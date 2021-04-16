الإصدار الجديد من غوغل إيرث” يظهر 40 عاماً من تطور المدن العربية والعالمية بـ24 مليون صورة

وفي أضخم تحديث لتطبيق غوغل إيرث منذ عام 2017 تظهر لقطات جمعتها غوغل من صور الأقمار الاصطناعية طوال 37 سنة. وتظهر مثلا العاصمة السعودية الرياض (هنا) فضلا عن دبي ومدن في الكويت وغيرها من المدن العربية.

وأعلنت غوغل في مدونتها أن العمل بهذه استغرق حوالي 2 مليون ساعة من العمل المتواصل بالإضافة لـ 20 بيتابايت من البيانات المستخدمة في تطوير تلك الميزة من صور وفيديوهات وغيرها g.co/Timelapse.

وتتمثل ميزة عرض رباعي الأبعاد بإظهار المناطق مجسمة عبر الزمن لتظهر تطور المدن والمناطق الساحلية وغيرها من تحولات.

وتقدم الشركة مجانا اصدارات من غوغل ايرث للهاتف الجوال والكمبيوتر وعبر الويب على الرابط، فيما تتيح نسخة الكمبيوتر توليد الخرائط وادخال البيانات من الانظمة الجغرافية GIS اليها.

https://www.google.com/earth/versions/

لإضافة صور التسلسل الزمني (تايم لابس Timelapse ) إلى Google Earth ، جمعت الشركة أكثر من 24 مليون صورة من صور أقمار اصطناعية بين عام 1984 وحتى سنة 2020 بفيديو واحد بحجم 4.4 تيرا بايت – أي ما يعادل 530 ألف مقطع فيديو بدقة أفقية مقدارها قرابة 4000 بكسل أي ما يسمة 4K. وتقول الشرطة إنه أكبر فيديو في العالم عن كوكب الأرض.

يمكنك توليد فيديوهات من الخرائط والمعطيات فيها من خيار مشاريع ضمن قائمة غوغل ايرث

ويمكنك الاختيار بين ملفات تحفظ لدى غوغل أو لتقوم بتنزيلها على نسق يسهل تحويله إلى فيديو مثل KML أو KMZ.

كما تقدم غوغل 800 مقطع فيديو باسلوب تايم لابس لمناطق مختلفة حول العالم لتنزيلها مجانا واستخدامها في القطاع التعليمي والأكاديمي والمنظمات غير الربحية واصحاب القرار في رسم السياسات وغيرهم لإظهار كيف تغيرت جغرافية الأرض بمرور الوقت.