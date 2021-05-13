كيف تضمن إنجاز اجراءات الخدمات المصرفية على الجوال بصورة آمنة؟

أريبيان بزنس -لندن، هشام الزوام: لعبت التطورات التقنية السريعة على مدى العقدين الماضيين دورا مهما في زيادة استخدام تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال.

وتقدم المصارف هذه الخدمات للسماح لعملائها بالوصول إلى حساباتهم في أي وقت ومن أي مكان. وبلا شك فإن هذه الخدمات وفرت للعملاء تجربة استخدام مريحة وغير مسبوقة لإدارة حساباتهم البنكية دون الحاجة للذهاب إلى أفرع البنوك للقيام بالمعاملات البسيطة كالتحقق من الرصيد أو تحويل الأموال من حساب لآخر.

وعلى الرغم من أن أغلب المصارف توفر حماية أمنية عالية لتطبيقاتها، إلا أنها ستكون دوما في دائرة الاستهداف من قبل قراصنة الإنترنت الذين يحاولون استغلال كل الطرق الممكنة للاحتيال على العملاء، خصوصا، المستخدمون الجدد لهذه الخدمات.

في هذا المقال سنتطرق إلى موضوع الأمان والحماية بالنسبة للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول مع ذكر بعض النصائح المهمة التي يجب اتباعها لتضمن سلامة وأمن حساباتك ضد الاختراقات، ولكن قبل ذلك سنجيب عن بعض الأسئلة الشائعة بهذا الخصوص.

هل الخدمات المصرفية عبر الجوال آمنة؟

تتيح لك الخدمات المصرفية باستخدام هاتفك الذكي الوصول المباشر إلى حساباتك المصرفية ولكن هذا يعني أيضًا أن حسابك يمكن أن يكون مفتوحًا لأي شخص يتمكن من الوصول إلى هاتفك، لذلك تأكد من تأمين هاتفك بكلمة سر يصعب التكهن بها.

ومع ذلك، وحسب تقرير من موقع BankRate تعتبر الخدمات المصرفية عبر الجوال أكثر أمانا مقارنة بالخدمات المصرفية عبر الانترنت (Online Banking) إذ يمكن حماية التطبيق البنكي بكلمة سر، أو ببصمة الأصابع أو الوجه وأيضا بتفعيل المصادقة الثنائية بحيث يرسل لك البنك رمزا في كل مرة تحاول فيه الدخول لحسابك.

هل تحتاج إلى مضاد فيروسات لهاتفك الذكي؟

معظم الهواتف الذكية حاليا تأتي مدمجة بمضاد للفيروسات يتم تحديثه تلقائيا مع تحديثات نظام التشغيل، فهواتف سامسونج مثلا تأتي محملة بتطبيق مكافي McAfee، وهواتف هواوي بأفاست Avastوهواتف شاومي ب إي في ال AVL. هواتف أيفون بدورها مبنية على الأمان والخصوصية فلا تسمح بالتطبيقات الخارجية من الوصول إلى بياتك الشخصية ومع ذلك، لزيادة الأمان، يمكنك تحميل تطبيقات مضادات الفيروسات والتي لحسن الحظ، توفرها بالمجان كبرى الشركات ككاسبرسكي KasperSky و نورتون Norton.

ماذا سيحدث إن ضاع هاتفي أو سُرق هاتفي؟

لا داع للقلق في حال ضياع هاتفك ما دام محميا بكلمة مرور، فلن يستطيع أحد غيرك فتحه. بالتأكيد توجد أدوات لفتح للهواتف الذكية ولكنها تتطلب مسح جميع البيانات في الهاتف بما فيها تطبيقات البنوك وصورك وملفاتك.

وبهذا الخصوص يجب التنويه على تفعيل خاصية “إيجاد الهاتف” Find My Phone المتوفرة على نظامي الأندرويد و آي أو إس iOS على حد سواء، فعن طريقها يمكنك تتبع جهازك الضائع أو المسروق وإيجاد مكانه على الخريطة وأيضا مسح جميع بياناته عن بعد.

