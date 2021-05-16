محرر في الموقع by محرر في الموقع

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Posted inبرمجيات

تويتر بلو، خدمة قادمة باشتراكات مدفوعة من تويتر

أشارت تقارير صحفية إلى أن تويتر بصدد إطلاق خدمة باسم تويتر بلو وهي خدمة مدفوعة -قرابة 3 دولارات شهريا تتيح قدرات جديدة في التغريد

محرر في الموقع by محرر في الموقع
تويتر بلو، خدمة قادمة باشتراكات مدفوعة من تويتر

وأشار موقع انكاجت إلى أن الخدمة قد تقدم مزايا جديدة لقراءة الاخبار بعرضها بطريقة أفضل بعد استحواذ الشركة على خدمة سكرول، كما ستتيح ترتيب التغريدات وحفظها أو التراجع عن نشر بعضها كما هو الحال مع خيار بريد جيميل في التراجع عن رسالة خلال 5 ثوان من إرسالها في حال الانتباه لوجود خطأ فيها.

وكانت تويتر قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن استحواذها على شركة سكرول التي تحجب الإعلانات لعرض الأخبار بطريقة مريحة، وتتعاقد سكرول مع دور نشر لتقديم مصدر عوائد بديل عن الإعلانات لتعزيز تجربة قراءة الأخبار.

وتسعى تويتر لتعزيز مصادر عوائدها لتحقيق أرباح من خدمتها وتنظر في تقديم تطبيق تويت ديك Tweetdeck، لتعزيز الخدمات المدفوعة لديها.

وكان جاك دورسي الرئيس التنفيذي لتويتر قد أكد سابقا أن الشركة تنظر في أسلوب الاشتراكات المدفوعة، فيما أطلقت الشركة مؤخرا ميزة جديدة وهي تيب جار ” صندوق الإكراميات” التي تتيح للأشخاص إرسال الأموال لمن يتابعوهم على الشبكة الاجتماعية.

 

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