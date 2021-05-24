تقرير: الخطأ البشري أكبر ثغرة أمنية في الشركات السعودية

اعتبر69% من المشاركين في الاستطلاع في المملكة أن الخطأ البشري أكبر ثغرة أمنية في مؤسستهم حيث تمثل القوى العاملة المختلطة تحديات جديدة لفرق الأمن السيبرانيأصدرت بروف بوينت ، تقريرها الافتتاحي لعام 2021 بعنوان: رؤى كبار المسؤولين التنفيذين في أمن المعلومات ” Voice of the CISO Report” الذي يبرز التحديات الرئيسية التي تواجههم بعد عام شهد فيه تغيرات وتحديات غير مسبوقة؛ إذ قال 66% من كبار المسؤولين التنفيذين في أمن المعلومات بالمملكة بأن مؤسستهم غير مستعدة للتعامل مع هجوم إلكتروني؛ بينما أفاد 69٪ أن الخطأ البشري هو أكبر نقاط ضعفهم الإلكترونية، مما يثبت أن نموذج العمل من المنزل الذي فرضه جائحة كوفيد-19 التي وضعت كبار المسؤولين التنفيذين في أمن المعلومات تحت اختبار كبير بشكل لم يسبق له مثيل.

هذا ويقيم تقرير هذا العام ردود استطلاعات الرأي العالمية من طرف ثالث من أكثر من 1400 من كبار المسؤولين التنفيذين في أمن المعلومات في الشركات المتوسطة والكبيرة عبر مختلف القطاعات. وعلى مدار الربع الأول من العام 2021 ، تم إجراء مقابلات مع 100 من كبار رؤساء أمن المعلومات في كل سوق في 14 دولة من بينها: المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات و الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والسويد وهولندا وأستراليا واليابان وسنغافورة

في هذا الشأن، يستكشف التقرير ثلاثة مجالات رئيسية: مخاطر التهديد وأنواع الهجمات الإلكترونية، التي يواجهها كبار المسؤولين التنفيذين في أمن المعلومات يوميًا؛ ومستويات استعداد الموظفين والشركات لمواجهتها وتأثير دعم القوى العاملة المختلطة حيث تستعد الشركات لإعادة فتح مكاتبها. كما يغطي التقرير التحديات التي يواجهها كبار المسؤولين التنفيذين في أمن المعلومات في أدوارهم ، وموقعهم بين C-suite ، وتوقعات الأعمال لفرقهم.

في هذا االإطار، صرحت لوسيا ميليكا، مسؤلة أمن المعلومات العالمية لدى بروف بوينت قائلاً: “في العام الماضي، واجهت فرق الأمن السيبراني حول العالم تحديًا لتعزيز وضعهم الأمني في هذا المشهد الجديد والمتغير جراء جائحة كوفيد-19 وهذا يتطلب تحقيق التوازن بين دعم العمل عن بعد وتجنب انقطاع الأعمال، مع تأمين تلك البيئات، مع تزايد مرونة مستقبل العمل، يمتد هذا التحدي الآن إلى العام المقبل وما بعده. بالإضافة إلى تأمين العديد من نقاط الهجوم وتثقيف المستخدمين حول العمل البعيد المدى والهجين، يجب على كبار المسؤولين التنفيذين في أمن المعلومات غرس الثقة بين العملاء وأصحاب المصلحة الداخليين والسوق بأن مثل هذه الإعدادات قابلة للتطبيق إلى أجل غير مسمى “.

هذا ويسلط التقرير الضوء على الاتجاهات العامة وكذلك الاختلافات الإقليمية بين كبار المسؤولين التنفيذين في أمن المعلومات العالمي. ومن بين النتائج الرئيسية التي توصل إليها التقرير في المملكة العربية السعودية :

● إن كبار رؤساء أمن المعلومات في حالة تأهب قصوى عبر مجموعة من التهديدات: في مواجهة مشهد لا هوادة فيه من الهجمات، إذ يشعر 58٪ من كبار رؤساء أمن المعلومات الذين شملهم الاستطلاع في المملكة بأنهم معرضون لخطر التعرض لهجوم إلكتروني مادي في الأشهر الـ 12 المقبلة. عندما سئلوا عن أنواع الهجمات التي يتوقعون مواجهتها ، تصدرت القائمة اختراق الحساب السحابي (حسابات O365 أو G Suite التي تعرضت للاختراق ، 40٪) ، اختراق البريد الإلكتروني للأعمال (37٪) ، والتهديدات الداخلية (34٪). وجاءت هجمات التصيد الاحتيالي وسلسلة التوريد في المرتبة التالية بنسبة 32٪ و 28٪ على التوالي. على الرغم من هيمنتها على العناوين الرئيسية الأخيرة ، جاءت برامج الفدية في المرتبة السادسة بنسبة 27٪

● لا يزال التأهب الإلكتروني التنظيمي يمثل مصدر قلق كبير: فبعد مرور أكثر من عام على انتشار جائحة كوفيد غيّر مشهد التهديدات إلى الأبد، يشعر 66٪ من كبار المسؤولين التنفيذين في أمن المعلومات في المملكة بأن مؤسساتهم غير مستعدة للتعامل مع هجوم إلكتروني مستهدف في العام 2021. كما أن المخاطر الإلكترونية هي أيضًا في ارتفاع: 58٪ من كبار المسؤولين التنفيذين في أمن المعلومات قلقون بشأن تداعيات هجوم إلكتروني في عام 2021 أكثر مما كان عليه الحال في عام 2020.

● لا يؤدي وعي المستخدم دائمًا إلى تغيير السلوك: في حين يعتقد 62٪ من المشاركين في الاستطلاع أن الموظفين يفهمون دورهم في حماية مؤسستهم من التهديدات الإلكترونية ، لا يزال 69٪ من كبار المسؤولين التنفيذين في أمن المعلومات بالمملكة يعتبرون الخطأ البشري أكبر نقطة ضعف إلكترونية لمؤسستهم؛ كما أنهم أدرجوا في المملكة استخدام الأجهزة والأدوات والتطبيقات غير المصرح بها بالإضافة إلى الوقوع ضحية لرسائل البريد الإلكتروني التصيدية باعتبارها أكثر الطرق التي يعرضها الموظفون لأعمالهم للخطر.

● تمثل بيئات العمل الهجينة طويلة المدى تحديًا جديدًا لكبار رؤساء أمن المعلومات: 62٪ منهم في المملكة يتفقون على أن العمل عن بعد جعل مؤسساتهم أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية المستهدفة ، حيث كشف 69٪ أنهم شهدوا زيادة في الهجمات المستهدفة في آخر 12 شهراً.

● من المحتمل أن تكون المخاطر العالية والمكافأة العالية موضوعًا إلكترونيًا شائعًا على مدار العامين المقبلين: يعتقد 69٪ من كبار المسؤولين التنفيذين في أمن المعلومات أن الجرائم الإلكترونية ستصبح أكثر ربحية للمهاجمين ، بينما يعتقد 64٪ أنها ستصبح أكثر خطورة بالنسبة للمخربين

● سيعمل كبار المسؤولين التنفيذين في أمن المعلومات على تكييف إستراتيجية الأمن السيبراني الخاصة بهم للبقاء في المقدمة: بشكل عام ، تتوقع غالبية كبار المسؤولين التنفيذين في أمن المعلومات العالمين زيادة ميزانية الأمن السيبراني الخاصة بهم بنسبة 11٪ أو أكثر خلال العامين المقبلين ، ويعتقد 70٪ من كبار المسؤولين التنفيذين في أمن المعلومات في المملكة أنهم سيكونون قادرين على تحسين مقاومة الهجمات الإلكترونية والتعافي منها بحلول عام 2023. تتمثل أهم ثلاث أولويات كبار المسؤولين التنفيذين في أمن المعلومات في المملكة على مدار العامين المقبلين في: الاستعانة بمصادر خارجية للتحكم في الأمن (37٪) ، وتمكين الابتكار في الأعمال التجارية (35٪) ، وتنفيذ أتمتة الأمان (34٪).

● عزز العام 2020 من دور كبار المسؤولين التنفيذين في أمن المعلومات في المملكة، فضلاً عن التوقعات من الأعمال: ويوافق 65٪ من كبار المسؤولين التنفيذين في أمن المعلومات أن التوقعات بشأن وظائفهم بأنها مفرطة. لا يزال النقص الملحوظ في الدعم من مجلس الإدارة مستمراً حيث وافق 31٪ فقط من كبار المسؤولين التنفيذين في أمن المعلومات في المملكة بشدة على أن مجلس إدارتهم يتعامل معهم بشكل مباشر فيما يتعلق بقضايا الأمن السيبراني

من جانبه، قال ريان كالمبر ، نائب الرئيس التنفيذي لاستراتيجية الأمن السيبراني لشركة بروف بوينت: “لن ينجح النهج” الجيد بما يكفي “للأشهر الـ 12 الماضية ببساطة على المدى الطويل: مع احتمال عودة الشركات إلى ممارسات العمل ما قبل جائحة كوفيد-19 ، لم يكن التفويض بتعزيز دفاعات الأمن السيبراني أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى”. “يشغل كبار رؤساء أمن المعلومات وظيفة مهمة للأعمال ، الآن أكثر من أي وقت مضى. تؤكد النتائج الواردة في تقريرنا أن كبار رؤساء أمن المعلومات بحاجة إلى الأدوات اللازمة للتخفيف من المخاطر وتطوير استراتيجية تتخذ نهجًا يركز على الناس لحماية الأمن السيبراني وتؤكد على التدريب على التوعية لمعالجة الظروف المتغيرة باستمرار ، مثل تلك التي تواجهها المنظمات خلال الوباء “.