إن لم تكن هذه الميزة مفعلة مسبقا في هاتفك، فننصح بالتواصل مباشرة مع شركة الاتصالات لإيقاف الشريحة وأيضا مع البنك ليتم حظر التطبيق المصرفي المحمل في هاتفك.

وإليك الآن أهم 5 نصائح يجب اتباعها لتضمن سلامة وأمن حساباتك المصرفية ضد الاختراقات.

1. حمل التطبيقات المصرفية الموثوقة من المصدر

لا تقم بتحميل التطبيقات المصرفية من مصادر أو متاجر خارجية، ابحث عن اسم المصرف في المتجر الرئيسي لهاتفك أو قم بزيارة موقع مصرفك الرسمي وستجد روابط التحميل في صفحتهم الرئيسية. أيضا لو كنت من مستخدمي ايفون فلا ننصح بتعديله عن طريق “الجيلبريك Jailbreak” وإن كنت من مستخدمي الأندرويد فلا تقم بعمل “روت Root ” له.

2. لا توحد كلمات المرور، وفعل المصادقة الثنائية

تجنب استخدام كلمات المرور السهلة وحاول أن تستخدم كلمة مرور مختلفة في كل تطبيق مصرفي إن كان عندك أكثر من حساب. استعن بتطبيق لإدارة كلمات المرور (مثل لاست باس LastPass) حيث يصعب على العقل البشري حفظ كلمات مرور عديدة. أيضا، تواصل مع مصرفك لتفعيل المصادقة الثنائية بحيث يصلك رمز دخول في كل مرة تحاول فيها – أنت أو شخص آخر- الولوج لحسابك البنكي.

3. لا تدخل لحسابك المصرفي عن طريق الشبكات اللاسلكية الغير موثوقة Public WiFi

لا تدخل لحسابك البنكي عندما يكون هاتفك مشبوكا بشبكة اتصال لاسلكية المفتوحة مثل الموجودة في المقاهي أو المطارات، حيث يمكن بسهولة التجسس على البيانات التي تقوم بإرسالها من هاتفك ككلمات السر و أسماء المستخدمين وغيرها. إن كنت مضطرا للدخول لحسابك البنكي، فاستخدم خدمة VPN موثوقة أو افصل اتصالك ب WiFi واستخدم الانترنيت عن طريق شريحة الاتصال الخاصة بك.

4. كن حذرا ولا تقع فريسة لمجرمي الانترنيت

لا تقم بالنقر على أي روابط مشبوهة تصلك على بريدك الالكتروني أو أي رسائل نصية تدعي أنها مرسلة من مصرفك. أيضا، تذكر أن موظف البنك لن يطلب منك أبداً الرقم السري الخاص بالبطاقة الائتمانية أو رمز المرور لحسابك المصرفي.

5. فعل الاشعارات البنكية عن طريق الرسائل النصية

تواصل مع مصرفك لتفعيل نظام الإشعارات عبر الرسائل النصية SMS في كل مرة يتم الدخول فيها إلى حسابك لتبقى على اطلاع دائم ولتعرف ما إذا كان هناك من يحاول الدخول إلى حسابك بغير علمك.

في النهاية، الإجابة عن سؤال المقال فيما إذا كانت “التطبيقات المصرفية عبر الجوال آمنة أم لا” هي: نعم. ولكن وفق الشروط والإرشادات التي ذكرناها آنفا. قم بتحميل التطبيقات الرسمية، ولا تدخل لها عبر الشبكات اللاسلكية الغير موثوقة وتأكد من تنصيب التحديثات الأمنية فور وصولها لك. استعن بفطرتك الذهنية للكشف عن أساليب التحايل من قبل مجرمي الانترنيت ولا تقع فريسة لهم وحاول أن تهمل أي رسائل أو ايميلات مشبوهة.