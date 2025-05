تويتر بلو، خدمة قادمة باشتراكات مدفوعة من تويتر

وأشار موقع انكاجت إلى أن الخدمة قد تقدم مزايا جديدة لقراءة الاخبار بعرضها بطريقة أفضل بعد استحواذ الشركة على خدمة سكرول، كما ستتيح ترتيب التغريدات وحفظها أو التراجع عن نشر بعضها كما هو الحال مع خيار بريد جيميل في التراجع عن رسالة خلال 5 ثوان من إرسالها في حال الانتباه لوجود خطأ فيها.

وكانت تويتر قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن استحواذها على شركة سكرول التي تحجب الإعلانات لعرض الأخبار بطريقة مريحة، وتتعاقد سكرول مع دور نشر لتقديم مصدر عوائد بديل عن الإعلانات لتعزيز تجربة قراءة الأخبار.

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 5, 2021