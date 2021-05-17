كبار المدراء التنفيذيين ومدراء أمن المعلومات يضاعفون ميزانيات الأمن السيبراني

كشفت شركة “فورس بوينت”، في بحث لها بالشراكة مع “وول ستريت جورنال للأبحاث” (WSJ Intelligence)، بأن قادة المؤسسات الذين كانوا ينظرون سابقاً إلى الأمن السيبراني على أنه جزء من البنية التحتية التقليدية قد تحولوا إلى الاستثمار السريع في الأساليب المتكاملة القائمة على السحابة، مع تأثيرات مضاعفة على الابتكار وأمن القوى العاملة الموزعة و المزايا التنافسية. فالبحث الجديد الذي طرح مؤخراً يحمل عنوان

“تقرير كبار المسؤولين عن استراتيجيات العمل والأمان للمؤسسات غير المقيدة”.

بدأت فكرة “المؤسسة غير المقيدة” في الظهور حتى قبل بدء انتشار جائحة “كوفيد-19″، مع عمليات أقل تقييداً بسبب البنية التحتية المادية أو البنية التحتية للشبكة. حيث لعب الوباء دوره في تسريع هذا الاتجاه، وبينما اتسمت بعض التغييرات التي أجريت في عام 2020 بالتكتيكية، فإن التحول الكبير في الإدراك سيكون له عواقب بعيدة المدى. ويرى القادة الآن أن الأمن السيبراني هو المفتاح لتميز الأعمال، حيث صرح 45% أنهم سارعوا إلى حد كبير بالتحول الرقمي نتيجةً للوباء، وأفاد 48% أن الأمن السيبراني يلعب دوراً أكبر في تمكين الابتكار بينما يتفق 41% على أنه يوفر قدرة تنافسية أفضلية.

وفي هذا الخصوص، تحدث نيكولاس فيشباخ، الرئيس التنفيذي العالمي للتكنولوجيا ونائب رئيس هندسة حافة الخدمة للوصول الآمن (SASE) لدى “فورس بوينت”، قائلاً: “تشير آراء قادة القطاع هذا إلى مستقبل مختلف تماماً للأمن السيبراني. عندما يعتقد 90% من القادة أن التحدي الأكبر يتمثل في تأمين العاملين والخدمات السحابية في أي مكان، فمن الواضح أن البنية التحتية أو أدوات الأمان الموجهة للوصول لن تكون قادرة بعد الآن على مواكبة احتياجات المؤسسة غير المقيدة”.

هندسة حافة الخدمة للوصول الآمن (SASE) هي المعيار الأساسي الجديد للفضاء السيبراني

وقد كشف البحث عن مؤشرات واضحة لكيفية تطور المنظمات اللامركزية، مع زيادة كبيرة بنسبة 48% في عدد المنظمات التي تستخدم أنظمة الأمن السيبراني القائمة على السحابة، واعتراف 58% بالحاجة إلى إطار عمل ثقة أكثر تكاملاً. وإن 90% من الرؤساء التنفيذيين إما قد تبنوا البنية الشبكية “حافة الخدمة للوصول الآمن” (43% منهم) أو يقومون حالياً بتقييم هذا البنية بهدف اعتمادها (47%) بينما قام 39% بتسريع تبنيهم لتقنيات الثقة الصفرية.

ستوفر الإدارة الأمنية الشاملة القائمة على السحابة مزايا هائلة حيث سيتمتع العاملون عن بُعد بمزيد من الاستقلالية للابتكار ودفع تطوير الأعمال، ما يعني أيضاً أنه يجب على القادة إيجاد طرق جديدة لتأمين القوى العاملة الموزعة والتطبيقات السحابية، دون المساس بطرق التعاون و الإبداع.

وفي هذا السياق علقت إليزابيث نان، المديرة التنفيذية لـرؤى المستهلك العالمية في “وول ستريت جورنال للأبحاث” قائلةً: “نظراً لكون الشركات تدير أعمالها في عالم الخيارات الغير محدودة، سيحتاج متخصصو الأمن السيبراني إلى تطوير أدوارهم. فقد أظهر البحث أن مدراء أمن المعلومات قاموا ببساطة بتكييف إستراتيجياتهم الحالية، في حين أن الوباء أرشد الرؤساء التنفيذيين وغيّر وجهات نظرهم. لذلك تدرك الفِرق الآن مجتمعة أهمية إطار العمل الأمني المتكامل الذي يتميز بالسرعة للتكيُّف مع بيئة متطورة باستمرار، ولكن لم يطبق الجميع ذلك حتى الآن”.

كشف استطلاع الرأي التي شمل 508 من الرؤساء التنفيذيين ومدراء أمن المعلومات للعديد من القطاعات بما في ذلك الرعاية الصحية (علوم الحياة)، والتمويل، والبيع بالتجزئة عن النتائج الرئيسية مثل:

• التغير الأبدي لمشهد الأعمال والأمن: لماذا أصبح موضوع الأمن السيبراني متداول الآن بشكل دائم في قاعة الاجتماعات؟

• 74% قاموا بإعادة تخصيص الأموال لبرامج الأمن السيبراني خلال الجائحة

• أقر 53% بالحاجة إلى تكامل أكثر إحكاماً لقدرات الأمن السيبراني عبر حدود المنتجات التقليدية

• الانتقال إلى الأمن المتكامل لحماية المؤسسات الموزعة

o يرى 58% أن هناك حاجة إلى “إطار عمل للثقة” متكامل لاستيعاب تشتت المستخدمين والأجهزة

o زيادة كبيرة بلغت 48% في أنظمة الأمن السيبراني القائمة على السحابة

o في حين وافق 43% على أنه تم تحديهم لإدارة مجموعة من المنتجات من عدد كبير من البائعين

– تسريع بنية حافة الخدمة للوصول الآمن (SASE) – الرؤساء التنفيذيون ومدراء أمن المعلومات متفائلون بشأن (SASE)

• قدّرت شركة “غارتنر” أن 40% من المؤسسات ستكون في طريقها لاحتضان بنية SASE بحلول عام 2024، في حين أظهر تقرير “وول ستريت جورنال” للأبحاث بأن القوة التي فرضتها جائحة “كوفيد-19” ربما تكون قد سرّعت هذا الجدول الزمني

• أشار 90% من الرؤساء التنفيذيين و84% من مدراء أمن المعلومات إلى أنهم قد تبنوا بالفعل أو كانوا في طريقهم لاعتماد بنية SASE في يومنا هذا

لمزيد من الرؤى عن الرؤساء التنفيذيين و مدراء أمن المعلومات من تقرير: إستراتيجيات العمل والأمان للمؤسسة غير المحدودة اليوم، يرجى زيارة www.forcepoint.com

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“فورس بوينت” هي الراعي البلاتيني في مؤتمر (RSA 2021). يمكنك الاستماع إلى قادة “فورس بوينت” والمتخصصين في المنتجات في جلسات التحدث الخاصة التالية وعروض المنصة الافتراضي.