التوازن بين العمل والحياة الشخصية من تطبيق ويبكس

أعلن تطبيق سيسكو ويبكس Cisco Webex اليوم عن تحسينات في ميزة رؤى الموظفين People Insights. وتتوفر الميزة من خلال برنامج ويبكس Webex الجديد كلياً ويمكن الوصول إليها من خلال عرض خاص للمستخدم وهي تتوافق مع الأهداف الشخصية التي تضعها لاجتماعاتك ودمج العمل والحياة الشخصية والاتصال ووقت التركيز. تم تصميم هذه الرؤى مع التركيز في المقام الأول على الموظفين وهي متاحة من ثلاث وجهات نظر: منظور شخصي، ومنظور الفريق ومنظور المؤسسة وجميعها مدعومة بمزايا الخصوصية والأمان لضمان توفر هذه المعلومات لك فقط.

ما زالت الجائحة تترك تأثيرات عميقة على طريقة عملنا. من التغيرات والاضطرابات التي نشهدها (بما في ذلك الإجهاد الناتج عن الاجتماعات) إلى ظهور فرص لإعادة صياغة طريقة عملنا. وفيما يتوقع 58% من موظفي المكاتب أنهم سيعملون ثمانية أيام أو أكثر من المنزل شهرياً وتشير الترجيحات إلى أن 98% من الاجتماعات ستضم مشاركين عن بُعد، بِتنا نشهد اليوم تشكُّل طريقة عمل مدمجة جديدة. ومن الضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى أن يمتلك الموظفون الأدوات التي تساعدهم على التقدم والازدهار بصرف النظر عن مكان وجودهم أثناء العمل. ومن أبرز تلك المجالات الواعدة مساعدة الموظفين على إدارة وقتهم وعلاقات العمل بشكل أفضل.

ومن خلال إتاحة نافذة على أهم الاتجاهات والرؤى المرتبطة بطبيعة عملنا، يمكن للأفراد والقادة الآن إعادة تشكيل أسلوب استخدامهم للوقت، وتحديد الأفراد الذين يعملون معهم والكشف عن النقاط الغامضة، منها على سبيل المثال، معرفة عدد الاجتماعات التي تقبلها ولا تحضرها وميلك للقيام بمهام متعددة أثناء الاجتماعات، والأشخاص الذين تتعاون معهم بشكل متكرر والنسبة المئوية للاجتماعات التي تُعقد خارج ساعات العمل المفضلة لفريقك، أو الأقسام المنعزلة في مؤسستك والتي تحتاج إلى الدعم. يمكن معرفة المزيد عبر الفيديو.

وفي هذا الإطار، قالت ريم أسعد، نائب الرئيس لدى شركة سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا: “في ويبكس نعتقد أن كل شيء يبدأ بك- بدءاً من الأشخاص الذين تتفاعل معهم وصولاً إلى الشبكات التي تبنيها وتطوّرها. ونحن نركز على مساعدة الموظفين على تحقيق المزيد من تجارب العمل الإيجابية والمثمرة والشاملة سواء كانوا يجلسون على الطاولة مباشرة مع زملائهم في الفريق أو عبر الشاشة. إن امتلاك رؤى هادفة تتيح لك التعاون بسلاسة وبناء اتصالات عالية الجودة بجانب تركيز وقتك بأفضل طريقة ممكنة، من شأنه أن يغير طريقة تفكيرنا حول الإنتاجية ويعزز إعطاء الأولوية للرفاهية والراحة في مكان العمل المدمج”.

وتقدم ميزة “رؤى الموظفين” People Insights تجارب إيجابية للموظفين كما تساعد الأشخاص على تحديد أولويات صحتهم ورفاههم في العمل من خلال الطرق التالية:

الرؤى الشخصية: تُظهر هذه الرؤى، والتي تتاح حصراً لك، الاتجاهات والتفاعلات اليومية (مثل المتعاونين الرئيسيين والأنشطة)، بحيث تتمكن من تعيين تفضيلاتك الشخصية ورصدها، وبالتالي تتمكن من تخصيص تعاونك مع زملائك في العمل بما يناسبك وتركيز وقتك على الأمور الأكثر أهمية. وتشمل هذه الرؤى على سبيل المثال كم مرة وافقت على حضور اجتماعات ثم لم تحضرها مطلقاً، أو قمت بمهام متعددة أثناء الاجتماعات أو لم تشارك خاصية الفيديو لديك؟ ستساعدك ميزة People Insights كي تحدد متى يجب رفض الاجتماعات أو إعادة جدولتها لضمان تلبية تفضيلاتك وأهدافك في العمل. كما تساعدك على المشاركة بشكل كامل (عبر تصور عادات تعدد المهام ومشاركة الفيديو أثناء الاجتماعات النشطة) بحيث يمكنك أن تكون أكثر حرصاً على منح الآخرين كامل اهتمامك وحضورك.

