشخاص التسجيل. على سبيل المثال ، يمكن لأي شخص يستأجر سيارة استخدام محفظته الرقمية للقيام بذلك عن بُعد من خلال تطبيق يتحقق من هويته ويصدر مفتاحًا إلكترونيًا حتى يتمكن من أخذ السيارة على الفور دون الحاجة إلى الانتظار في طابور في المطار. قال شخص لديه معرفة مباشرة بالخطط أن المحفظة الرقمية ستكون “بسيطة وآمنة وستحمي الأشخاص عبر الإنترنت”. “سيكون لدى الأشخاص أيضًا القدرة على تحديد مقدار المعلومات التي يقدمونها بينما لا يسمح لك غوغل وغيره من الشركات والآخرون بتحديد ما ستقدمه من بياناتك الشخصية.”