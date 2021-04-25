ابتزاز بـ 50 مليون دولار لشركة أبل

ونشرت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، تقريرا نقلت فيه عن مصادر داخل “آبل” تعرضها للابتزاز من قبل مجموعة هاكرز باسم ريفل REvil، بعد سرقة ملفات سرية لمنتجات أبل الجديدة التي ستطرحها الشركة.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن الهاكرز تمكنوا من سرقة ملفات من شركة “كوانتا” Quanta Computer التي تصنع عددا كبيرا من منتجات “آبل” مثل أجهزة “ماك بوك” و”ماك برو” وحواسيب “آيباد”.

ونشر الهاكرز 21 لقطة من تصاميم المنتجات وتفاصيلها التقنية التي استولوا عليها. ونقلت شبكة إن بي سي الأمريكية أن شركة أبل رفضت التعليق على الحادثة أو إذا كانت تنوي دفع الفدية. و تصنع كوانتا التايوانية مجموعة من منتجات الكمبيوتر ، بما في ذلك جهاز ماك برو Mac Pro.