رؤى الفريق: هذه الرؤى تعرض لكل عضو في الفريق الأنماط بين الاتصالات وعادات التعاون والتكامل بين العمل والحياة الشخصية للفريق بأكمله مع الحفاظ على الخصوصية. والنتيجة تجربة عمل أقوى وأكثر شمولاً لجميع أعضاء الفريق وتمكينه من تعديل الممارسات بشكل مشترك وتنمية العلاقات كمجموعة لمصلحة الجميع. على سبيل المثال، يمكنك أن تصبح مشرفاً ممتازاً على رفاهية فريقك من خلال النظر إلى النسبة المئوية للاجتماعات التي تُعقد خارج ساعات العمل المفضلة لفريقك، أو يمكنك تعزيز علاقات العمل عبر التأكد من اتصالك أنت وفريقك بالموظف المناسب والفريق المناسب.

رؤى المؤسسة: تمنحك رؤى المؤسسة نظرة شاملة لاتجاهات وأنماط التعاون في مؤسستك لمساعدتك على اكتشاف المناطق المعزولة وتحديد الفرق التي قد تستفيد من الدعم الإضافي أو حتى التركيز المتزايد على تعزيز الشمولية. على سبيل المثال، إذا انتقلت إلى نموذج عمل جديد أو هيكلية تنظيمية تتطلب طرقاً جديدة للتعاون، يمكنك مراقبة كيفية عمل هذا النموذج واتخاذ إجراءات لمعالجة الفجوات.



تساعد سيسكو الشركات على إحداث نقلة نوعية في قواها العاملة ومكان العمل لخلق مستقبل شامل للعمل عبر دعم بناء تجارب موثوقة قابلة للتكيف والمشاركة للموظفين والعملاء والمجتمعات ومنظوماتهم المتكاملة. هذه التجربة الشاملة والاستثنائية التي تقدمها سيسكو وتشمل الشبكات والأمان والسحابة والتعاون، توفر حلاً كاملاً يمكّن القوى العاملة من العمل من أي مكان، وفي أي وقت، مع ضمان العمل دائماً في بيئة موثوقة يشعر الموظف فيها بالأمان.

وضمن حلول سيسكو، تعد “ويبيكس” التي تضم 600 مليون مشارك شهرياً وتسهل 6 مليارات مكالمة كل شهر، إحدى المنصات القليلة ذات النطاق العالمي والتي تساهم في تحقيق التحول. وتمتلك ويبيكس سجلاً حافلاً ومتميزاً في مساعدة الموظفين على الابتكار والحفاظ على الإنتاجية أينما كانوا. وخلال الأشهر الستة الماضية، قدمت ويبيكس 400 ميزة جديدة. ومنذ بدء الجائحة، لم يقتصر دور ويبيكس على مساعدة الشركات على الازدهار والنمو فحسب، ولكنه أيضاً وفّر منصة متكاملة للحكومات لمواصلة القيادة عن بُعد، والأطباء للاجتماع بالمرضى بأمان والمعلمين لتعليم الطلبة عن بعد.

دعم مكان العمل المدمج

كمشارك في الاجتماعات عن بُعد، هل واجهت صعوبة في فهم قاعة الاجتماع لقياس مدى استجابة الأشخاص؟ فيما يجمع مكان العمل المدمج بين التفاعلات عن بعد وتلك الواقعية داخل المكتب، من المهم إنشاء تجربة شاملة لجميع المشاركين. ولمعالجة هذه المسألة، قام برنامج سيسكو ويبيكس بدراسة ميزة مستقبلية تسمى “تركيز الأشخاص” وتعتمد على التعلم الآلي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لإعادة هيكلة وترتيب المشاركين في الاجتماع والذين يتوزعون عبر غرفة الاجتماعات بشكل فردي. ستجعل هذه الميزة المشاركين عن بُعد يشعرون بأنهم أكثر ارتباطاً بالاجتماع من خلال توفير عرض قريب “مختصر” لكل شخص في الغرفة، وستكون الميزة متاحة في وقت لاحق من هذا العام.

وفي سياق متصل، أعلنت سيسكو أيضاً عن تسعير سحابة جديد لأجهزة المكاتب والقاعات في ويبيكس، مما يوفر تجارب التعاون الذكي بتكلفة أقل لكل مساحة بنسبة تصل إلى 50%. كما أعلن برنامج سيسكو ويبيكس مؤخراً عن توفير الميزات والأجهزة وتكامل التقنيات لتقديم تعاون انسيابي ومتناغم وتجارب عمل مدمجة ذكية. يمكن الحصول على المزيد من المعلومات في هذه المدونة.