تحذير من احتيال باسم عملة رقمية باسم عملة دبي كوين

أكد مركز دبي للأمن الإلكتروني عدم صحة اطلاق إمارة دبي عملة رقمية، مشيراً إلى أن الترويج لذلك محض “نصب واحتيال”.

وقال مركز دبي للأمن الإلكتروني، في تغريدة على حساب حكومة دبي بموقع “تويتر”، يوم الخميس، إنه لم يتم اعتماد عملة دبي كوين الرقمية من قبل أي جهة رسمية.

ولفت المركز: “الموقع المروج للعملة هو موقع غير مرخّص ويستهدف تصيد معلومات البريد الإلكتروني وكلمة السر وأرقام هواتف الأشخاص عن طريق استمارة إلكترونية”.

مركز دبي للأمن الإلكتروني: لم يتم اعتماد عملة دبي كوين الرقمية من قبل أي جهة رسمية، والموقع المروج للعملة هو موقع غير مرخّص ويستهدف تصيد معلومات البريد الإلكتروني وكلمة السر وأرقام هواتف الأشخاص عن طريق استمارة إلكترونية. pic.twitter.com/My5BPDjSIL — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) May 27, 2021

وقفزت عملة تحمل اسم دبي كوين من شركة أريبيان تشين خلال انتشار هذا النبأ الكاذب، وقفز سعر عملة لشركة أريبيان شين

مرخصة في إمارة دبي باسم دبي كوين أكثر من 1000% في اعقاب انتشار الخبر الكاذب

بحسب منصة كريبتو https://crypto.com/price/dubaicoin-dbix.

وكان محمد السهلي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «أريبيان تشين»، أطلق في دبي سنة 2018 ن منصة «بالمكس» لتداول الأصول الرقمية بما فيها العملات ومقرها الإمارات.