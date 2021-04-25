محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inبرمجيات

ابتزاز بـ 50 مليون دولار لشركة أبل

تهدد مجموعة اخترقت أحد موردي المكونات لشركة أبل بكشف منتجات الشركة الجديدة بعد أن استولت على رسومات وتفاصيل حول أسرار ومنتجات أبل القادمة وتطالب مجموعة الهاكرز من شركة كوانتا التايوانية تسديد 50 مليون دولار كفدية لمنع نشر تلك التفاصيل على الإنترنت.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
ابتزاز بـ 50 مليون دولار لشركة أبل

 

ونشرت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، تقريرا نقلت فيه عن مصادر داخل “آبل” تعرضها للابتزاز من قبل مجموعة هاكرز باسم ريفل REvil، بعد سرقة ملفات سرية لمنتجات أبل الجديدة التي ستطرحها الشركة.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن الهاكرز تمكنوا من سرقة ملفات من شركة “كوانتا” Quanta Computer التي تصنع عددا كبيرا من منتجات “آبل” مثل أجهزة “ماك بوك” و”ماك برو” وحواسيب “آيباد”.

ونشر الهاكرز 21 لقطة من تصاميم المنتجات وتفاصيلها التقنية التي استولوا عليها. ونقلت شبكة إن بي سي الأمريكية أن شركة أبل رفضت التعليق على الحادثة أو إذا كانت تنوي دفع الفدية. و تصنع كوانتا التايوانية مجموعة من منتجات الكمبيوتر ، بما في ذلك جهاز ماك برو Mac Pro.

 

 
 

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا