تقرير : زين السعودية تتصدر في زمن الاستجابة بين مقدمي خدمات الاتصالات

يقارن التقرير زمن الاستجابة بين مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة لأشهر الألعاب الإلكترونية، وحلت شركة “زين السعودية” في المرتبة الأولى بالاستجابة السريعة في لعبة فورتنايت Fortnite بمعدل زمن استجابة مثالي بلغ 18 ملي ثانية، بحسب ما نقلته وكالة الانباء السعودية.

و بحسب التقرير (14 صفحة بملف بي دي إف) تقدمت “زين السعودية” أيضا على بقية مقدمي خدمات الاتصالات في لعبة FIFA 21 بمعدل زمن استجابة مثالي بلغ 13 ملي ثانية أفضل من معدل زمن الاستجابة لمزودي الخدمة بنسبة 41%.

أما في لعبة APEX Legends، فجاءت “زين السعودية” أيضاً في المركز الأول بمعدل زمن استجابة مثالي بلغ 13 ملي ثانية. وفي لعبة Dota 2، أيضاً جاءت الشركة في المركز الأول بعد تسجيلها معدل زمن استجابة مثالي في اللعبة بلغ 20 ملي ثانية.

كذلك احتلت “زين السعودية” المركز الأول في متوسط زمن استجابة شبكات الجيل الخامس المتنقل (5G) على مستوى المملكة بسرعة قياسية وصلت إلى 23 ملي ثانية، مقارنة بـ26 ملي ثانية وهو المعدل العام في المملكة. كما جاءت في المركز الأول في متوسط زمن استجابة شبكات الإنترنت المتنقل على مستوى 4 مناطق رئيسية في المملكة هي الرياض، جازان، عسير، والمدينة المنورة بحسب ما نقلته تقارير في الصحف المحلية.